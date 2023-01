Orari Leroy Merlin: apertura e chiusura feriali, domenica e festivi

Nei settori dell’edilizia, del bricolage, del giardinaggio e della decorazione d’interni Leroy Merlin è una vera garanzia.

La nota catena francese di negozi è una delle aziende leader nella vendita di articoli per il fai da te e possiede centinaia di punti vendita sparsi per il mondo, la cui maggior parte si trova proprio in Europa. In Italia, i negozi Leroy Merlin sono ben 152 e si trovano nei principali Capoluoghi italiani pertanto se aveste bisogno di acquistare un articolo per la cura e la decorazione della vostra abitazione o del vostro giardino troverete sempre un punto vendita Leroy Merlin a disposizione nelle vicinanze. Naturalmente, gli orari di apertura e chiusura non sono sempre gli stessi e alcuni punti vendita potrebbero osservare orari di apertura e chiusura differenti a seconda dei giorni feriali e festivi. Se state cercando di conoscere le aperture e le chiusure dei negozi Leroy Merlin durante i giorni feriali o quelli festivi allora siete nel posto giusto. Di seguito vediamo i giorni e gli orari di apertura e chiusura dei punti vendita Leroy Merlin.

Aperture e chiusure Leroy Merlin nei giorni feriali

Come accade per ogni tipologia di negozio afferente a una grande catena, anche i punti vendita Leroy Merlin, generalmente si trovano in prossimità di grandi centri commerciali, se non addirittura all’interno della stessa area dove si sviluppa il centro commerciale. In questo modo i clienti possono raggiungere più agevolmente il negozio Leroy Merlin di fiducia e il punto vendita può beneficiare di un afflusso di clienti sicuramente più sostenuto.

La vicinanza a un centro commerciale garantisce l’apertura dei negozi Leroy Merlin pressoché 7/7. Per quanto riguarda gli orari di apertura, essi saranno allineati a quelli del centro commerciale che, solitamente, osserva un orario di apertura continuato dalle 9.00 alle 20.00.

Se invece desiderate conoscere gli orari e i giorni di apertura di un negozio specifico, allora potete sfruttare un ottimo strumento di consultazione messo a disposizione dallo stesso sito web della catena Leroy Merlin. Sul sito ufficiale dell’azienda, infatti, nell’area Il Mio Negozio (situata nell’header del sito, sulla vostra destra), è possibile prendere visione di tutti i punti vendita dislocati in Italia e nel mondo. I punti vendita del territorio sono evidenziate da un puntino verde; allargando la mappa è possibile cliccare sul negozio di interesse e prendere nota degli orari e dei giorni di apertura e chiusura osservati dai negozi. Inoltre, attraverso la stessa funzione, è possibile avere informazioni in tempo reale sulla merce disponibile in negozio ed eventualmente chiederne il rientro nel punto vendita, qualora fosse terminata.

Tornando ai giorni di apertura e chiusura, sarebbe difficile elencare in questa sede tutti i giorni di apertura e chiusura di ogni singolo punto vendita presente sul territorio, tuttavia, in questa sede segnaliamo le aperture dei punti vendita presenti in Lombardia (15) e nel Lazio (7), che sono anche le Regioni italiane con il maggior numero di punti vendita del Paese, inoltre le aperture e le chiusure dei negozi lombardi e laziali sono fungono anche da modello esemplificativo per tutti gli altri negozi presenti nelle altre regioni.

Vediamo adesso quali sono le aperture nei giorni feriali dei punti vendita della Regione Lombardia (ordinati per orario di apertura):



Leroy Merlin Curno (BG) – Via Enrico Fermi 60/62, Bergamo

lunedì – sabato: 7.00-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Seriate (BG) – Via Cassinone, Seriate

lunedì – sabato: 7.00-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Brescia (BR) – Via Genova 93, Brescia

lunedì – sabato: 7.00-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Busnago (MB) – Via Italia 195/B, c/o Centro Commerciale Globo, Monza e Brianza

lunedì – sabato: 7.00-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Caponago (MB) – Via Galileo Galilei 11, Monza e Brianza

lunedì – sabato: 7.00-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Torrazza Coste (PV) – Via Emilia 47, Pavia

lunedì – sabato: 7.00-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Lissone (MB) – Via Nuova Vallassina 57, Monza e Brianza

lunedì – sabato: 7.00-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Carugate (MI) – S.P.208, Milano

lunedì – sabato: 7.00-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Milano Nova Milanese – S.S. 35 dei Giovi Km 135 + 810

lunedì – sabato: 7.00-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Baranzate (MI) – S.S. 233 Varesina, c/o Parco commerciale di Baranzate, Milano

lunedì – sabato: 7.00-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Corsico (MI) – Viale dell’Industria 2, c/o Complesso commerciale Corsico (Pian 0), Milano

lunedì – sabato: 7.00-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Rozzano (MI) – Via Sandro Pertini 8, Milano

lunedì – sabato: 7.00-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Pantigliate (MI) – Strada consortile, Via Vecchia Paullese 9, c/o Paullese Center, Milano

lunedì – sabato: 7.00-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Solbiate Arno (VA) – Via del Lavoro 40, Varese

lunedì – sabato: 7.00-21.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Assago (MI) – Via Cascina Venina, Milano

lunedì – sabato: 9.00-20.30 (orario continuato)

Aperture nei giorni feriali dei punti vendita della Regione Lazio (ordinati per orario di apertura):



Leroy Merlin Porta di Roma (RM) – Via Casale Redicicoli 551, Roma

lunedì-sabato: 8.30-21.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Roma Tiburtina (RM) – Via Giacomo Peroni c/o Tecnopolo, Roma

lunedì-sabato: 7.00-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Roma Romanina (RM) – Via Emanuele Carnevale 83, Roma

lunedì-sabato: 7.00-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Roma Laurentina (RM) – Via Edoardo Amaldi, Roma

lunedì-sabato: 7.00-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Ciampino (RM) – Viale J. F. Kennedy 86, Roma

lunedì-sabato: 7.00-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Fiumicino (RM) – Via Alessandro Volta 56, c/o Parco commerciale Da Vinci (Piano 0), Roma

lunedì-sabato: 7.00-21.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Roma Salaria (RM) – Via Salaria 665, c/o Salario Center, Roma

lunedì-sabato: 8.30-21.00 (orario continuato)

Leroy Merlin: aperture domenicali e festive

Come abbiamo visto, generalmente, i punti vendita Leroy Merlin osservano un orario settimanale continuato con un’estensione oraria maggiore rispetto ad esempio alle domeniche oppure ai giorni festivi. In questi casi, infatti, gli orari sono decisamente più ridotti, anche se in alcuni casi, pochissimi, l’orario è adeguato a quello settimanale.

Nelle festività comandate, invece – 1 gennaio, pasqua, 25 dicembre e 26 dicembre – i negozi osservano la chiusura, anche se in alcuni casi potrebbero osservare un orario più contratto.

Vediamo adesso quali sono le aperture domenicali e nei giorni festivi dei punti vendita della Regione Lombardia (ordinati per orario di apertura):



Leroy Merlin Curno (BG) – Via Enrico Fermi 60/62, Bergamo

domenica e festivi: 9.00-20.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Seriate (BG) – Via Cassinone, Seriate

domenica e festivi: 9.00-20.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Brescia (BR) – Via Genova 93, Brescia

domenica e festivi: 9.00-20.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Busnago (MB) – Via Italia 195/B, c/o Centro Commerciale Globo, Monza e Brianza

domenica e festivi: 9.00-20.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Caponago (MB) – Via Galileo Galilei 11, Monza e Brianza

domenica e festivi: 9.00-20.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Torrazza Coste (PV) – Via Emilia 47, Pavia

domenica e festivi: 9.00-20.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Lissone (MB) – Via Nuova Vallassina 57, Monza e Brianza

domenica e festivi: 9.00-20.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Carugate (MI) – S.P.208, Milano

domenica e festivi: 9.00-20.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Milano Nova Milanese – S.S. 35 dei Giovi Km 135 + 810

domenica e festivi: 9.00-20.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Baranzate (MI) – S.S. 233 Varesina, c/o Parco commerciale di Baranzate, Milano

domenica e festivi: 9.00-20.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Corsico (MI) – Viale dell’Industria 2, c/o Complesso commerciale Corsico (Pian 0), Milano

domenica e festivi: 9.00-20.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Rozzano (MI) – Via Sandro Pertini 8, Milano

domenica e festivi: 9.00-20.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Pantigliate (MI) – Strada consortile, Via Vecchia Paullese 9, c/o Paullese Center, Milano

domenica e festivi: 9.00-20.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Solbiate Arno (VA) – Via del Lavoro 40, Varese

domenica e festivi: 9.00-20.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Assago (MI) – Via Cascina Venina, Milano

domenica e festivi: 9.00-20.00 (orario continuato)

Aperture domenicali e nei giorni festivi dei punti vendita della Regione Lombardia (ordinati per orario di apertura):

Leroy Merlin Ciampino (RM) – Viale J. F. Kennedy 86, Roma

domenica e festivi: 8.00-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Roma Tiburtina (RM) – Via Giacomo Peroni c/o Tecnopolo, Roma

domenica e festivi: 8.30-20.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Roma Romanina (RM) – Via Emanuele Carnevale 83, Roma

domenica e festivi: 8.30-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Roma Laurentina (RM) – Via Edoardo Amaldi, Roma

domenica e festivi: 8.30-20.30 (orario continuato)

Leroy Merlin Roma Salaria (RM) – Via Salaria 665, c/o Salario Center, Roma

domenica e festivi: 8.30-21.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Porta di Roma (RM) – Via Casale Redicicoli 551, Roma

domenica e festivi: 8.30-21.00 (orario continuato)

Leroy Merlin Fiumicino (RM) – Via Alessandro Volta 56, c/o Parco commerciale Da Vinci (Piano 0), Roma

domenica e festivi: 9.00-21.00 (orario continuato)