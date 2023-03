Nuovo film e serie tv di Quentin Tarantino tra 2023 e 2024: novità e rumors

Gli appassionati di serie tv e di cinema sono sicuramente in trepidante attesa per il prodotto seriale più chiacchierato del momento che dovrebbe vedere la luce proprio nel corso del 2023: stiamo parlando della serie tv del regista statunitense Quentin Tarantino. Se anche voi siete curiosi di conoscere le novità e i rumors che girano intorno alla serie tv di prossima uscita, allora vediamo insieme quando è prevista l’uscita della serie, le novità e qualche anticipazione.

2023 o 2024: quando usciranno la nuova serie tv e il nuovo film di Quentin Tarantino

Il regista de Le Iene, Pulp Fiction e Kill Bill ama sempre stupire il suo pubblico e, a volte, non lo ha fatto nemmeno volontariamente, tuttavia è un dato di fatto e lo dimostra ad ogni film che ha realizzato. Non è un caso, quindi, se Quentin Tarantino ha girato alcune delle pellicole più belle e iconiche della storia del cinema. Questa volta però, il regista ha davvero stupito tutti i suoi fan poiché ha annunciato l’imminente uscita di una serie televisiva completamente firmata da lui.

Prima di adesso, la carriera di Tarantino si era sempre mossa all’interno del cinema e non aveva mai realizzato un serial per il piccolo schermo, eccezion fatta per qualche episodio che aveva realizzato per alcune serie televisive come ad esempio ER: Medici in prima linea di cui ha girato un episodio (1×24) e CSI: Crime Investigation di cui, invece, ha girato due episodi (5×24 e 5×25).

Eccezion fatta per queste rare occasioni la produzione di Quentin Tarantino si è poi sempre incentrata sui lungometraggi, per questo la notizia di una serie tv composta da molti episodi ha incuriosito, e non poco, tutto il pubblico.

Ma quando dovrebbe uscire la tanto attesa serie tv firmata Tarantino? Come ha dichiarato in diverse interviste lo stesso regista, la serie tv dovrebbe vedere la luce nel corso del 2023 e dovrebbe essere rilasciata integralmente in streaming.

Che sia dunque un addio al cinema? Speriamo di no, ovviamente, ma non ci è dato sapere ancora, quello che è certo, però, è che l’estro artistico di uno dei talenti più indiscussi del panorama cinematografico abbia intenzione di esplorare nuove frontiere e nuovi linguaggi, come quello del serial televisivo che probabilmente più si confà alla sua attuale fase artistica.

Dal momento che Tarantino, in passato, ci ha regalato dei film incredibili, l’ultimo è stato proprio C’era una volta a… Hollywood, è comprensibile che la fanbase di affezionati ammiratori stia aspettando un nuovo film. Se la notizia di un’imminente uscita di una serie televisiva è più che certa, attualmente, purtroppo, Quentin Tarantino non ha in progetto di girare nessun altro film, proprio perché adesso ha in cantiere di girare le puntate del suo primo serial televisivo.

Perciò, se state cercando informazioni dettagliate in merito all’uscita di un nuovo film del regista di Knoxville, forse rimarrete delusi nel constatare che al momento non è in programma. Infatti, come ha recentemente dichiarato il suo lungo silenzio “cinematografico” corrisponde all’attuale momento di grande rifiuto per l’attuale momento che a suo dire starebbe vivendo Hollywood. Secondo Tarantino, infatti, attualmente l’industria cinematografica statunitense starebbe vivendo il suo momento peggiore e a dimostrarlo è la qualità dei film che vengono prodotti ultimamente che, sempre secondo il regista di Pulp Fiction, sarebbe addirittura inferiore alla qualità dei film prodotti tra gli anni 70 e 80, due decenni notoriamente conosciuti come tra i peggiori di sempre per la storia della cinematografia.

Tuttavia non è ancora detta la parola fine, perciò, non è detto che non potremmo godere di un nuovo film tra qualche tempo. Occorrerà solo aspettare che l’ispirazione giusta lo colga e che ci regali un’altra incredibile avventura, come solo lui sa regalare.

Novità e rumors sulla serie tv di Quentin Tarantino

La curiosità intorno alla prima serie televisiva di Quentin Tarantino è davvero tanta. Al momento però, la serie tv in procinto di uscire nel 2023 sembra un vero e proprio mistero, poiché Tarantino non ha lasciato alcuna indiscrezione o anticipazione in merito ad essa. Tutto tace, quindi e non vi è alcuna informazione ufficiale certa.

Questo ha inevitabilmente accresciuto la curiosità dei fan e degli addetti ai lavori e ha lasciato anche molto spazio alle supposizioni più fantasiose a i rumors più disparati.

Vediamo quindi se tra qualcuna di esse c’è un fondo di verità.

Al momento, come già accennato, non abbiamo notizie certe, tuttavia secondo alcuni rumors che circolano con sempre maggior insistenza, sembrerebbe che la nuova serie televisiva sarà composta da ben 8 episodi. Silenzio totale, invece, sul tema della serie. Secondo alcune indiscrezioni, che però rimangono sempre nell’alveo delle ipotesi, forse la serie potrebbe riprendere la tematica dell’ultimo film del regista, C’era una volta a… Hollywood, film uscito nel 2019 e che ha visto brillare le stelle di Leonardo Di Caprio e Brad Pitt.

Se questa ipotesi venisse confermata, la serie sarebbe un espediente narrativo per riallacciarsi idealmente, in maniera circolare, alla trama raccontata all’interno del film. Allo stesso tempo, poi, per Trantino sarebbe un ritorno ideale a una tematica a lui molto cara e un’occasione per esplorarla ancora più a fondo.

Queste voci sono state in qualche modo ispirate dalle stesse dichiarazioni che Tarantino ha rilasciato in più occasioni, dove ha espresso più volte come il film con protagonisti Di Caprio e Brad Pitt sia forse il film a cui egli si sente più legato tanto da considerarlo una sorta di testamento cinematografico della sua carriera, ed è curiosa questa sua affermazione, se si pensa, invece, che il film è stato anche il più criticato della sua carriera.

Infine, top secret è anche la piattaforma sulla quale la serie verrà resa disponibile, sicuramente, potremo guardare la serie tv in streaming, ma ancora non vi è ufficialità sulla piattaforma che si è aggiudicata i diritti di pubblicazione.

Insomma, tante ipotesi ma ancora poche certezze, tuttavia una cosa è certa: nel corso di questo anno ci aspetta una nuova serie targata Tarantino, quindi è solo questione di tempo e finalmente potremo vedere che cosa il regista ha preparato per il suo fedele pubblico.