Opinioni Kena Mobile 2023: copertura, tariffe e servizio clienti

Si aggiunge, nel panorama dei servizi comunicazione digitale, un nuovo operatore della telefonia mobile. Si chiama Kena Mobile, una società del gruppo Telecom Italia S.p.A. Come TIM S.p.A., l’altro marchio di Telecom, vuole soddisfare una fetta del mercato italiano. Vediamo quali sono le sue caratteristiche.

La copertura, le tariffe e il servizio clienti di Kena Mobile

Kena Mobile si appoggia alla rete cellure di TIM. Una copertura che si avvicina al 100% della popolazione del territorio italiano. Si può dire che si tratti di una ricezione quasi totale.

Per quanto riguarda i prezzi, le offerte per passare da un altro operatore, sono davvero interessanti e apprezzate nelle recensioni degli utenti. Ad esempio, per il passaggio a Kena dei clienti di Iliad, Poste Mobile, Fastweb, Lyca, Coopvoce, Feder Mobile, Professional Link, Elimobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, Nova, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Tiscali, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile, viene offerta una tariffa di 6,99€ al mese e per sempre, che comprende 130 giga, chiamate con minuti illimitati, 500 sms, attivazione a costo zero dell’utenza e con l’eventuale spedizione gratis a casa della sim. Ci sono anche delle offerte anche per chi vuole aprire un nuovo numero con Kena.

La copertura di Kena è nazionale e secondo le opinioni il servizio sta rispettando, fin qui, quanto pubblicizzato.

Per contattare il servizio clienti Kena il numero dedicato è il 181. Gli operatori telefonici rispondono dal lunedì alla domenica, dalle 8:00 alle 22:00. La chiamata da cellulare è gratuita solo per il clienti Kena e dai numeri di linea fissa Telecom. Per le altre compagnie, il servizio è a pagamento e la tariffa applicata sarà in base al profilo contrattuale. E’ sempre attiva l’assistenza clienti via e-mail. L’indirizzo di posta elettronica è assistenzaclienti@kenamobile.it

Le opinioni 2023 su Kena Mobile