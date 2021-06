Orari Lidl: apertura e chiusura in tutta Italia nei feriali, sabato e domenica

Tra i vari supermercati italiani, Lidl è sicuramente tra quelli conosciuti per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma vediamo quali sono gli orari di apertura e chiusura in tutta Italia nei feriali, sabato e domenica di questa catena di supermercati.

Orari Lidl Piemonte

Le province piemontesi in cui sono presenti supermercati Lidl sono Torino, Asti, Alessandria, Cuneo, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola e Biella.

Sono tutti aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30-9 alle 21, eccetto i Lidl di Pinerolo (TO) e di Susa (TO), che sono aperti anche la domenica dalle 9 alle 13. In generale per tutti c’è un giorno in cui fanno orario ridotto 9-13, di solito il martedì o il mercoledì.

Orari Lidl Liguria

In Liguria, le province con supermercati Lidl sono Genova, Imperia, Savona e La Spezia. Principalmente sono tutti aperti dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 20. A Genova ce ne sono alcuni aperti anche la domenica dalle 9 alle 13. Quello di Passo Felice Cavallotti (GE), Corso Ferdinando Maria Perrone (GE) e di Via Emilia (GE) sono aperti dalle 9 alle 20 anche la domenica.

Orari Lidl Lombardia

Le province che in Lombardia hanno supermercati Lidl sono Milano, Pavia, Como, Brescia, Bergamo, Lodi, Mantova, Varese, Cremona, Sondrio e Monza Brianza.

Quelli di Milano son aperti dal lunedì al sabato dalle 8-9 alle 20-21 e nessuno è aperto la domenica. A Pavia aprono tutti alle 9 e chiudono alle 20 e nessuno è aperto di domenica. A Varese l’unico aperto di domenica dalle 9 alle 13 è quello di Via Sempione (VA).

Orari Lidl Veneto

In Veneto le province che contano punti Lidl sono Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

A Belluno sono tutti aperti dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 20. Qualcuno fa orario ridotto il mercoledì (8.30-13), come quello di Via Francesco Del Vesco (BL) e quello di Via Feltre (BL). A Padova sono tutti aperti dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 20 e qualcuno fa orario ridotto un giorno alla settimana, come il Lidl di Via Sorio (PD) il martedì (8.30-21) e quello di Via Cardinale Callegari (PD9 il lunedì (12.30-21).

A Venezia sono tutti aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20. La domenica apre, dalle 9 alle 13.30, il Lidl di Via Cannoni (VE).

Orari Lidl Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia, le province con supermercati Lidl sono Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia. A Udine sono tutti aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30-9 alle 20, tranne quello di Lignano Sabbiadoro (UD), che apre alle 9 e chiude alle 19.30.

Sempre ad Udine, sono aperti la Domenica i punti di Cervignano del Friuli (UD), di Via Cividale a Udine, di Via Tricesimo a Udine e di Codroipo (UD).

A Trieste sono tutti aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30-9 alle 20-21, tranne quello di Piazzale Dei Legnami (TS), che è aperto anche di domenica dalle 9 alle 19.30.

Orari Lidl Trentino Alto Adige

In Trentino Alto Adige i supermercati Lidl si trovano nelle province di Trento e Bolzano. In provincia di Trento sono aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30-9 alle 20-21 e qualcuno fa orario ridotto un giorno a settimana. Ad esempio il Lidl di Zuclo (TN) il lunedì apre 13-19.30; quello in Via Ezio Mazzani a Trento il mercoledì dalle 9 alle 13, come quello di Rovereto (TN), quello di Borgo Valsugana (TN) e quello di Cles (TN).

In provincia di Bolzano sono tutti aperti dal lunedì al sbato, dalle 8.30-9 alle 19.30-20 e fanno tutti orario continuato, tranne quello di Laces (BZ) che il sabato fa 8-15-13 e 14.30-19.30; anche quello di Lana (BZ) fa lo stesso orario il sabato.

Orari Lidl Emilia Romagna

Le province dell’Emilia Romagna con supermercati Lidl sono Arezzo, Grosseto, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena e Prato.

Ad Arezzo sono tutti aperti dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 20-20.30. Il Lidl di Bibbiena (AR) il mercoledì è aperto 8.30-13.

A Firenze sono tutti aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30-9 alle 20-21. Quello di Via Reginaldo Giuliani e quello di Viale Ludovico Ariosto il venerdì sono aperti 8.30-13 e 15-20.

