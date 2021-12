Orari IKEA 2021: apertura e chiusura in tutta Italia

Tra i negozi più gettonati in Italia vi sono i punti vendita della catena svedese IKEA. Proprio per questo motivo, sarà sicuramente utile conoscere quali saranno gli orari di apertura e chiusura osservati dei negozi IKEA.

Orari di ogni singolo punto vendita IKEA: come conoscerli?

Conoscendo l’orario di ciascun negozio, sarà possibile organizzare al meglio le compere e le visite presso i punti vendita più vicini a casa vostra. In Italia i punti vendita IKEA si trovano nelle seguenti città: Ancona; Bari; Bologna Casalecchio; Brescia Roncadelle; Cagliari (ordina e arreda); Catania; Chieti San Giovanni Teatino; Firenze Sesto Fiorentino; Genova; Gorizia Villesse; Milano Carugate; Milano Corsico; Milano San Giuliano; Napoli Afragola; Padova; Parma; Pisa; Rimini; Roma Anagnina; Roma Gregorio VII (planning studio); Roma Porta di Roma (lo store più grande d’Italia); Roma San Silvestro Pop-up store (store “evento” temporaneo); Salerno Baronissi; Torino Collegno.

Per conoscere gli orari di apertura e chiusura dei singoli punti vendita basta collegarsi al sito ufficiale di IKEA Italia ed entrare nella sezione dedicata: Negozi IKEA. In questa sezione è possibile accedere alle seguenti aree tematiche:

Trova il negozio IKEA , la sezione del sito dedicata alla ricerca del punto vendita nelle singole città. L’area consente di accedere ai siti dei singoli negozi per essere aggiornati su tutte le informazioni necessarie;

Punti IKEA Progetta e Arreda , il servizio che consente di acquistare online i prodotti Ikea e che al contempo offre supporto e consulenza nella progettazione delle soluzioni migliori per l’arredamento degli spazi di casa;

Punti di ritiro ; il servizio che permette di acquistare online i prodotti Ikea e di ritirarli in un punto vendita vicino casa ad un prezzo più agevolato (a partire da 4 euro) rispetto alla consegna a domicilio.

Attraverso ogni singola area sarà possibile accedere alle pagine dei singoli negozi e/o punti ritiro di interesse e conoscere gli orari di apertura e chiusura dei rispettivi punti vendita. Vediamo quali sono gli orari di apertura e chiusura nei giorni feriali.

Orari IKEA di apertura e chiusura in Italia nei giorni feriali 2021

Pur essendo una catena unica di negozi, tuttavia ogni singolo punto vendita IKEA potrebbe osservare differenti orari di apertura, anche se le differenze sono davvero minime e spesso l’apertura o la chiusura potrebbero presentare differenze di pochissime ore.

Generalmente gli store nei pressi delle grandi città hanno un’estensione oraria maggiore rispetto ai negozi dei piccoli centri e la motivazione trova giustificazione nella necessità di consentire di gestire al meglio il flusso di clientela che nei punti vendita delle grandi città è ovviamente maggiore. L’orario di apertura può variare nei giorni feriali (lunedì-venerdì) e in quelli festivi (sabato e domenica).

L’orario osservato nei giorni feriali dai negozi delle città di Roma (4 punti vendita di cui: due negozi, 1 planning studio e un pop-up store), Milano (3 punti vendita), Napoli, Pisa, Palermo e Bolzano sono aperti dalle 9.00/9.30 alle 21.00, con orario continuato.

Inoltre i punti vendita presenti in queste città non presentano differenza di orario tra i giorni feriali e festivi. Pertanto sarà possibile effettuare i propri acquisti in qualsiasi giorno della settimana poiché l’orario rimane invariato per tutti e sette i giorni della settimana.

Nei punti vendita delle restanti città, l’orario osservato durante i giorni feriali sarà dalle 10.00/10.30 alle 20.00 circa.

Orari IKEA domenica e festivi 2021 in tutta Italia

Trattandosi di negozi dedicati alla vendita al dettaglio e vista la costante affluenza di clientela in tutti i periodi dell’anno, generalmente i negozi IKEA osservano l’apertura dei propri punti vendita anche durante i giorni festivi. Gli orari tuttavia possono essere rimodulati in base al tipo di necessità e di festività.

Ad eccezione dei punti vendita precedenti che osservano lo stesso orario anche durante i giorni festivi, nelle altre città, generalmente l’orario festivo include anche tutte le domeniche del mese ed è il seguente: 10.00 – 20.30/21.00.

In alcuni casi l’orario osservato durante i giorni festivi si estende per qualche ora in più rispetto a un qualsiasi giorno della settimana proprio perché durante il week end si concentra il maggior afflusso di acquirenti.

Inoltre, in alcuni giorni dell’anno, i negozi IKEA dei piccoli centri abitati e in alcuni casi anche di grandi città, osservano un “orario speciale”: 9.00/10.00 – 18.00. Questo orario viene osservato durante le giornate prefestive come il 24 dicembre, il 30 dicembre e, in alcuni casi, il 26 dicembre.

In tutta Italia, invece, restano chiusi gli store IKEA durante il 25 dicembre e il 1 gennaio.

Orari IKEA di sabato: apertura e chiusura 2021

Il sabato, invece, è una giornata sempre a cavallo tra i giorni feriali e quelli festivi, tuttavia in molti casi l’orario osservato da quasi tutti i punti vendita IKEA italiani è lo stesso dei giorni feriali, mentre in altri casi, l’orario osservato durante il sabato è lo stesso che vige durante la domenica.

Per qualsiasi informazione relativa ad aperture e chiusure straordinarie, consigliamo comunque di monitorare il sito ufficiale di IKEA che aggiorna costantemente gli orari di apertura e chiusura dei propri store.

Inoltre, potrebbe capitare che alcuni negozi osservino delle chiusure straordinarie o riduzioni sensibili dell’orario di apertura in concomitanza di feste patronali o ricorrenze cittadine che però andranno consultate direttamente sul sito ufficiale del singolo negozio.

Ad ogni modo, effettuare i propri acquisti presso i punti vendita IKEA sarà davvero facile e possibile in qualsiasi momento vista l’enorme disponibilità oraria che consente sia nei giorni feriali che nei giorni festivi di avere accesso ai negozi e ai loro vastissimi assortimenti di articoli per la casa.