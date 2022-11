Oroscopo 2023: le previsioni di Paolo Fox e Branko

Come sarà l’anno astrale 2023? E’ il momento di ascoltare i due astrologi più noti e importati in Italia. Paolo Fox e Branko hanno già consultato la carta astrale e le stelle. Saranno presenti, come in ogni fine d’anno, nelle trasmissioni tv più popolari italiane, per fare le previsioni sul futuro di ogni segno zodiacale. Qualche anticipazione è già uscita. I credenti e gli appassionati dell’astrologia sono alla ricerca di notizie nelle librerie e nel web.

L’oroscopo di Paolo Fox per il 2023

Paolo Volpi, in arte di Paolo Fox (notare l’anglicismo), è un astrologo che da anni fa parte del cast della trasmissione Rai2 de “I Fatti Vostri“. I conduttori si sono alternati nel tempo, ma Paolo Fox rimane sempre l’icona del programma Rai. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, Paolo, ci anticipa l’oroscopo giornaliero in previsione di quello che annuncerà a fine d’anno. La famosa classifica segni zodiacali del 2023. L’elenco televisivo parte dall’ultimo sino a primo. Le previsioni 2023, secondo Paolo, hanno proclamato i segni che avranno un anno propizio. I più fortutati sono Ariete, Toro e Gemelli. Ecco, in particolare, quanto ha svelato sul settimanale DiPiùTV:

Ariete : stelle importanti, già in questo periodo, per chi cerca novità e vuole iniziare a sperare in un 2023 migliore dal punto di vista professionale;

: stelle importanti, già in questo periodo, per chi cerca novità e vuole iniziare a sperare in un 2023 migliore dal punto di vista professionale; Toro : un paio di settimane prima dell’arrivo del nuovo anno, quindi attorno alla metà di dicembre, ci saranno più possibilità di recuperare un rapporto;

: un paio di settimane prima dell’arrivo del nuovo anno, quindi attorno alla metà di dicembre, ci saranno più possibilità di recuperare un rapporto; Gemelli: nel lavoro in questo periodo possono partire nuovi progetti da portare avanti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Per i dettagli e per conoscere l’oroscopo degli altri segni dovremo un po’ pazientare.

Branko e le stelle: l’oroscopo 2023

Branko Vatovec, è conosciuto dagli italiani come Branko. Contende con Paolo Fox il titolo di astrologo d’Italia. Anche lui si è presentato per anni agli italiani con l’oroscopo mattutino nelle trasmissioni Rai “Unomattina” e “La prova del cuoco”. La sua rubrica è famosa e ha come titolo Branko e le stelle. Oggi, all’età di 78 anni, Branko scruta il cielo astrale e diffonde le sue previsioni astrologiche per tutto l’anno 2023, di tutti i segni zodiacali. Giornali, newspapers online, radio RDS e il suo libro “Calendario Astrologico 2023“, sono i mezzi di diffusione del suo oroscopo per l’anno venturo. Nel suo nuovo Calendario Astrologico, Branko dice che “il 2023 sarà l’anno che ci farà entrare nel Terzo Millennio con prospettive nuove, ma con qualche conto del recente passato (Saturno) ancora da pagare”. Dal suo libro, ha concesso alcune anticipazioni per i dodici segni: