Offerte Capodanno 2021: migliori sconti per vacanze in Italia e all’estero

È la notte più magica dei trecentosessantacinque perché sancisce la fine di un anno e l’inizio di uno nuovo, con tutti i sogni, le speranze e i buoni propositi che si porta dietro.

È necessario, pertanto, passarlo con le persone che amiamo di più e che ci vogliono bene, che siano la fedele compagnia di una vita intera o la vostra altra metà della mela. Per festeggiare capodanno, così come ogni altra festività, lo sappiamo, non è importante “dove”, ma con “chi”.

Nel caso in cui, però, fossimo desiderosi di ricavarci, oltre al tipico cenone, anche una vacanza fuoriporta, dovesse anche solo essere per due giorni, ovviamente nessuno di noi si tirerebbe indietro, ma tutti accetterebbero di buon grado la partenza in questi giorni di festa.

Perché aspettare le offerte last minute quando, anche prenotando con questi pochi mesi di anticipo , si può godere di ottimi sconti per vacanze sia in Italia che all’estero nella notte di Capodanno?

Scopriremo insieme tutte le offerte che il web, con un po’ di ricerca attenta e una valida osservazione accurata ci propone, sia nel nostro Paese che negli altri europei fino ad arrivare alle vacanze molto più distanti.

Offerte Capodanno 2021: migliori sconti per vacanze in Italia

Che sia per prudenza per il Covid 19 o che sia, semplicemente, perché anche se spesso sembriamo dimenticarcene, il nostro è uno dei Paesi più belli e accoglienti del mondo, immaginiamo che molti per salutare questo pandemico e particolare anno, il 2020, e per dare il benvenuto al prossimo, il 2021, sceglieranno una meta nel nostro stivale.

Per chiudere l’anno in bellezza rilassandosi e provando a dimenticare, anche solo per qualche ora, tutto lo stress accumulato nel 2020, vi suggeriamo di prendere in considerazione un Capodanno alle terme. In Toscana, a Chianciano Terme, per Capodanno è già attiva la possibilità di provare ben 4 diversi percorsi benessere a cui si può aggiungere il cenone a buffet per un totale di 175 euro a persona. Per dormire dopo il relax della giornata e la vitalità con cui è stato accolto il 2021, si potrà contare sui tanti bed and breakfast, spesso neanche troppo dispendiosi, nei dintorni.

In una seconda splendida cornice termale, stavolta dalla spesa più economica, si trova invece una seconda proposta che vogliamo condividere con voi. A Viterbo, più precisamente nelle Terme dei Papi, sarà possibile aspettare e godersi i festeggiamenti della mezzanotte fino alle 2.30 del mattino a partire dalle 22. Musica dal vivo, buffet di dolci e le tradizionali lenticchie accompagnate dal cotechino, delizieranno la serata in un luogo mozzafiato al prezzo di 80 euro per adulti e 40 per i bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti.

Veri e propri pacchetti vacanza, per quanto riguarda il Capodanno in Italia, però, ancora non sono stati pubblicati o resi disponibili. Compiendo una attenta ricerca si può comunque riuscire a carpire le offerte migliori.

Senza dubbio consigliamo, in questo frangente, di scegliere con ampio anticipo la città in cui passerete le festività e, se possibile, anche la zona in cui festeggerete e passerete il periodo di veglia: una volta effettuati questi primi passaggi, sarà più facile e vantaggioso scegliere il luogo in cui alloggiare e, di conseguenza, verificare quale sia in grado di offrire la soluzione più idonea alle vostre esigenze.

Vi consigliamo, inoltre, di dare uno sguardo agli eventi che verranno ospitati nelle piazze e nei teatri, dai concerti agli spettacoli fino alle scene più tradizionali di cui pullula la nostra cultura.

Offerte Capodanno 2021: migliori sconti per vacanze in Europa

Cosa c’è di più romantico di un volo e una notte in una capitale Europa, per di più nella nottata più piena di speranze che ci sia?

Per rintracciare le offerte più vantaggiose disponibili già adesso, da settembre, in vista di Capodanno, abbiamo scelto di andare a curiosare in uno dei siti fra i più rinomati del web che, con il suo lavoro continuo e costante, da anni ha creato una vera e propria community: Pirati in Viaggio.

Non siamo riusciti a trovare alcuna offerta per la città dell’amore per antonomasia, Parigi, ma possiamo illustrarvi i magnifici sconti sui pacchetti per le vacanze o sui voli che abbiamo rintracciato per Amsterdam, in Olanda; Malta; Lanzarote nelle Canarie e Londra, nel Regno Unito, che resterà Europa ancora per poco.

La prima offerta per una vacanza nei giorni di Capodanno ci porta in Olanda, ad Amsterdam.

I pacchetti, disponibili per due, tre o quattro persone, prevedono tre notti in un albergo moderno ben collegato al centro città a quattro stelle con spa e il volo, sia per il tragitto di andata che ritorno: le città italiane di partenza sono davvero moltissime e proprio per questo il pacchetto in questione si presta facilmente a diventare la vacanza del cuore di molti.

