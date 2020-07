Oppo Reno 4: caratteristiche e quanto costerà, arriva lo studio sull’andamento del prezzo

In un mondo tecnologico come il nostro, le novità sono sempre dietro l’angolo. Quindi prepariamoci all’arrivo di un nuovo smartphone innovativo e tecnologico, che ci piacerà da impazzire: stiamo parlando del nuovo Oppo Reno 4.

L’Oppo Reno 4 è un nuovo smartphone molto avanzato dal punto di vista tecnologico e si pone come una nuova eccellenza nel campo degli smartphone. Questo nuovo smartphone si pone come il primo della generazione Reno. Insieme al modello Oppo Reno 4 (il modello base), è stato presentato anche l’Oppo Reno 4 Pro, un modello simile a quello base, ma che ha delle caratteristiche in più per quanto riguarda l’hardware. I due modelli di smartphone sono stati pensati per essere sia gradevoli di estetica e sia idonei per quanto riguarda le prestazioni (soprattutto quelle fotografiche).

La presentazione dello smartphone avverrà in streaming, ma prima del lancio sul mercato, sono state diffuse diverse immagini e diversi video per dare un’anteprima al pubblico sul nuovo device tecnologico di casa Oppo. Nei primi video presentati, abbiamo potuto vedere come lo smartphone presenti la fotocamera frontale nell’angolo in alto a sinistra. Per quanto riguarda la parte posteriore, invece, abbiamo visto la presenza della scritta “Reno Glow” e i tre obiettivi della fotocamera esterna, con la presenza anche di un altro sensore e del flash. Lo smartphone è stato presentato in due versioni: blu e rossa (entrambe in una versione cangiante) e, inoltre, è emerso che la parte posteriore dello smartphone sia stata resa più resistente per evitare la presenza di impronte o dei segni dell’usura. L’altro modello di smartphone che verrà messa in commercio, la Reno 4 Pro, è stata presentata in due inedite versioni: in versione bianca e in versione nera.

Ma vediamo quali sono le caratteristiche di questo nuovo smartphone e quale sarà il suo prezzo di lancio.

Caratteristiche Oppo Reno 4: le novità in arrivo

Il nuovo smartphone della serie Reno, in arrivo anche sul mercato italiano, si prepara ad essere un ottimo dispositivo per gli amanti della tecnologia.

Lo smartphone presenta un display di 6,5 pollici e permette una risoluzione di 2400 x 1080 pixels.

A livello estetico, ritroviamo delle linee che possono somigliare agli iPhone 11: troviamo, infatti, delle colorazioni Glow e una finitura Crystal Diamond. Tutti questi particolari rendono lo smartphone decisamente elegante e fine. Ma non solo estetica, infatti, la parte inferiore è rivestita di vetro fumé, che ha una resistenza maggiore all’usura, agli urti e ai graffi, a prova di borsa e chiavi di casa.

Per quanto riguarda le innovazioni e per quanto riguarda le caratteristiche che lo differenziano rispetto agli smartphone precedenti, ce ne sono tantissime. Una delle nuove caratteristiche più innovative e amate sarà sicuramente il modulo del 5G, che permette allo smartphone Oppo Reno 4 di trasferire i dati in modo veloce e di navigare su Internet in maniera eccellente, senza disturbi e né rallentamenti.

Ma ritorniamo alla struttura dello smartphone: tra le caratteristiche più attese c’è sicuramente la fotocamera, che ha ben 48 megapixels. Questo significa che lo smartphone Oppo Reno 4 permette di scattare delle foto di altissima qualità con una risoluzione pari a 8000 x 6000 pixels e di registrare dei video in 4K, con una risoluzione di 3840 x 2160 pixels. Nonostante ciò, lo spessore è molto contenuto e misura solamente 7,6 millimetri, mentre le dimensioni di questo smartphone sono 159,6 x 72,5 x 7,6 millimetri, per un totale di 172 grammi di peso.

Una delle differenze principali fra i due modelli usati è nella fotocamera. Infatti, in Oppo Reno 4 troviamo un doppio foro per la fotocamera da 32 + 2 MP, mentre, per quanto riguarda l’Oppo Reno 4 Pro, ci troviamo di fronte ad un foro singolo, con un sensore unico da 32 MP. Per quanto riguarda l’hardware, entrambi i modelli presentati usano lo Snapdragon 765G di Qualcomm: è proprio qui che troviamo il supporto per il 5G, grazie al modem Snapdragon X52, usato come supporto delle ultime reti. Infine, troviamo un software ai livelli di Android 10, con un’interfaccia che può essere personalizzata con ColorOS 7.2.

