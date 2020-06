Orari Gardaland 2020: apertura e chiusura, navetta, diurni e serali, eventi

Quale miglior modo di Gardaland per passare una bella giornata all’insegna del divertimento in vista dell’estate e delle belle giornate?

Un luogo incantato in grado di regalare momenti di indimenticabile felicità a grandi e piccini.

Se c’è l’intenzione di organizzare una gita nei prossimi giorni, all’interno di questo articolo sono racchiuse tutte le informazioni relative agli orari di apertura e chiusura del parco, i turni della navetta sia diurni che serali e tutti gli eventi in programma per la seconda metà di questo 2020.

Orari Gardaland 2020: apertura e chiusura del parco

Ogni anno sono milioni le persone che si recano a Gardaland, specialmente con l’arrivo delle giornate estive.

Quest’anno purtroppo l’apertura del parco è stata rimandata a Giugno 2020, al fine di garantire il rispetto di tutte le norme poste in essere dal governo a causa della pandemia da Covid-19.

La direzione ha affermato che dal primo giugno fino al 5 e dal 7 fino al 12 i cancelli verranno aperti dalle 10 del mattino fino alle 18.

Il 6 del mese in questione ci sarà un prolungamento fino alle 19 mentre per il 13 è stata prevista una notte bianca, dunque la chiusura avverrà all’una di notte.

A partire dal 14 fino alla fine di giugno è possibile fare riferimento sullo stesso orario di apertura e chiusura, ovvero dalle 10 fino alle 23e nei mesi di luglio ed agostol’orario resterà sempre invariato.

A partire da settembre ci saranno delle modificazioni in vista dei rientri e dell’inizio dell’autunno: nella fattispecie dal primo fino all’11 l’apertura avverrà sempre alle ore 10 del mattino con continuità fino alle 23 e questo riguarderà anche la giornata del 13 Settembre.

Sabato 12 a Gardaland si festeggerà la festa di Fine Estate dunque l’orario di chiusura previsto sarà per l’una di notte.

Dal 14 fino al 18 i tempi di permanenza all’interno del parco si contrarranno in quanto i cancelli saluteranno i visitatori alle ore 17 del pomeriggio e questo sarà l’orario mantenuto anche dal 21 fino al 25.

Bisogna tuttavia tenere a mente delle date particolari che sono il 19 ed il 26 poiché il divertimento si incontrerà con i fiumi di birra per l’Oktoberfestgarantendo l’apertura dalle 10 fino alle 21 della sera.

Per quanto riguarda il mese di ottobre, inizieranno i festeggiamenti per la festa più spaventosa di tutte: Halloween.

In occasione di questo momento gli orari saranno altamente variabili: il 3 i visitatori potranno recarsi al parco dalle 10 fino alle 21, il 4 dalle 10 fino alle 18 del pomeriggio mentre nelle giornate del 9, 16,23,30 sono programmati i cosiddetti “venerdì della paura”, giorni durante i quali la chiusurasarà allungata fino alle 23.

Il 10, 17 e 24 i cancelli apriranno sempre alle 10 del mattino fino alle 20 della sera; l’11, 18 e 25 i visitatori dovranno lasciare il parco di Gardaland entro le ore 18.

Nel giorno di Halloween, ovvero il 31 di ottobre, tutti potranno festeggiare fino allo scoccare della mezzanotte.

Il mese di novembre il parco resterà chiuso, eccezion fatta per il primo giorno del mese che manterrà l’orario continuato dalle 10 fino alle 18.

A dicembre, con l’arrivo del natale, Gardaland è pronta ad accogliere coloro che vogliono vivere atmosfere da fiaba nei giorni 5-6-7-8, 12-13, 19-20, 23-24, 26-27-28-29-30-31 dalle ore 10.30 alle 18.00, mentre a gennaio 2021 si potrà dare inizio al nuovo anno solamente l’1,2,3,4,5,6 dalle 10.30 fino alle 18.

Orari Navetta Gardaland 2020: i turni per prendere il bus

Coloro che non intendono prendere la propria autovettura per raggiungere il parco di divertimenti di Gardaland, possono rivolgersi direttamente al pratico servizio di navetta messo a disposizione proprio per i visitatori.

Al fine di evitare delle spiacevoli situazioni è importante tenere a mente e rispettare tutti gli orari per l’andata, ma anche per il ritorno che sono consultabili o all’interno del sito oppure nei volantini informativi.

Generalmente le partenze avvengono ogni mezz’ora a partire dalle 9 e 30 del mattino, dunque dalla stazione di Peschiera del Garda verso Gardaland Park le navette possono essere prese alle 9,30; 10; 10,30; 11; 11,30; 12; 12,30; 13; 13.30.

Per quanto riguarda il ritorno, dal parco in direzione di Peschiera del Garda, è possibile tenere in considerazione la partenza alle 14,30; 15; 15,30; 16; 16,30; 17; 17,30; 18 ed infine 18,30.

Va ricordato anche che il servizio di trasporto sulla navetta Gardaland Park è garantito anche fino a 15 minuti dopo la chiusura giornaliera del parco.

Orari degli eventi in programma a Gardaland nel 2020

Per il 2020 il parco di divertimenti di Gardaland, ha pensato per i suoi visitatori un ampio programma di eventi in grado di intrattenere sia i grandi che i bambini.

