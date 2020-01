OnePower Zoom: recensioni mediche, come funzionano, istruzioni, prezzo in farmacia e sito ufficiale

Gli OnePower Zoom non sono dei semplici occhiali da lettura: grazie alle sue lenti di ultima generazione possono essere utilizzati da chiunque e per leggere qualsiasi cosa perché si adattano automaticamente ad ogni gradazione. Non si tratta di magia, ma di un innovativo dispositivo medico: vediamo come funzionano questi speciali occhiali, diamo un’occhiata alle recensioni mediche e alle opinioni dei consumatori che li hanno già provati e scopriamo a quale prezzo è possibile acquistarli in farmacia o sul sito ufficiale.

Come funzionano gli occhiali OnePower Zoom: le istruzioni

Tutte le gradazioni in un solo paio di occhiali: chi ha qualche difficoltà nel vedere da vicino sa che potrebbe aver bisogno di occhiali diversi per scrivere, guardare la televisione, lavorare al computer, usare lo smartphone o leggere un’etichetta. D’ora in poi non sarà più necessario cambiare occhiale o sforzare gli occhi nel tentativo di mettere a fuoco i caratteri da leggere, visto che le lenti autoregolabili di OnePower Zoom si adattano a tutte le gradazioni da 0,5 a 2,75. Il tutto è possibile grazie alla nuova tecnologia Flex Focus Optics: l’occhio guardando attraverso la lente sceglie automaticamente la messa a fuoco giusta in base a ciò che sta guardando. Infilare il filo nell’ago da cucito, leggere un’etichetta, scrivere al computer…sono tanti gli utilizzi in cui OnePower Zoom possono tornare utili, senza dimenticare il fatto che, essendo autoregolabili, gli stessi occhiali possono essere utilizzati senza problemi anche da altre persone.

Insomma, gli occhiali OnePower Zoom sono la soluzione ideale per avere una visuale più chiara e nitida in tutte le occasioni; realizzati in materiale di qualità ultra leggero e super resistente, sono comodi e hanno un designa alla moda che può essere indossato sia dagli uomini che dalle donne; le asticelle flessibili permettono agli occhiali di adattarsi alla forma di qualsiasi viso. Parliamo dunque di un prodotto adatto a tutti che può essere acquistato senza prescrizione medica. Le istruzioni per utilizzare gli occhiali OnePower Zoom sono davvero molto semplice: basta indossarli e guardare attraverso le lenti: gli occhi riusciranno a trovare da soli in modo automatico e spontaneo la giusta messa a fuoco per vedere in maniera nitida e chiara quello che stanno guardando; non c’è alcuna rotellina da regolare perché il tutto avviene in modo automatico.

Le recensioni mediche e le opinioni dei clienti su OnePower Zoom

Gli OnePower Zoom sono un dispositivo medico: questo significa che vengono utilizzati per finalità diagnostiche o terapeutiche e che la loro sicurezza e la loro efficacia sono state testate e dimostrate da appositi studi clinici. Lo dice anche il dottor Allon Nejatheim: chi acquista questi occhiali può stare sicuro: sono stati testati e sono il frutto di una importante letteratura scientifica. Il segreto di OnePower Zoom, ha detto li dottor Nejatheim, è la tecnologia Flex Focus Optics che è alla base della progettazione delle lenti; Ciascuna lente abbraccia un’ampia gamma di potenze focali differenti e il sistema della gradazione flessibile consente di avere più correzioni, in modo da poter vedere le cose in maniera chiara in svariate situazioni.

Ma non ci sono solo le recensioni mediche a descrivere le proprietà di OnePower Zoom: navigando sul web è possibile trovare le opinioni delle persone comuni che hanno già avuto modo di provarli. Ad esempio c’è una donna che apprezza in modo particolare la possibilità di poter scambiare gli occhiali con il padre e, pur avendo gradazioni diverse, entrambi riescono a leggere meglio. Un’altra consumatrice si dice entusiasta di doversi portare dietro un solo paio di occhiali: prima ne doveva usare uno per lavorare al computer e un altro con gradazione diversa per leggere i caratteri più piccoli sul cellulare oppure sulle etichette; oggi può fare tutto con un solo prodotto, visto che la speciale tecnologia delle lenti permette all’occhio di trovare spontaneamente la giusta gradazione per vedere al meglio quello che si sta guardando in quel momento.