La particolarità principale di questo nuovo smartphone sta tutto nella fotocamera: sullo smartphone Oppo Reno 4 abbiamo una fotocamera con grandangolo e una lente in bianco e nero adatta per le foto in modalità Ritratto; mentre sullo smartphone Oppo Reno 4 Pro abbiamo anche un sensore adatto alla registrazione dei video (presente su ben pochi modelli attualmente) che permette l’introduzione della modalità Super Night Sight, anche per i video e non solo sulle foto (in questo modo, le foto in notturna sono più ottimizzate rispetto a quelle dei suoi competitors).

Non ci sono grosse differenze tra Oppo Reno 4 e Oppo Reno 4 Pro: entrambi avranno un processore Qualcomm Snapdragon 765G con un supporto per il 5G; nel caso la Oppo decidesse di mettere in commercio i modelli anche in Europa, saranno con un supporto LTE. Entrambi avranno un batteria da 4000 mAh e la possibilità di ricarica rapida a 65W. La RAM sarà per entrambi di 8 GB, ma nel modello Oppo Reno 4 Pro ci sarà la possibilità di scegliere anche la versione di 12 GB: per entrambi ci saranno gli stessi tagli per lo spazio di archiviazione, di 128 GB o di 256 GB.

La differenza sostanziale tra i due modelli, oltre le caratteristiche già citate della fotocamera, sarà nella misura del display: il modello di smartphone Reno 4 Pro sarà più grande dell’altra versione, ma avrà anche un peso minore, grazie ad un design ultraslim.

Altre caratteristiche importanti sono: la possibilità di ricarica rapida, la presenza della tecnologia NFC (che permette di fare pagamenti online) e la presenza di una Dual Sim (per poter usare numeri di diversi operatori allo stesso tempo).

Oppo Reno 4: lo studio sull’andamento del prezzo

Date le specifiche e le sue caratteristiche molto elevate, potremmo ipotizzare che il nuovo smartphone Oppo Reno 4 avrà un prezzo piuttosto elevato. Ma per avere un’idea ancora più precisa, possiamo consultare l’articolo del sito Idealo, portale nel quale vengono confrontati i prezzi e le opinioni degli acquisti online di vario genere.

La casa di produzione Oppo recentemente ha fatto parlare di sé grazie all’annuncio del nuovo smartphone Oppo Reno 4 e della sua versione Pro. I modelli precedenti a questi appartengono ad una fascia media di prezzo rispetto agli altri smartphone sul mercato. Nonostante ciò, anche i nuovi modelli avranno gli elementi che hanno caratterizzato il marchio, come la particolare attenzione alla fotografia (i nuovi modelli saranno dotati di un sistema multiobiettivo) e avranno un’estetica sempre molto curata, con un design sottile e asciutto, ma con colori cangianti.

Il pubblico a cui si riferisce il marchio Reno è solitamente composto da utenti che vogliono uno smartphone affidabile, ad un prezzo nella media, ma interessati all’aspetto multimedia. Per ora, gli smartphone Reno 4 sono disponibili sono in Cina e possono essere acquistati su importazione, ma sembra certo che questi smartphone compariranno sui mercati occidentali nei prossimi mesi, così come era successo per i modelli Reno 3.

Rimane, però, il dubbio sul prezzo. Nonostante gli smartphone di questo marchio non siano particolarmente costosi, ci sarà la possibilità di risparmiare ancora di più. Infatti, secondo lo studio di Idealo, gli smartphone di altri marchi hanno un andamento altalenante per quanto riguarda il prezzo sul mercato, dovuto anche alle variazioni di costo durante le festività o le uscite di marchi concorrenti. Ma il marchio Oppo, sempre secondo lo studio, ha una svalutazione più lenta rispetto ai competitor, ma più regolare. Proprio per questo, e basandosi sulle variazioni di prezzo del modello Reno 2, possiamo fare delle previsioni che siano attendibili sul prezzo del nuovo modello. Lo studio fatto da Idealo è basato sull’andamento del prezzo medio mensile, nei primi nove mesi dal lancio sul mercato, del modello precedente del marchio, lo smartphone Oppo Reno 2 Luminous Black Lite. È stata fatta una previsione una previsione per il nuovo modello Oppo Reno 4 basato, quindi, sull’andamento del prezzo dei modelli precedenti: ovviamente si parla di una previsione, quindi, l’andamento potrebbe comunque essere diverso nei prossimi mesi.