A fine di avere sempre la certezza di poter partecipare, è consigliabile tenere a mente gli orari che si ripetono nei giorni.

Lo spettacolo Peppa PigMeet and Great è una delle attrazioni più desiderate dai piccini; questo simpatico personaggio da l’occasione di scattare delle bellissime foto alle 10,30, alle 11,30 ed alle 17 nella zona di Peppa Pig Land.

Anche Prezzemolo, la figura principale di Gardaland aspetta tutti i bimbi per le foto alle 10.00, alle 11.00 ed alle 17.30 presso l’Albero a lui intitolato.

Questi due eventi hanno una durata di circa 30 minuti, dunque è bene presentarsi qualche momento prima per mettersi in fila.

Il parco divertimenti permette anche di immergersi totalmente in culture lontane ed esotiche grazie ad un particolare spettacolo chiamato Balinese Dance; l’arrivo al trono della Principessa è festeggiato ogni giorno alle 15.30 fatta esclusione per il martedì presso la Jungle Rapids ed ha una durata di circa 10 minuti.

Spostando invece l’attenzione perso il Buffalo Stage, tutti i visitatori di Gardaland sono invitati al matrimonio di John e Mary ambientato nel Rio Grande.

Un giorno di festa fatto di balli e canti tradizionali chesi ripete tutti i giorni alle 13.00 mentre nella giornata di sabato è riproposto anche alle 19.30.

Gli acrobatismi sono garantiti anche sulla Nave dei Corsari tutti i giorni alle 13.30; tra sorprese e coreografie è impossibile non lasciarsi trascinare da tutta l’allegria ed il divertimento dei pirati.

Questo spettacolo anche ha una durata di circa 10 minuti, ma offre delle emozioni davvero indimenticabili.

Lo show messicano chiamato “Que Viva Mexico!” è un mix di colori, suoni e sorrisi: un ritmo che è ripropostoogni giorno alle 12.30 mentre il sabato c’è una replica anche alle 18.45 ed ha una durata di 10 minuti.

La magia dell’acqua e l’impiego di bellissime luci colorate,sono gli ingredienti alla base di AquaFantasia, uno degli eventi più attesi ed apprezzati.

Presso la Piazza Ramses alle 12.00, alle 14.00, alle 16.00 ed infine alle 18.00 e 20.00 ad ogni visitatore è offerta l’opportunità di godere di cinque minuti di fontane danzanti.

Altro evento da non perdere assolutamente, specialmente le famiglie che hanno dei bambini piccoli è il 44 Gatti Rock Show.

Uno spettacolo imperdibile caratterizzato dalla musica e dalla simpatia di questi personaggi tanto amati; l’orario di riferimento è il medesimo per tutti i giorni della settimana, ovvero alle 14.30 e alle 16.15 per una durata circa di mezz’ora, presso l’arena 44 Gatti.

Altri eventi davvero imperdibili riguardano specifici momenti dell’anno come l’Oktoberfest che viene festeggiato nel rispetto della vera tradizione, con fiumi di birra e balli tradizionali.

In occasione di questa festività l’orario di apertura al pubblico è stato nettamente ampliato per offrire un divertimento ancora più intenso.

Come ogni anno è previsto alle 9.55 (ovvero cinque minuti prima dell’apertura dei cancelli), uno spettacolo di circa cinque minuti, volto ad accogliere e dare il benvenuto a tutti coloro che sono pronti a passare una giornata di divertimento presso il parco.

La KapunzierBier Band è lieta di intrattenere gli ospiti durante la mattinata e soprattutto nelle ore del pranzo grazie a delle bellissime canzoni tradizionali bavaresi.

Nel periodo di Halloween invece è stato pensato un fitto programma di eventi che si riproporranno da ottobre a novembre.

Esempio imperdibile è lo spettacolo “C’era una zucca…” che avverrà alle 10.40 presso il teatro della Fantasia con una replica alle 11.30 ed anche alle 16.30.

Nell’area del West alle 13 si terrà lo show chiamato “Spiriti di Halloween” mentre nell’arena Hawaii alle 14.30, ogni spettatore potrà provare i brividi grazie “All’incantesimo di Zenda”.

Coloro che visiteranno Gardaland nel momento più spettrale dell’anno, non possono perdersi nemmeno il musical “Horror Hotel”, ogni giorno riproposto alle 15.40 presso il Teatro centrale del parco.

Alle Junge Rapids alle 15 in punto invece il mistero si concentrerà prevalentemente sullo spettacolo “The Legend of Gendruwo”.

I più piccoli invece potranno lasciarsi truccare come delle spaventose creature grazie ai Trucca -mostri presenti alle 12.00 e 18.00 a Piazza Ramses ed alle 13.00 e 16.30 nella Western Bank.

Altro evento davvero imperdibile è la “Carrozza Fantasma” che si terrà ogni giorno, nel periodo di Halloween alle 10 e alle 13.30 dall’arena Medievale fino a Fantasy Kingdom ed alle 14.30 e 16.30 dall’area West fino a piazza Ramses.

Il 31 ottobre invece sono in programma degli show addizionali nella fascia serale come il musical Horror Hotel alle 20.30 ed il Teschio Maledetto alle 19.30, per rendere tutto ancora più spettrale sfruttando… il calar delle tenebre!