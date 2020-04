Orto a Domicilio: a Terni nasce l’innovativo sistema di orti in affitto

Affittare un orto a distanza adesso è possibile grazie a due giovani imprenditori di Terni che hanno deciso di mettere in locazione piccole parti del terreno della loro azienda agricola. In questo modo le persone avranno sia possibilità di coltivare un proprio orto in prima persona o se preferiscono affidarsi totalmente all’azienda e ricevere poi le verdure direttamente a casa. Ma scopriamo adesso come funziona il servizio “Orto a Domicilio” e quanto costa affittare una porzione di terreno e coltivarla.

A Terni nasce l’orto a domicilio per avere sempre verdure fresche e biologiche: come funziona

L’emergenza Coronavirus, che ha costretto la popolazione italiana a restare nelle proprie abitazioni in quarantena, ha visto crescere sempre più il numero di persone che scelgono di fare acquisti online e ricevere tutto ciò di cui hanno bisogno direttamente a casa tra cui la spesa alimentare. In questo contesto sembra inserirsi perfettamente l’idea imprenditoriale di due ragazzi ternani, Riccardo e Andrea Zenoni, riguardante l’orto a domicilio. Si tratta di un innovativo sistema che permette alle persone di affittare una parte dei 50 ettari di terreno dell’azienda agricola, ubicati nella valle di Narni e circondati da fresche acque minerali. I due giovani imprenditori di Terni da anni coltivano questi terreni in modo del tutto naturale, senza dover ricorrere a pesticidi o veleni chimici.

L’azienda agricola, infatti, segue le tradizionali e antiche tecniche di coltivazione biologica grazie alle quali riescono a sfruttare al meglio l’ottima fertilità del terreno che è ricco di argilla e sali minerali. Aderendo all’orto a domicilio e pagando un canone mensile, potrete coltivare direttamente voi il vostro orticello e l’azienda vi metterà a disposizione sia le piantine che gli attrezzi necessario e il tutto sarà compreso nel prezzo dell’affitto. Se invece non avete la possibilità di curare in prima persona il terreno, sarà la stessa azienda agricola ad occuparsene e voi potrete andare a controllare quando volete i vostri ortaggi che crescono (potete farlo anche a distanza online). Inoltre se non sapete cosa coltivare, non dovete preoccuparvi perché l’azienda vi suggerirà quali sono le verdure adatte ad ogni stagione.

In questo modo ogni settimana riceverete direttamente a casa vostra una cassetta biodegradabile contenente un gran numero di ortaggi, di diverse tipologie e senza dubbio saranno sane, sicure, gustose, facilmente digeribili e prive di qualsiasi pesticida. Quella che riceverete sarà la verdura che è stata coltivata esclusivamente nel tuo orto e nutrita solo con acqua fresca del fiume della valle che è ricca di sali minerali. Sono tanti i vantaggi di poter avere un proprio orto a distanza come ad esempio avere la certezza di ricevere sempre e solo gli ortaggi migliori della coltivazione e di avere verdure con odori ed erbe aromatiche (basilico, rosmarino, ecc.) sempre freschissimi.

Una volta che avrete aderito al progetto Orto a Domicilio, raggiungibile online al sito ufficiale Ortoadomicilio.com, l’azienda vi invierà un questionario grazie al quale potrà capire con esattezza quello di cui voi e la vostra famiglia avete bisogno, quanta verdura consumate e quali sono i vostri ortaggi preferiti. Questo vi aiuterà a prevenire gli sprechi e se dovesse esserci verdura in eccesso, con quei prodotti l’azienda agricola vi offre un’ulteriore servizio: la possibilità di fare per voi ottime conserve biologiche e genuine, come ad esempio la passata di pomodoro, che poi vi saranno inviate a casa insieme alla spedizione successiva.

Orto a Domicilio: quanto costa affittare una porzione di terreno e farla coltivare

L’idea di Andrea e Riccardo Zenoni offre davvero la possibilità di poter avere un proprio orto biologico e ricevere tanta verdura fresca, sana e di stagione. Ma quanto costa prendere in locazione una porzione del loro enorme terreno di famiglia? Se volete affittare solo parte del terreno ed effettuare voi stessi la coltivazione, il prezzo è di circa 330 euro per il periodo dell’anno che va da aprile fino ad ottobre. Mentre se invece preferite lasciare all’azienda il compito di coltivare il vostro orto, il costo totale negli stessi mesi sarà di 680 euro.

Tuttavia adesso, vista l’emergenza Coronavirus, la famiglia Zenoni ha deciso di proporre alla propria clientela una speciale promozione che prevede canoni di locazione più bassi: con soli 430 euro potrete coltivare voi il vostro orto a partire dal mese di aprile 2020 fino ad ottobre 2021. Se il progetto vi interessa ma volete avere una maggiore certezza sulla qualità degli ortaggi coltivati, sul sito ufficiale dell’azienda agricola potrete ordinare una cassetta di prova contenente alcune verdure raccolte nel terreno che poi potrete affittare e un esempio delle conserve realizzate in casa. La cassetta biodegradabile conterrà verdura e frutta di stagione che in questo momento sono:

500 grammi di spinaci;

500 grammi di biete;

200 ml Pesto Umbro: ricetta con ingrediente segreto e con olio extravergine d’oliva prodotto dalla stessa azienda agricola;

Questa cassetta di prova potrete riceverla gratis direttamente a casa vostra, pagando solo 9 euro per la spedizione. Ma affrettatevi perché la promozione è valida per un tempo limitato. Per ordinare vi basterà compilare il form presente sul sito inserendo i vostri dati anagrafici (nome e cognome), il vostro indirizzo di posta elettronica e il vostro numero di telefono.