Sia lo smartphone Oppo Reno 4 e sia la versione Pro verranno messe in commercio sul mercato cinese a partire da un costo di 2999 yuan (ovvero circa 373 euro) per il modello base a 8/ 128 GB, mentre sarà a partire da un prezzo di 4299 yuan (ovvero circa 535 euro) per la sua versione Pro a 12/256 GB.

Quindi, per quanto riguarda lo smartphone Oppo Reno 4, anche nella versione Pro, possiamo aspettarci un declino costante del prezzo del device a partire da tre mesi dopo l’inserimento sul mercato. Parliamo di una piccola riduzione di prezzo, di circa il 3% rispetto al prezzo di lancio sul mercato. Ma le previsioni dicono anche che il prezzo dello smartphone Oppo Reno 4 si dovrebbe ulteriormente abbassare dopo sei o sette mesi dal suo inserimento sul mercato: lo studio di Idealo prevede un abbassamento di prezzo del 20% rispetto al prezzo di lancio, su uno smartphone ancora nuovo. Inoltre, il prezzo dovrebbe ulteriormente abbassarsi dopo un periodo di 12 mesi dal lancio sul mercato: il prezzo dello smartphone, dopo un anno dalla messa in commercio, dovrebbe abbassarsi del 30%, ma bisogna tenere conto anche del fatto che sarà uno smartphone vecchio di un anno.

Il consiglio allora è quello di tenere sott’occhio i mercati e i prezzi dello smartphone Oppo Reno 4 durante il secondo mese dal lancio, infatti, il device dovrebbe calare di prezzo, in modo temporaneo ma improvviso, del 16% dalla cifra iniziale.

Quindi, secondo i grafici dello studio di Idealo, per fare un recap della situazione del prezzo dello smartphone Oppo Reno 4, l’andamento sarà il seguente: dopo un mese dalla sua uscita, il prezzo calerà di poco più del 5% del prezzo iniziale; dopo due mesi dalla sua uscita, il prezzo calerà di poco più del 15% del prezzo iniziale; dopo tre mesi dalla sua uscita il prezzo dello smartphone si alzerà di nuovo, ma manterrà comunque un calo di poco meno del 5% dal suo prezzo iniziale; dopo quattro mesi dalla sua uscita, il prezzo dello smartphone avrà un calo di poco più del 5% rispetto al prezzo della sua uscita sul mercato; dopo cinque mesi dalla sua uscita, il prezzo calerà di nuovo del 10% rispetto al prezzo alla sua uscita; dopo sei mesi dalla sua uscita, il prezzo avrà un calo vertiginoso e arriverà a poco più del 20% di sconto rispetto al prezzo alla sua uscita; dopo sette mesi dalla sua uscita, il prezzo calerà e arriverà a quasi il 25% in meno rispetto al suo prezzo di uscita (il periodo fra i sei e i sette mesi dal lancio sul mercato, come detto, sarà il migliore per poter acquistare lo smartphone Oppo Reno 4); ad otto mesi dalla sua uscita, il prezzo salirà un pochino e si avrà un margine di riduzione di poco meno del 20% rispetto al prezzo di lancio; a nove mesi dalla sua uscita, il prezzo sarà di poco più del 21% in meno rispetto al prezzo di lancio; a dieci mesi dalla sua uscita, il prezzo dello smartphone avrà un ulteriore calo e l’acquirente risparmierà poco meno del 25% rispetto al costo di lancio dello smartphone; ad undici mesi dalla sua uscita, i consumatori potranno acquistare lo smartphone Oppo Reno 4 con una riduzione di poco più del 30% rispetto al prezzo di lancio; a 12 mesi dalla sua uscita, lo smartphone avrà un ulteriore calo e arriverà al 30% in meno rispetto al prezzo di lancio.

Come abbiamo visto, i consumatori potranno acquistare lo smartphone Oppo Reno 4 ad un prezzo ridotto solo aspettando qualche mese dalla data di lancio sul mercato. Starà ai consumatori scegliere tra uno sconto tra il 20% e il 25% dal prezzo di lancio dopo 6-7 mesi, oppure aspettare un anno e avere una riduzione del 30% rispetto al costo di lancio, pur comprando uno smartphone ormai vecchio di un anno.