Si può scegliere, infatti, di partire da Milano, Venezia, Roma, Napoli, Bari, Firenze, Olbia, Catania, Genova, Torino, Verona o Bologna tra il 29 dicembre e il primo gennaio; il 30 dicembre e il 2 gennaio e, infine, il 31 dicembre e il tre gennaio, mentre il prezzo è da 180 euro fino ad un massimo di 402 euro.

Per gli amanti del mare in inverno, invece, una seconda proposta di pacchetto vacanza per capodanno 2021 è Malta.

Stavolta i prezzi partono da soli 92 euro per un massimo che non supera i 219 euro per pacchetti di quattro o due persone, mentre le città di partenza sono Catania, Roma, Milano, Pescara, Palermo, Venezia, Perugia, Torino, Trieste, Napoli, Pisa, Bari, Bologna e, per concludere, Lamezia Terme.

La cancellazione del soggiorno con questa offerta è gratuita fino a due giorni prima dello stesso che si svolgerà in un magnifico hotel a quattro stelle, garantite anche da TripAdvisor e da Travellers’ Choice 2020, che si trova a meno di 15 minuti a piedi dalla spiaggia maltese che si affaccia sulla Baia di Mellieha.

Parte da questi giorni di autunno e, ovviamente, durerà fino a Capodanno avvenuto, il pacchetto vacanza in superofferta che vi permetterà di trascorrere una intera settimana a Lanzarote, nelle Canarie, in quello che è uno dei periodi migliori dell’anno per visitare questo arcipelago.

Da un minimo di 145 euro fino ad un massimo di 728 euro a persona, il pacchetto è disponibile per due adulti, due adulti e uno o due bambini di età compresa dai 3 agli 11 anni. L’albergo, quattro stelle dotato di resort e spa, permette la cancellazione gratuita.

L’ultima offerta che vi proponiamo, invece, riguarda Londra dove, a partire da una spesa minima di 117 euro a persona, potrete garantirvi le festività del Capodanno in un favoloso hotel a quattro stelle a venti minuti dal centro città e il volo, sia di andata che di ritorno, in partenza da Milano, Pisa, Firenze, Venezia, Roma, Catania, Genova, Torino, Napoli, Bologna, Ancona, Verona, Alghero, Olbia, Palermo e, infine, Bari.

Offerte Capodanno 2021: migliori sconti per vacanze in Paesi Extraeuropei

Tante offerte sono già disponibili, a ben vedere fin dai primi giorni di agosto, anche per i viaggi da effettuare nel periodo di Capodanno fuori dall’Europa. Lontani lontani da casa, per un inizio ancora più nuovo e, con un po’ di fortuna, di buon auspicio sperando che l’anno che verrà sia ricco di cambiamenti e gioie.

Le offerte migliori che siamo stati in grado di rintracciare per voi riguardano, nel particolare, San Pietroburgo, a metà fra l’Europa e l’est, la California e Tokio, in Giappone.

Nel primo caso, quello che ci porta nella madre Russia, il pacchetto vacanza di Capodanno, che parte da un costo di 62 euro, comprende voli andata e ritorno e un soggiorno di almeno 4 notti con colazione inclusa in un hotel in centro, con cancellazione, per ii più indecisi, gratuita.

I pacchetti sono disponibili per 2, ma il prezzo è calcolato per ogni singola persona, mentre la partenza dei voli è, a scelta, da Torino, Milano, Venezia o Bologna verso, ovviamente, la nostra meta San Pietroburgo,a metà strada fra oriente e occidente.

Se, invece, non avete in mente altro che il clima mite, il caldo e le palme, probabilmente anche voi, come i Dick Dick, “sognate California”.

Stavolta lo sconto che vi proponiamo, trovato nel celeberrimo sito e community Pirati in Viaggio, riguarda soltanto il volo.

Operati dalla compagnia SAS Scandinavian, i voli economici che vi avvicineranno al sogno della West Coast in uno dei periodi più magici e incantevoli che possano esistere, partono da un costo di 311 euro ed effettuano uno scalo a Copenaghen nel corso del tragitto di andata verso San Francisco. Un’opportunità per una visita interessante nella capitale danese, patria della sirenetta? Questo lo lasciamo scegliere a voi, ciò che importa è non sottovalutare uno sconto così conveniente.

Stando a questi sconti, potrete anche provare a festeggiare un Capodanno totalmente diverso, lasciandovi ospitare e ispirare dalla tranquillità orientale. Il pacchetto, per due persone, che abbiamo individuato per voi, infatti, prevede voli con bagagli da stiva in partenza da Milano, Venezia, Bologna, Torino, Roma, Pisa, Napoli o Catania e soggiorno in un hotel moderno situato nel centro città di Tokio, in Giappone! La cancellazione in albergo è gratuita e si prenota separatamente rispetto ai voli. Questo pacchetto vacanza, della durata di 5 o 8 giorni, prevede una spesa da 535 euro a persona.

Attenzione, però, ad inviare gli auguri per un buon 2021 ai vostri parenti e amici: a Tokio, infatti, la mezzanotte, che nella notte di capodanno viene accompagnata dalle lanterne lanciate verso il cielo nei Giardini Imperiali, arriva ben 9 ore prima che in Italia!