Orari Decathlon 2021: giorni di apertura e fasce orarie feriali, sabato e domenica

Il mondo Decathlon raccoglie appassionati da ogni regione italiana, persone che dopo aver passato tanto tempo in casa, lontani dalla possibilità di praticare il proprio sport preferito a causa della pandemia desiderano ricominciare a vivere. I negozi della nota azienda francese sono pronti ad accogliere i tanti sportivi che necessitano di nuova attrezzatura o di nuovo abbigliamento per poter ricominciare l’attività fisica. Tennis, nuoto, pallavolo, pallacanestro, running, ciclismo, pesca, palestra, indipendentemente dallo sport che si pratica, Decathlon è la realtà perfetta per trovare ciò di cui si ha bisogno. Inoltre, i tanti prodotti proposti sono di qualità, creati per offrire molteplici vantaggi ai prezzi migliori. Costi, poi, che si adattano a qualsiasi tipo di budget dato che lo stesso articolo si trova in vendita da prezzi più economici a costi più elevati, in base alla caratteristiche offerte. Siete pronti per procedere con gli acquisti? Non resta che conoscere i giorni di apertura e le fasce orarie feriali, del sabato e della domenica dei negozi Decathlon in Italia. Ve ne offriremo un’ampia panoramica per permettervi di recarvi al più presto allo store più vicino e dare una svolta (sportiva) al vostro 2021.

Orari Decathlon 2021: calendario con giorni di apertura in tutta Italia

In Italia ci sono 125 negozi Decathlon dislocati in tutte le regioni (ad eccezione di Basilicata e Valle d’Aosta) pronti ad accogliere i clienti sportivi, adulti e bambini. Poter scoprire gli orari e i giorni di apertura dello store più vicino alla zona di residenza è molto semplice. Basterà accedere al portale ufficiale www.decathlon.it e dalla home page entrare nella sezione “Trova il negozio” posizionata sulla barra in alto a destra della schermata, accanto alla voce “Il mio account”. Si aprirà una cartina dell’Italia in cui i puntini blu indicheranno la posizione dei negozi e cliccandoci sopra si potrà conoscere l’indirizzo preciso, il numero di telefono e scoprire se è attualmente aperto o chiuso. Selezionando “Visualizza questo negozio”, poi, si visualizzeranno gli orari e i giorni di apertura per l’anno in corso. Iniziamo dalla regione Lazio e, più precisamente, dai negozi Decathlon presenti nella capitale. In via del Corso 19, nel pieno centro di Roma, troviamo un primo store aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica inclusa dalle ore 10.00 alle ore 20.00. In Via Laurentina 865, poi, c’è un secondo negozio aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 21.00 che attualmente il sabato e la domenica ha una chiusura straordinaria. In zona Tor Vergata, in via Pandolfi De Rinaldis 14/16, lo store apre tutti i giorni alle 9.00 per chiudere la sera alle 20.30 così come a Settecamini, in via Di Salone 256 e in Via Arola 55 a Casal di Marmo. Spostandoci a Fiumicino, presso il centro commerciale Da Vinci, il negozio si potrà visitare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00 con chiusura straordinaria il sabato e la domenica. Restando nel Lazio, un altro store Decathlon si trova a Viterbo, in Via Igino Garbini 111. Gli orari e i giorni di apertura sono dal lunedì alla domenica inclusa, dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Stesso orario per il negozio sito a Frosinone, in Via Armando Vona 28.

Proseguiamo il nostro viaggio tra i punti vendita Decathlon arrivando in Toscana dove troviamo un numero considerevole di negozi dislocati tra Grosseto (dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 20.00), Firenze (dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 20.00), Colle Val D’Elsa (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 20.00), Prato (dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 20.00), Pisa (dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 20.00) , Livorno (dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 20.00) , Figline Val d’Arno (dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 20.00) , Arezzo (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 20.30, il sabato dalle 9.00 alle 18.00 e la domenica chiuso), Pistoia (dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 20.00) e Massa e Cozzile (dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 20.00).

In Liguria riportiamo gli orari e i giorni di apertura degli store presenti a Genova, La Spezia e Albenga. Nelle prime due città i negozi aprono dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 20.00. Ad Albenga, invece, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.30 alle 0re 19.30. In Piemonte, la presenza dei negozi Decathlon si estende in tutta la regione con cinque punti vendita nel solo capoluogo e altri store a Cuneo, Asti, Alessandria, Settimo Torinese, Santa Vittoria d’Alba, Vercelli, Novara, Ivrea e Biella. Quasi tutti i centri prevedono l’apertura completa, tutti i giorni della settimana, dalle ore 9.00 alle 20.00 tranne alcune eccezioni come Novara (dalle 9.30 alle 20.00) e Settimo Torinese (dalle 9.00 alle 20.30).

La Lombardia è un’altra regione in cui l’azienda francese Decathlon si è sparsa notevolmente tra il centro di Milano, Bergamo, Carugate, Rozzano, Saronno, Corsico, Brescia e Lonato del Garda. Anche in questo caso, la maggior parte degli store apre tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 e solo un paio di eccezioni (Corsico e Segrate) aprono dalle 9.00 alle 20.30. In Trentino, gli amanti dello sport dovranno recarsi a Bolzano per visitare un negozio Decathlon e potranno farlo dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Più possibilità, invece, per chi abita in Veneto, con gli store dislocati tra Verona, Venezia, Vicenza, Padova, Treviso, San Donà di Piave, Conegliano e Belluno. Gli orari di apertura e chiusura sono gli stessi, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì nei centri minori e dal lunedì alla domenica nelle città più grandi.

