Orari Trenitalia 2023: guida alla consultazione

Trenitalia è l’azienda di trasporti pubblici ferroviari del nostro Paese. Lo sanno bene i milioni di italiani pendolari e viaggiatori che ogni anno prendono il treno per recarsi a lavoro oppure per raggiungere la località dove passeranno le loro vacanze.

Per tale motivo è senz’altro utile conoscere gli orari di Trenitalia del 2023: di seguito una pratica guida per prendere nota degli orari sul web e come rimanere sempre aggiornati su variazioni e ritardi.

Come vedere gli orari di Trenitalia del 2023: guida alla consultazione sul sito web

Da quando la tecnologia ha preso il sopravvento, consultare gli orari dei treni è davvero molto più semplice. Se fino a qualche anno fa, infatti, occorreva recarsi obbligatoriamente in stazione o nei suoi pressi in stazione per prendere coscienza dell’orario dei treni, oggi invece si può avere letteralmente a portata di mano tutto il quadro orario nazionale di Trenitalia.

Ancora oggi, naturalmente, è possibile prendere visione del quadro orario presso tutte le stazioni italiane, in formato cartaceo. Il quadro orario viene reso noto alla fine di ogni anno ed è valido per l’anno successivo, quello del 2023, ad esempio, è stato reso noto alla fine del 2022 verso i primi mesi di dicembre ed è entrato in vigore il 1 gennaio del 2023. Ovviamente, l’orario presente in stazione è quello valido per i soli treni da e per la stazione di riferimento.

Ad ogni modo, qualsiasi sia la stazione di riferimento, tutti gli orari sono consultabili anche direttamente online sul sito ufficiale di Trenitalia. Inizialmente, per chi non avesse molta dimestichezza, il sito di Trenitalia potrebbe risultare di difficile comprensione e, soprattutto non di facile accesso. Ma in questa guida vi spiegheremo come fare a consultare gli orari direttamente sul web.

Come prima cosa, occorrerà digitare direttamente online il sito ufficiale di Trenitalia: www.trenitalia.com. Una volta entrati sull’homepage del sito, occorrerà cliccare sulla voce Info (presente nel menù di testata della pagina di presentazione. Una volta cliccato sulla voce interessata, si aprirà un grande menu a tendina con le relative voci inerenti al settore informativo, quali:



Biglietto online;

Indennità e rimborsi;

Infomobilità;

Per viaggiare;

Assistenza e Contatti;

Punti vendita;

Agenzie di viaggi;

Condizioni di trasporto;

Altre informazioni;

Trenitalia.

Gli orari di tutti i treni possono essere consultati nella rispettiva sezione Altre informazioni > Orario Ferroviario “In Treno”.

In Treno è l’apposita linea editoriale e comunicativa di Trenitalia che consente di prendere visione di tutta l’offerta ferroviaria (e anche su gomma) offerta dall’azienda di Trenitalia. In questa sezione sarà quindi possibile prendere visione di tutti gli orari e i collegamenti possibili che è possibile fare grazie alle linee ferroviarie di Trenitalia. I prodotti di questa linea editoriale sono suddivisi per tipologie di trasporto. A ogni tipologia, infatti corrisponde il suo preciso quadro orario, in formato pdf, scaricabile sul proprio dispositivo. Le tabelle orarie sono così suddivise:



In Treno Tutt’Italia digitale : si tratta del quadro generale complessivo di tutti i treni regionali e interregionali, nazionali e internazionali, le tratte locali oltre a quelle metropolitane. L’offerta informativa, inoltre, comprende anche altri mezzi di trasporto così da fornire un quadro completo ed esaustivo del trasporto sul territorio nazionale;

In Treno Orario Regionale Digitale : si tratta del quadro orario dedicato al trasporto regionale. Attraverso il box informativo sarà possibile raggiungere una pagina specifica con l’indicazione oraria suddivisa per singola regione . Cliccando poi sulla regione interessata si aprirà un pdf scaricabile comprensivo di mappa con le tratte coperte dal trasporto ferroviario e l’orario dettagliato in base alla tratta e al periodo dell’anno. Si tratta dello strumento di consultazione degli orari di Trenitalia più importante in assoluto perché fornisce una mappatura pressoché completa di tutti i treni che circolano sul territorio italiano;

In Treno Orario Le Frecce : si tratta degli orari relativi al trasporto su treno Frecciarossa di Trenitalia. Gli orari sono in versione bilingue italiano-inglese;

In Treno Orario Internazionale : così si chiama la pubblicazione degli orari ferroviari dedicati al trasporto al di fuori dell’Italia. Le fiches orarie sono introdotte da un documento esplicativo che reca utili informazioni sul Paese nel quale sono presenti i collegamenti ferroviari con l’Italia;

In Treno Orario Intercity : si chiama così l’orario dedicato ai treni intercity Giorno e Notte . L’indicazione oraria si suddivide tra i treni che viaggiano solo di giorno (di colore giallo) e quelli che viaggiano solo di notte (colore blu). Ogni fiches oraria è suddivisa per tratta.

All’interno della stessa area informazione dove è stato possibile prendere visione degli orari ferroviari è possibile anche seguire le istruzioni per scaricare sul proprio PC l’applicazione Quadri Orario, in modo da prendere visione degli orari in qualsiasi momento, anche in modalità offline. L’applicativo può essere scaricato direttamente all’interno dell’area informativa presente sul sito di Trenitalia e, nel caso servisse è presente anche uno specchietto utile per conoscere come interpretare la legenda presente sul quadro orario.

In alternativa, non dimentichiamo che è possibile prendere visione degli orari di Trenitalia anche direttamente attraverso l’app ufficiale di Trenitalia che può essere comodamente scaricabile sia su Android che su iOS.

Modifiche e ritardi Trenitalia: come rimanere aggiornati sulle variazioni di orario

Per essere sempre aggiornati su eventuali modifiche e ritardi o su variazioni orarie rispetto all’orario ufficiale basta invece prendere visione delle informazioni pubblicate nell’area Infomobilità. Per accedere a questa area occorre cliccare sulla voce Info, nel menù in alto, come abbiamo visto poco fa. Una volta entrati nell’area, sarà sufficiente cliccare sull’apposito box informativo a scelta tra:



Modifiche alla programmazione : cliccando sul box si aprirà una pagina con dei campi da riempire, come giorno, ora e regione. Riempiendo i campi con le informazioni inserite si potranno conoscere nel dettaglio tutte le modifiche apportate alla circolazione originale;

Circolazione in tempo reale : cliccando sul box si potrà conoscere la circolazione dei treni in tempo reale, e sapere per tempo quali saranno le tratte interessate da eventuali ritardi;

In caso di sciopero : in quest’area, invece sarà possibile prendere visione dei treni soppressi e garantiti durante le giornate di sciopero programmato dal personale Trenitalia.

Anche in questo caso, le informazioni relative a modifiche e ritardi potranno essere sempre tenute sotto controllo mediante l’app ufficiale di Trenitalia.