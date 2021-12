Oroscopo 2022: le previsioni dell’anno secondo Branko e Paolo Fox

Come sarà il nuovo anno? Riuscirò a realizzare i miei sogni? E cosa realizzerò in amore, lavoro e denaro? Se queste domande vi attanagliano e siete curiosi di sapere cosa gli astri hanno in previsione per il vostro segno, potrete consultare fin da ora l’Oroscopo del 2022.

Vediamo cosa dicono infatti gli esperti di astrologia più famosi di sempre: Paolo Fox e Branko.

L’Oroscopo 2022 di Paolo Fox

Il famosissimo astrologo Paolo Fox ha già reso pubblico il suo Oroscopo per il 2022, così che tutti possono arrivare preparati al nuovo anno e trovare la giusta carica per mettere in atto i propri progetti.

Come sostiene Paolo Fox anche nel 2022 avrà una grande importanza l’influenza delle stelle, in quanto sono capaci di infondere la giusta calma e il giusto buon umore.

Tuttavia è pur vero che ogni oroscopo è assolutamente personalizzato e molto dipende dallo stato d’animo della persona, quindi, se si attraversa un momento di forte ansia e stress, è molto plausibile che anche il proprio oroscopo possa non essere esattamente così propizio come ci saremmo aspettati.

L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che per alcuni segni zodiacali il 2022 sarà davvero un anno ricco di successi e di crescita personale. Per il 2022 alcuni segni che sono stati particolarmente svantaggiati dall’anno che sta per terminare, avranno un vero e proprio riscatto nel 2022.

Secondo Paolo Fox uno tra i segni che godrà della buona sorte delle stelle sarà l’Ariete: i nati sotto questo segno potranno finalmente godere dei tanti successi sperati, dopo un anno di vera e propria transizione. Per quanto riguarda gli altri segni, invece, l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa:

Toro

Anche per i nati sotto questo segno l’anno che sta per concludersi è stato pieno di insidie e difficoltà che potrebbero ripresentarsi anche per il 2022, ma con caparbietà e con la voglia di mettersi in gioco, sarete affrontare con successo le sfide del 2022.

Gemelli

Per i nati sotto il segno, il 2022 si preannuncia un anno di grande svolta personale, infatti se state progettando di sposarvi o di avere un bambino o di iniziare una convivenza, il 2022 è l’anno giusto e il periodo estivo il più propizio.

Cancro

Ottime notizie sul fronte sentimentale, le stelle sembrano essere portatrici di una storia travolgente che potrete portarvi avanti almeno fino all’estate.

Leone

Il 2022 si preannuncia un po’ ostico, nessuna vera grande novità, ma un vero leone non si arrende mai.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine devono invece stare attenti e valutare con molto attenzione le proposte del 2022. Saranno veramente moltissime e coinvolgeranno tanti aspetti della propria vita, perciò bisognerà valutare con attenzione ogni proposta per scegliere quella migliore.

Bilancia

Ottima annata anche per la Bilancia. In amore, è l’occasione buona per chiedere e ottenere più stabilità.

Scorpione

Le stesse promettono grandi cambiamenti a partire dalla primavera. I più grandi cambiamenti riguardano la sfera lavorativa.

Sagittario

La primavera porterà una ventata di cambiamenti sotto ogni profilo, soprattutto professionale e sentimentale. Aprile e maggio saranno i mesi migliori.

Capricorno

Per il capricorno la primavera sarà l’occasione giusta per assestare il rapporto con la propria metà su un nuovo piano, più solido e più proficuo. I conflitti saranno un modo per testare la vostra pazienza e il vostro accrescimento personale.

Acquario

Uscire dagli schemi, sarà la vera missione dell’Acquario, le tante sfide che vi attenderanno vi aiuteranno a uscire dalla vostra zona comfort e superare le incertezze più radicate.

Pesci

Il 2022 sarà un ottimo anno anche per i pesci. Dal punto di vista sentimentale ci saranno tante sorprese e se avete di recente attraversato una separazione, un nuovo amore sarà proprio dietro l’angolo.

Le previsioni dell’anno 2022 di Branko

Se siete scettici e volete sentire un’altra voce, oppure se siete dei seguaci di Branko, sappiate che anche il notissimo astrologo ha diffuso le sue previsioni astrologiche per il 2022. Se Paolo Fox basa la sue previsioni sulle stelle, Branko invece si affida molto alla posizione dei pianeti e alla reciproca influenza tra essi.

Vediamo quale è l’Oroscopo di Branko per il 2022 e se ci sono differenze con l’Oroscopo di Paolo Fox:

Ariete

Per l’Ariete il 2022 è un anno di vere svolte, inoltre sarà un anno veramente dinamico. Tuttavia, a causa della posizione sfavorevole di Giove, qualche sfida difficile potrebbe presentarsi.

Toro

Per il Toro, il 2022 sarà un anno affatto facile, almeno fino all’estate. Nella seconda parte dell’anno, verso l’autunno ci saranno finalmente dei cambiamenti positivi. L’aiuto principale verrà dato dall’intervento dei pianeti lenti e che saranno in grado di imprimere nuova forza alle vostre decisioni.

Gemelli

Il 2022 sarà un anno davvero speciale per i cambiamenti personali, si prevedono infatti decisioni fondamentali per il proprio futuro. Non mancheranno le brutte sorprese, ma sarete in gradi di superare tutto.

Cancro

La sorte sarà favorevole an Cancro in più di un’occasione, tuttavia occorre non abusarne, ma cercare di far quadrare le cose che fino ad ora sono rimaste in sospeso.

Leone

Sono in arrivo nuove travolgenti passioni, la posizione reciproca di tutti i pianeti crea delle condizioni favorevoli per mettere in pratica i progetti lavorativi in cantiere.

Vergine

Nel nuovo anno sarà opportuno far valere le proprie idee e le proprie posizioni con ancor più vigore del solito e questo potrebbe farvi perdere di vista situazioni piacevoli e persone ritrovate.

Bilancia

Saturno sarà ancora contro, per il terzo anno consecutivo. Tuttavia la buona sorte infusa dalla reciproca posizione di Urano e Mercurio vi accompagneranno in questo anno folle in giro per il mondo. Inutile dire che le novità lavorative saranno davvero moltissime.

Scorpione

Amore e fortuna saranno alle stelle! A causa di Marte in posizione sfavorevole, nei mesi estivi potreste avere qualche cedimento, ma niente di irrecuperabile.

Sagittario

Vi troverete spesso di fronte a un bivio e scegliere non sarà facile, tuttavia potrebbe accadere che una decisione inaspettata vi porti a percorrere una strada inesplorata con conseguenze positive.

Capricorno

Una nuova vita attende il Capricorno nel 2022, questo perché Saturno tornerà finalmente nel suo segno, proprio nel mese di dicembre.

Acquario

Il 2022 porterà tante grande da risolvere, ma alla fine tutto tornerà al suo posto in modo da consentire di trascorre un nuovo anno in serenità.

Pesci

Saturno sarà propizio per i nati sotto i Pesci che riceveranno offerte e novità sotto tanti punti di vista. Finalmente le beghe legali si risolveranno e giustizia sarà fatta. L’autunno sarà la stagione migliore.