L’intervista al responsabile di Orto a Domicilio

Abbiamo intervistato in esclusiva Riccardo Zenoni, responsabile di Orto a Domicilio, ponendogli alcuni quesiti con l’obiettivo di scoprire, ancora più a fondo, questo innovativo servizio.

Come è nata l’idea di realizzare il progetto “Orto a Domicilio”?

L’idea dell’Orto a Domicilio è nata quasi per gioco insieme a mio fratello. Abbiamo la nostra azienda agricola che si occupa principalmente di nocciole. In una parte del terreno abbiamo deciso di iniziare a coltivare ortaggi per il nostro uso familiare. Ci siamo resi conto della differenza ABISSALE che c’era con ciò che compravamo. Abbiamo iniziato a regalarli ad amici e parenti che ce li chiedevano e da qui è nata la consapevolezza che ciò che mangiamo normalmente come verdura in realtà è completamente diverso dalla VERA frutta e verdura di stagione. Non tutti hanno ovviamente questa possibilità. Cioè quella di coltivarsi a km 0 la propria verdura. Noi avendo un terreno spazioso da poter dedicare a questa attività, e facilmente utilizzabile, abbiamo deciso di darne una parte in affitto per permettere a tutti di avere il proprio orto personale.

Quali sono i vantaggi ed i benefici di coltivare un proprio orto?

Ci sono molti vantaggi. I 3 vantaggi principali sono:

Frutta e verdura con filiera conosciuta e controllata : significa che sai da dove arriva e come viene coltivata. Lo fai tu, o lo facciamo noi per te, e puoi raccoglierla direttamente dal tuo orto! In questo modo sei sicuro di ciò che mangi e di ciò che fai mangiare alla tua famiglia

: significa che sai da dove arriva e come viene coltivata. Lo fai tu, o lo facciamo noi per te, e puoi raccoglierla direttamente dal tuo orto! In questo modo sei sicuro di ciò che mangi e di ciò che fai mangiare alla tua famiglia Verdura sana, sicura, facilmente digeribile e gustosa (la verdura è sempre buonissima se conserva il sapore che le ha dato la natura)

(la verdura è sempre buonissima se conserva il sapore che le ha dato la natura) Varietà di verdure rare:ad esempio sai che esistono più di 30 diversi tipi di pomodori? Non li troverai mai al supermercato perché gli impongono di produrre solo i pomodori più diffusi. Nel tuo orto potrai piantare e provare anche verdure particolari che non trovi comunemente nei supermercati.

In che modo garantite ai vostri clienti ortaggi freschi, sani e soprattutto sicuri?

Gli orti sono nello stesso campo dove coltiviamo la nostra frutta e verdura. Quella che consumiamo noi e che è della nostra famiglia. Vogliamo tutelare la nostra salute ed i nostri campi evitando l’uso di sostanze chimiche e pesticidi che non fanno nulla per preservare gli elementi nutritivi della nostra terra.

Potrai scegliere inoltre tra 2 formule:

Quella coltivata da te: dove potrai accedere al tuo orto in ogni momento e seguire la coltivazione. Noi ti saremo a fianco in ogni momento supportandoti nello sviluppo dell’orto, fornendoti i materiali, gli attrezzi, i semi e le piante, ma soprattutto le nostre conoscenze!

Quella dove coltiviamo noi per te: in questo caso il vantaggio è che rispetto all’acquisto normale della verdura potrai venire al tuo orto in qualunque momento a controllare come procede la produzione e anche a raccogliere direttamente la frutta e la verdura. Se non verrai tu comunque ti consegneremo noi.

In entrambe le modalità facciamo in modo di metterti al centro della crescita e della raccolta. In questo modo potrai essere sicuro di tutto il processo ed avere la certezza di avere ortaggi sani e veramente biologici.

Perché le persone dovrebbero aderire al vostro progetto invece di acquistare la verdura dall’ortolano di fiducia?

Anche la verdura che compri dal tuo ortolano di fiducia non è molto differente da quella dei supermercati. Infatti devi sapere che ci sono dei grandi centri di raccolta e smistamento ortaggi dove si appoggiano i produttori e la grande distribuzione. In questi centri vanno anche i classici ortolani, che non si approvvigionano più come una volta all’interno della loro azienda agricola. A tutti gli effetti, anche la verdura dell’ortolano Non sai davvero da dove arriva. Come è stata coltivata e se hanno utilizzato additivi chimici o pesticidi… devi fidarti per forza anche quando ti consiglia la verdura migliore.

Capirai bene che anche lui privilegerà il suo guadagno e cercherà di vendere tutte le sue scorte prima che si sciupino. Avendo il tuo orto, a cui potrai accedere in ogni momento, hai la garanzia “Dal Produttore al Consumatore” perché a tutti gli effetti il produttore ed il consumatore sei tu.