OnePower Zoom: le caratteristiche più importanti

Il successo degli OnePower Zoom è testimoniato anche dal numero delle vendite: sono stati acquistati più di 500.000 pezzi nel corso dell’ultimo mese. Ma riassumiamo quellc he sono le caratteristiche principali di questo prodotto:

è un dispositivo medico , quindi è efficace e sicuro;

, quindi è efficace e sicuro; si adatta a tutte le gradazioni che servono, perché ogni lente al suo interno ha un’ampia gamma di potenze focali che vanno da 0,50 a 2,75; questo permette agli occhiali di adattarsi ad ogni situazione e addirittura di poter essere scambiati con altre persone;

che servono, perché ogni lente al suo interno ha un’ampia gamma di potenze focali che vanno da 0,50 a 2,75; questo permette agli occhiali di adattarsi ad ogni situazione e addirittura di poter essere scambiati con altre persone; non ci sono rotelline per regolare la gradazione, perché è l’occhio che scegli spontaneamente la messa fuoco ideale semplicemente guardano attraverso la lente;

per regolare la gradazione, perché è l’occhio che scegli spontaneamente la messa fuoco ideale semplicemente guardano attraverso la lente; basta un solo occhiale per tutte le situazioni , perché con OnePower Zoom e la tecnologia Flex Focus Optics gli occhi scelgono la giusta potenza focale in base a quello che si sta guardando, quindi con un solo paio si potrà scrivere, guardare la televisione, lavorare al computer, leggere sullo schermo dello smartphone, cucire, leggere le etichette dei medicinali o degli alimenti, quando si va a fare la spesa e così via;

, perché con OnePower Zoom e la tecnologia Flex Focus Optics gli occhi scelgono la giusta potenza focale in base a quello che si sta guardando, quindi con un solo paio si potrà scrivere, guardare la televisione, lavorare al computer, leggere sullo schermo dello smartphone, cucire, leggere le etichette dei medicinali o degli alimenti, quando si va a fare la spesa e così via; permettono di risparmiare , perché basta acquistare gli OnePower Zoom e non si dovranno comprare altri occhiali da lettura con diversa gradazioni;

, perché basta acquistare gli OnePower Zoom e non si dovranno comprare altri occhiali da lettura con diversa gradazioni; si possono comprare senza prescrizione medica ;

; sono realizzati con materiali di qualità e ultra resistente;

hanno un design alla moda ed unisex, quindi possono essere indossati sia dagli uomini che dalle donne, anche da quelli più attenti al loro stile.

Prezzo nelle farmacie e modalità di acquisto dal sito ufficiale degli OnePower Zoom

Pur essendo un dispositivo medico, come abbiamo visto gli OnePower Zoom si possono esser comprati anche senza prescrizione medica. Va aggiunto anche che non si trovano in farmacia (dove magari è possibile trovare altri occhiali da lettura che però non hanno le stesse caratteristiche e soprattutto non sono realizzati con la tecnologia Flex Focs Optics), e neanche sui vari siti di e-commerce come Amazon. Per avere la certezza di acquistare l’unico e originale OnePower Zoom bisogna collegarsi al sito ufficiale e trasmettere l’ordine compilando il modulo che si trova in questa pagina. Per completare l’ordine è sufficiente inserire il proprio nome e cognome, il numero di telefono (sarebbe meglio indicare il numero di cellulare, in modo da poter essere contattati in ogni momento), l’indirizzo completo (via, numero civico, città e codice di avviamento postale) e, se si vuole, un indirizzo email. Sul modulo è presente anche lo spazio riservato alle note per il corriere (ad esempio si può specificare a che campanello suonare).

Una volta inseriti tutti questi dati basta cliccare su Completa l’acquisto per inviare l’ordine. Nel giro di un paio di giorni il pacco verrà consegnato dal corriere. E veniamo al prezzo: il costo di listino di OnePower Zoom sarebbe di 79,80 euro, ma grazie alla promozione in corso è possibile acquistarli al prezzo di 49,90 euro (ovvero con uno sconto del 40%). Ogni confezione contiene un paio di occhiali e una pratica custodia. Ricordiamo ancora una volta che il prodotto originale può essere acquistato solo tramite il sito ufficiale: nelle farmacie e nei negozi (sia punti vendita fisici che portali di e-commerce online) è possibile trovare altri dispositivi da lettura, ma si tratta di prodotti che non hanno le stesse caratteristiche di OnePower Zoom.