In Friuli Venezia Giulia citiamo i negozi presenti a Trieste, Pordenone, Udine e Villesse, aperti dalle 9.00 alle 20.00 tutti i giorni (tranne Villesse, aperto dal lunedì al venerdì). L’Emilia Romagna è un’altra regione ricca di centri Decathlon situati nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Parma, Ravenna, Rimini, Reggio Emilia e Parma. La maggior parte dei negozi risulta essere aperti tutti i giorni della settimana ma gli orari sono variabili. Possono andare dalle 9.00 alle 20.00 (Ferrara e Bologna) oppure dalle ore 9.00 alle 20,30 (Modena e Reggio Emilia) o dalle 10.00 alle 20.00 come a Parma.

Continuiamo a conoscere le fasce orarie feriali, del sabato e della domenica nelle principali città delle altre regioni italiane. Arriviamo in Umbria, dove Perugia ospita uno store dell’azienda francese in Via Trattati di Roma. Gli orari di apertura sono dalle ore 9,00 alle ore 20,00 e valgono per tutti i giorni della settimana. Stessi giorni e orari anche per lo store di Foligno. San Benedetto del Tronto, Montecassiano, Porto Sant’Elpidio e Camerano sono i centri delle Marche che ospitano un negozio Decathlon con apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 20.30 per Camerano e dalle 9.00 alle 20.00 per le altre città.

Soffermiamoci, ora, sugli store presenti nella regione Abruzzo, tra l’Aquila, Teramo, Chieti, Pescara e Contrada Piane Sant’Angelo. Nel capoluogo si può andare a visitare il negozio dalle ore 9.00 alle ore 21.00, dal lunedì al venerdì. A Teramo gli orari di apertura e chiusura sono dalle 9.00 del mattino alle 20.00 di sera tutti i giorni della settimana. A Chieti, invece, l’apertura dal lunedì alla domenica è prevista dalle ora 9.00 alle ore 20.30, tranne il lunedì quando il negozio chiude alle 20.00. A Pescara, più precisamente San Giovanni Teatino, lo store segue gli stessi orari di Chieti mentre a Contrada Piane Sant’Angelo il negozio è aperto tutti i giorni della settimana dalle 10.00 del mattino alle 20.00 di sera.

Scendendo verso il sud Italia troviamo un solo store in Molise. Parliamo del negozio sito a Campobasso in Via Colle delle Alpi, aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00. La Campania, invece, ospita sei punti vendita Decathlon sparsi tra Napoli (orario dalle 9.30 alle 20.30 dal lunedì alla domenica), Marcianise (orario dalle 9.30 alle 21.00 dal lunedì al venerdì), Giuliano in Campania (orario dalle 9.00 alle 21.00 dal lunedì al venerdì), Casoria (orario dalle 9.30 alle 21.00 dal lunedì alla domenica), Benevento (orario dalle 9.00 alle 20.00 dal lunedì alla domenica), Avellino (orario dalle 9.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì) e Montecorvino Pugliano (orario dalle 10.00 alle 21.00 dal lunedì alla domenica).

In Puglia i centri che ospitano i negozi Decathlon sono Bari, Molfetta, Casamassima, Brindisi, Cavallino Lecce e Surbo. Gli orari variano dalle 9.30 alle 20.00 e dalle 9.30 alle 21.00 con apertura dal lunedì al venerdì. I quattro centri della Calabria in cui si trovano i negozi della azienda francese sono Cosenza (dalle 9.00 alle 21.00 dal lunedì alla domenica), Corigliano Calabro (dalle 9.30 alle 20.00 dal lunedì alla domenica), Catanzaro (dalle 9.00 alle 20.30 dal lunedì alla domenica) e Gioia Tauro (dalle 10.00 alle 20.00 dal lunedì alla domenica).

Sono rimaste solo le isole, la Sicilia e la Sardegna. Gli orari più gettonati per la prima sono dalle 9.00 alle 21.00 (Catania, Trapani e Milazzo) con apertura dal lunedì al venerdì, mentre in Sardegna i tre punti vendita di Olbia, Cagliari e Sassari sono aperti rispettivamente dalle 9.00 alle 20.00 dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 21.00 dal lunedì al venerdì e dalle 9.00 alle 21.00 dal lunedì alla domenica.

Con le isole si conclude la panoramica sulle fasce orarie feriali, del sabato e della domenica dei negozi Decathlon sparsi in tutta Italia. I giorni di apertura e gli orari variano anche tra store presenti nella stessa regione e spesso anche nella stessa provincia. E’ bene, oltre a far riferimento alle informazioni riportate nell’articolo, controllare dal portale dell’azienda francese eventuali variazioni previste per lo store che si intende visitare. La procedura, come indicata in precedenza, è molto semplice e con pochi clic potrete controllare gli orari e i giorni di apertura del vostro negozio Decathlon preferito.