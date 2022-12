Orari SAF – TPL FVG urbani ed extraurbani: dove trovarli?

Se siete alla ricerca di utili informazioni per viaggiare nella regione del Friuli Venezia Giulia, siete nel posto giusto.

In questa sede, infatti, vedremo ogni utile informazione relativa agli spostamenti all’interno e all’esterno della Regione, dove consultare gli orari delle corse e quali città sono servite dal servizio di trasporti.

SAF e TPL FVG: di quali trasporti si occupano e quali città coprono?

SAF e TPL FVG sono sigle conosciute soprattutto nella Regione Friuli Venezia Giulia, poiché stanno a indicare il sistema di trasporti urbani ed extraurbani disponibili in Friuli.

Nella fattispecie, TPL FVG significa: Trasporto Pubblico Locale (TPL) Friuli Venezia Giulia (FVG) ed è il consorzio di trasporti friulano nato dall’unione di ben quattro società di trasporto pubblico locale:



ATAP Pordenone;

Arriva Udine S.p.A (attuale denominazione dell’ex SAF Autoservizi );

APT Gorizia;

Trieste Trasporti.

Le quattro aziende, un tempo separate ma strettamente connesse al territorio, offrivano un servizio di trasporto pubblico che copriva praticamente tutta la regione, facendo tappa in tutti e quattro i capoluoghi di provincia: Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Con il tempo, al fine di rafforzare le linee di trasporto locale, l’amministrazione ha deciso di formare un’unica società che racchiudesse al suo interno tutte e quattro le aziende le quali, oggi, fanno tutte parte di un’unica realtà, la TPL FVG.

I trasporti offerti dalle quattro aziende sono davvero moltissimi e non coprono solamente il servizio su strada, ma anche quello marittimo, noleggio e scuolabus ecc. Vediamo di seguito, il dettaglio dei servizi offerti da TPL Friuli Venezia Giulia, diviso per azienda:

ATAP Pordenone

Si tratta della società destinata a coprire il Capoluogo di Pordenone e i comuni limitrofi della provincia. I servizi offerti da ATAP comprendono:



Trasporto urbano ed extraurbano

Trasporti e Servizi turistici

Noleggio comprensivo del conducente

Servizi atipici (da concordare)

Servizi scolastici

Arriva Udine S.p.A. (ex SAF )

Un tempo l’azienda era conosciuta con il nome di SAF Autoservizi, ma a partire dal 2020 (da settembre), il nome dell’azienda è stato modificato in Arriva Udine S.P.A e i servizi oggi offerti sono:



Trasporto urbano ed extraurbano

Trasporto marittimo

Trasporto internazionale

Trasporti e Servizi turistici

Noleggio comprensivo del conducente

Servizi atipici (da concordare)

Servizi scolastici

APT Gorizia

L’azienda è oramai un vero e proprio fulcro per il trasporto locale di tutta l’area intorno alla città di Gorizia. I servizi messi a disposizione dell’azienda sono:



Trasporto urbano ed extraurbano relativamente alle città di Gorizia, Grado e Monfalcone e alle aree comunali limitrofe alle città

Trasporto e Servizi Bicibus

Trasporto marittimo

Trasporto internazionale

Noleggio comprensivo del conducente

Servizi atipici (da concordare)

Servizi scolastici

Trieste Trasporti

L’azienda è partecipata (per il 40%) della società Arriva Italia, presente in circa 14 paesi dell’Unione europea e sul territorio triestino offre servizi di trasporto locale, quali:

Trasporto urbano

Trasporto trenovia (tratta Trieste – Opicina)

Servizi scolastici

Trasporto marittimo (tratte: Trieste – Muggia; Trieste – Barcola; Trieste – Grignano; Trieste – Sistiana)

Dove consultare gli orari urbani SAF – TPL FVG

Se siete interessati a conoscere gli orari SAF – TPL FVG relativamente ai servizi urbani, è opportuno visitare il sito ufficiale del consorzio (https://tplfvg.it/it/). Una volta giunti sulla pagina principale sarà sufficiente cliccare in alto a sinistra sul simbolo delle tre linee orizzontali e si aprirà un menù dettagliato. Il menù è diviso per aree tematiche:

L’azienda

Il viaggio

Le Tariffe

FAQ

Rimani Aggiornato

Assistenza Clienti

La sezione dove trovare gli orari del servizio urbano, è quella de Il viaggio > Servizi e orari. Una volta seguito il percorso, sarà sufficiente cliccare sulla voce Servizi e orari e si aprirà una pagina dove in fondo comparirà la sezione interessata: Servizi Urbani.

A questo punto basterà cliccare sulla sezione e si aprirà la pagina relativa agli orari degli autobus. Il servizio di ricerca consente di effettuare una ricerca mirata per: corsa, fermata, città ecc., in questo modo sarà possibile avere sempre sottomano tutti gli orari delle linee territoriali. In alternativa, se non si conoscono le fermate e le città dove la linea effettua le sue tappe, è possibile prendere visione della tabella oraria, sia in formato esteso che in formato tascabile. Le tabelle sono tutte scaricabili in formato pdf, in questo modo, sarà sempre possibile avere sottomano gli orari e i capolinea delle corse di interesse.

Corse extraurbane SAF – TPL FVG: dove trovare gli orari

Nel caso in cui, invece, foste interessati a prendere visione degli orari relativi alle corse extraurbane, il principio non cambia. Infatti, il percorso da seguire per trovare gli orari delle linee extraurbane è lo stesso di quello relativo agli orari delle corse urbane: anche in questo caso occorrerà seguire il percorso Homepage > Il Viaggio> Servizio e orari > Servizi extraurbano.

Analogamente al servizio per le tratte urbane, anche in questo caso, è possibile prendere visione degli orari delle corse direttamente online, in formato esteso e tascabile, con l’opportunità di scaricare le tabelle orarie in formato pdf e portarle sempre sul proprio dispositivo o stamparle per una lettura più agevole.

Per prendere visione degli orari delle corse, sia urbane che extraurbane è possibile anche scaricare l’app ufficiale dedicata al Trasporto Pubblico Locale della regione Friuli. L’app non solo consente di usufruire di un’esperienza di viaggio più facile, ma consente anche di essere aggiornati in tempo reale sulle modifiche relative ai servizi di trasporto pubblico. La modalità di avviso in Tempo Reale è possibile solamente nel caso in cui si scarica l’app ufficiale, che consente di ricevere le notifiche relative alla linea e alla tratta di interesse. Inoltre l’app avvisa anche temporanee deviazioni della corsa, di scioperi e di ritardi nell’arrivo del mezzo alla fermata.

In alternativa all’esperienza smart, è possibile prendere visione di tutti gli avvisi relativi alle variazioni delle corse sull’apposita pagina ufficiale del sito: Avvisi sul Servizio. All’interno di questa area, infatti, è possibile apprendere le modifiche apportate ai servizi, alle linee e alle tratte, come una sorta di bacheca. Nella sezione, come in tutte le altre del sito, è possibile inoltre eseguire una ricerca filtrata per provincia, comune, servizio ecc., in modo che sia possibile ottenere risultati puntuali e circoscritti alla linea di proprio interesse.