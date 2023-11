Oroscopo 2024: le anticipazioni sui dodici segni zodiacali

La parola Oroscopo ha radici latine e greche, seppure furono i Babilonesi, circa tremila anni fa, ad inventare l’oroscopo. Divisero il cielo in dodici sezioni, una per ogni costellazione e ogni mese il sole ne attraversava una diversa. Attualmente il segno di appartenenza è collegato alla data di nascita personale, il tema natale invece, corrisponde alla situazione precisa del cielo nel momento esatto della nostra nascita. Ma vediamo cosa ha in serbo l’oroscopo del 2024 per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo 2024: cosa ha in serbo per i segni?

Pare che il 2024, quasi alle porte, veda Plutone che si stabilisce in Acquario. Questo prospetterebbe un anno di trasformazioni. In generale gli eventi saranno spesso imprevedibili ma sarà necessario avere desta l’attenzione al fine di saper riconoscere gli eventi e mettere in atto una sorta di metamorfosi. La nostra volontà farà in modo che seppur con qualche difficoltà, saremo chiamati a rispondere e a godere poi di una situazione generale decisamente migliore. Vediamo i segni più dettagliatamente:

Oroscopo 2024: le anticipazioni

Ariete: l’influenza di Plutone corrisponde a prendere rischi; si invita alla prudenza prima di intraprendere nuovi progetti. Si profilano all’orizzonte piccole disavventure, ma il lavoro sarà consolidato grazie al sacrificio, al coraggio e alla determinazione. Per l’amore ci sarà un’evoluzione in positivo affinché la vita sentimentale si realizzi in maniera completa e appagante. Altrettanto positiva la sfera che riguarda il sociale; vecchi legami si rafforzano e nuove amicizie nascono.

Toro: il monito è quello di non cadere in alcuni tranelli e per farlo occorre liberarsi delle situazioni fastidiose. Anche se avrete voglia di mandare tutto all’aria, la ragione vi farà soprassedere e rimettere tutto in ordine. In prossimità dell’estate un cambiamento porterà linfa vitale nel lavoro e nei progetti in generale. La primavera sarà promettente dal punto di vista sentimentale. Un occhio alla salute che potrebbe avere alti e bassi. Un anno positivo vi aspetta ma richiederà un piccolo sforzo mentale.

Gemelli: l’atteggiamento positivo che vi distingue sarà più evidente in questo nuovo anno che regalerà la possibilità di una crescita personale attraverso alcuni cambiamenti. Bene il lavoro ma si prospetta fortuna in amore. Ottimi gli incontri che saranno all’altezza delle aspettative. Si fonderanno rapporti sulla base della sincerità e verso la fine dell’estate potreste vivere una storia d’amore importante. Praticamente la felicità è la parola d’ordine del nuovo anno. Continuerete ad utilizzare il dialogo e avrete desiderio di trascorrere più tempo con gli amici. Attenzione però alla vostra suscettibilità. La primavera donerà nuova linfa in ogni settore. Ma nei primi tre mesi dell’anno avvertirete un po’ di stanchezza generale.

Cancro: Sarà un anno all’insegna del successo lavorativo e personale. Probabile la nascita di una unione o un erede, se è nei vostri progetti; l’invito è ad agire per realizzare i desideri con l’aiuto delle stelle. La famiglia e gli amici sono un punto di riferimento importante. anche se all’inizio dell’anno ci sarà un momento di fatica, sarete tenaci e riuscirete a risalire la china.

Leone: il 2024 porterà grandi trasformazioni in tutte le aree. Occorre essere coraggiosi e determinati, modificare il punto di vista e non perdersi nei dettagli. Ottimismo e coraggio saranno evidenti. Questa estate l’amore sarà indimenticabile e nuove amicizie si aggiungeranno alle vecchie. Probabile un viaggio in autunno.

Vergine: è l’anno della stabilità. Il mondo è a colori e vi piace. Prima dell’estate è probabile un colpo di fulmine mentre in autunno potrebbe esserci qualche conflitto e dovreste rivedere qualche progetto. Sarà comunque un anno fortunato.

Bilancia: sarà l’anno della realizzazione dei progetti. Sempre alla ricerca dell’equilibrio, se anche doveste rallentare il passo, non vi arrenderete. Vi piace stare in armonia con gli altri, anche le iniziative rischiose saranno vincenti. Incontri sentimentali in primavera porteranno ad una certa stabilità. È l’anno del rinnovamento emotivo.

Scorpione: si prospetta un anno movimentato in senso positivo: un progetto importante si realizzerà. Settembre sarà il mese delle opportunità e sarete artefici del vostro successo. Ottima la vita sentimentale, anche il giro delle amicizie si allargherà. Verso la fine dell’estate qualche problema di comunicazione farà prendere le distanze per evitare conflitti. In autunno tornerà la tranquillità.

Sagittario: nuove responsabilità in ambito professionale ma in primavera disagi in famiglia. L’estate riporta la calma. Buona l’intesa con gli amici ma attenzione a qualcuno che non è sincero. Piccoli problemi di salute a inizio anno; consigliati meditazione e relax.

Capricorno: tra marzo e luglio grandi trasformazioni: è l’anno delle svolte in ogni campo. Attenzione alla salute nei primi giorni dell’anno; sarà utile fare passeggiare e stare in compagnia. L’amore migliorerà la vita quotidiana così come gli amici. Tante le occasioni che vanno prese al volo.

Acquario: la timidezza non vi impedirà di conoscere nuove persone e fare nuove esperienze. I nuovi obiettivi si realizzeranno perché non eviterete gli sforzi per raggiungerli. In questo modo qualità e capacità personali saranno ampiamente riconosciute. Le relazioni valide resistono al tempo. Possibilità di viaggi anche di lavoro. Buona la vita sociale anche se stare a casa a godere un bel film vi piace. La disciplina sarà complice nel raggiungimento degli obbiettivi.

Pesci: siete sicuri di voi e delle vostre decisioni. I legami emotivi restano solidi e probabili vecchi attriti in famiglia saranno dimenticati perché privi di valore. Sceglierete il vostro equilibrio liberandovi delle relazioni tossiche. Attenzione all’alimentazione e prendetevi delle pause lontano dal caos per rigenerare corpo e mente. Probabile movimento ad ottobre che può riguardare anche un trasferimento.