Orari Lidl Marche

Nelle Marche si trovano punti Lidl nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino.

Ad Ancona sono aperti tutti dal lunedì al sabato, dalle 8-8.30 alle 20, tranne quello di Senigallia (AN), che chiude alle 21. Fa orario ridotto 15-20 il lunedì il Lidl di Jesi (AN).

In provincia di Macerata tutti aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20. Quello di Tolentino (MC) il lunedì fa orario ridotto 14.30-20.

Orari Lidl Abruzzo

In Abruzzo le province con punti Lidl sono L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo. A L’Aquila sono tutti aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20. In provincia di Pescara sono tutti aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21, tranne quello di Penne (PE) che apre alle 8.30 e chiude alle 20.30.

Orari Lidl Umbria

Le province Umbre con supermercati Lidl sono Perugia e Terni.

In provincia di Perugia sono tutti aperti dal lunedì dal sabato, dalle 8.30-9 alle 20. Anche i provincia di Terni è così, ma alcuni fanno orario ridotto un giorno a settimana, come il Lidl di Via Romagna a Terni, che il giovedì fa orario 9-13. Quello di Via Gisa Giani (TR) il lunedì fa 15-20.

Orari Lidl Molise

In Molise le province con punti Lidl sono Isernia e Campobasso.

In entrambe le province sono aperti tutti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20, tranne quello di Campomarino (CB), che è aperto 8.30-21.

Orari Lidl Lazio

Le province laziali che contano supermercati Lidl sono Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

In provincia di Frosinone sono tutti aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20, eccetto quello di Cassino (FR), che è aperto anche la domenica dalle 9 alle 13. Quello di Via Maria a Frosinone il giovedì fa orario ridotto 9-13.

In provincia di Roma sono tutti aperti dal lunedì al sabto dalle 9 alle 20. Qualcuno è aperto anche la domenica dalle 9 alle 13, come quello di Civitavecchia (RM) e quello di Cerveteri (RM).

In provincia di Latina sono tutti aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20-21, tranne quello di Terracina (LT) che è aperto anche la domenica dalle 9 alle 13.

Orari Lidl Basilicata

In Basilicata le provincie con supermercati Lidl sono Potenza e Matera e sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.

Orari Lidl Calabria

Le province calabresi con punti Lidl sono Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

In provincia di Cosenza sono tutti aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21, tranne quelli di Zumpano (CS) e Corigliano Calabro (CS) che sono aperti anche la domenica, dalle 9 alle 21.

Orari Lidl Campania

In Campania le province con supermercati Lidl sono Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

In provincia di Napoli sono tutti aperti dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 21. Quello di Casoria (NA) la domenica è aperto dalle 9 alle 14.

Gli altri sono tutti aperti dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 21.

Orari Lidl Puglia

Le province in Puglia con punti Lidl sono Bari, Barletta Trani Andria, Lecce, Foggia, Taranto e Brindisi.

In provincia di Bari sono tutti aperti dal lunedì al sabato dalle 8-9 alle 21. Alcuni fanno orario ridotto un giorno alla settimana, come quello di Valenzano (BA) che il giovedì fa 8-14. Quello di Modugno (BA) il mercoledì fa 15-21, mentre quello di Turi (BA) e quello di Monopoli (ba) il giovedì fanno 9-14.

In provincia di Taranto sono tutti aperti dal lunedì al sabato dalle 8-9 alle 21 e fanno tutti orario ridotto un giorno alla settimana: il Lidl di Via Galilei a Taranto il mercoledì fa 9-14; quello di Massafra il giovedì fa 8-14 e quello di Sava il giovedì fa 9-14.

Orari Lidl Sardegna

In Sardegna le provincie con supermercati Lidl sono Cagliari, Sassari, Olbia Tempio, Carbonia e Medio Campidano.

In provincia di Cagliari sono tutti aperti dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 20-21.

Lo stesso in provincia di Sassari e in provincia di Olbia Tempio.

Orari Lidl Sicilia

Le provincie siciliane con punti Lidl sono Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

A Palermo, l’unico Lidl è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20.

In provincia di Catania sono tutti aperti dal lunedì alla domenica tranne quello di Caltagirone (CT), che è aperto fino al sabato. Anche in provincia di Messina e di Siracusa sono tutti aperti dal lunedì al venerdì, ma in provincia di Siracusa la domenica fanno tutti orario ridotto 9-13.