Ma perché si dovrebbe preferire proprio questo prodotto agli altri occhiali che si possono trovare nei negozi e online, magari anche ad un prezzo minore? I motivi sono tanti:

le lenti di OnePower Zoom hanno una gamma di potenze focali che vanno da +0,5 a +2,75, mentre gli altri semplici occhiali da lettura no;

che vanno da +0,5 a +2,75, mentre gli altri semplici occhiali da lettura no; gli occhiali OnePower Zoom si regolano automaticamente in base a ciò che si sta guardando, mentre gli altri semplici occhiali da lettura no;

in base a ciò che si sta guardando, mentre gli altri semplici occhiali da lettura no; la montatura di OnePower Zoom ha un design unisex , mentre gli altri semplici occhiali da lettura no;

, mentre gli altri semplici occhiali da lettura no; gli occhiali OnePower Zoom possono essere condivisi anche con persone che hanno gradazioni differenti, mentre gli altri semplici occhiali da lettura no;

anche con persone che hanno gradazioni differenti, mentre gli altri semplici occhiali da lettura no; gli OnePower Zoom sono eleganti e alla moda, mentre gli altri semplici occhiali da lettura no.

OnePower Zoom: funzionano davvero o sono una truffa?

Gli OnePower Zoom non sono dei semplici occhiali, ma un vero e proprio sistema di lettura: le loro lenti sono costruite con la tecnologia Flex Focus Optics e possono essere utilizzati in ogni occasione anche da persone che hanno gradazioni diverse. Ogni lente infatti copre un’ampia gamma di potenze focali (da +0,5 a +2,75) e basta guardarci attraverso per fare in modo che l’occhio, in maniera del tutto automatica e spontanea, scelga quella giusta per vedere nel modo più nitido e chiaro quello che si sta guardando in quel momento. Con un solo occhiale sarà possibile leggere una rivista o le etichette dei vari prodotti, guardare la televisione, lavorare al computer, scrivere, leggere i caratteri minuscoli sullo schermo del cellulare; e la cosa bella è che lo stesso paio di occhiali può esser condiviso anche con altre persone, a prescindere dalla loro gradazione.

Probabilmente chi sente parlare di questi speciali occhiali si chiederà come è possibile che siano in grado di adeguarsi ad ogni gradazione; un po’ di scetticismo è normale: quando arrivano sul mercato dei nuovi prodotti più o meno rivoluzionario sono tanti a pensare subito che si tratti di una truffa. Ma stavolta non è così: OnePower Zoom è un dispositivo medico: questo significa che stiamo parlando di un prodotto che può essere utilizzato per finalità diagnostiche o terapeutiche e che è stato oggetto di studi e test clinici che ne hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza. Come se non bastasse sono disponibili delle recensioni mediche che spiegano il funzionamento della tecnologia Flex Focus Optics. Ci sono poi le testimonianze di tantissimi consumatori che sono rimasti piacevolmente colpiti dall’utilità e dalla qualità del prodotto. Non si tratta assolutamente di una truffa, ma di un prodotto altamente funzionale.

La possibilità di avere tutte le gradazioni in un solo paio di lenti che si autoregolano è un gran bel vantaggio: sono comodi e permettono di leggere chiaramente e vedere nitidamente quello che si sta guardando senza dover passare da un occhiale all’altro; qualcuno vedendo il prezzo degli OnePower Zoom potrà aver pensato che il loro costo è superiore agli altri occhiali da lettura che si possono trovare su internet, nei negozi o in farmacia, ma bisogna ricordare che grazie alla gradazione flessibile si deve acquistare un solo occhiale, quindi alla lunga risulta essere la soluzione più conveniente anche dal punto di vista economico. Per avere la certezza di acquistare il prodotto originale bisogna fare l’ordine solo dal sito ufficiale.

È giusto ribadirlo perché molte persone in farmacia o navigando tra le pagine dei più importanti siti di e-commerce possono trovare degli occhiali da lettura, ma questi non hanno nulla a che vedere con OnePower Zoom. La maggior parte di questi occhiali ha delle normalissime lenti con una sola gradazione.

Sul web si possono trovare anche degli occhiali con lenti regolabili, ma questi presentano delle rotelline da girare per trovare la giusta potenza focale: una soluzione sicuramente più scomoda rispetto alle lenti autoregolanti di OnePower Zoom, senza dimenticare il fatto che la presenza di questi elementi rotanti rende gli occhiali decisamente poco apprezzabili dal punto di vista estetico.