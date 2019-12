Ospedale Civile di Alessandra: prenotazioni, CUP, reparti, centralino, concorsi, indirizzo e orario visite

L’ospedale civile di Alessandria porta il nome di Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo. Si tratta di una struttura ospedaliera di rilevanza nazionale ed è un punto di riferimento per tutti gli abitanti di Alessandria.

Questa struttura ospedaliera si caratterizza prevalentemente per competenza di alta specializzazione in cardiochirurgia, neurochirurgia, nefro-urologia, neuro riabilitazione, oncoematologia, pneumologia oncologica, radioterapia oncologica, chirurgia e ginecologica oncologica.

L’ospedale civile di Alessandria garantisce ai propri pazienti alti standard per le prestazioni che vengono rese, poiché da anni si impegna per mantenerne la certificazione della qualità secondo lo standard UNI EN ISO 9001.

In questo ospedale sono certificate finora 68 strutture, di cui 35 sono le strutture complesse, 11 sono le strutture semplici a valenza dipartimentale, 9 sono le strutture semplici a valenza aziendale e 13 sono le strutture semplici.

Inoltre, per il processo di ammodernamento della Sanità, sono in atto numerose iniziative per rendere migliore e più efficiente il servizio sanitario della struttura. In questa struttura sanitaria è presente il Dossier Sanitario Elettronico (DSE), ovvero uno strumento di raccolta di dati sanitari relativi a tutte le prestazioni sanitarie fatte nell’azienda, tutto in formato elettronico. Nel DSE sono contenute anche informazioni sullo stato di salute dei pazienti, così da poter documentare la loro storia clinica sanitaria ed è consultabile solo dopo il consenso del paziente.

Ospedale Civile di Alessandra: come prenotare le visite

Per poter prenotare una visita presso l’ospedale civile di Alessandria, si può procedere per via telefonica, mediante il numero verde oppure via online, compilando il form presente sul sito ufficiale dell’ospedale.

Il numero verde da chiamare per prenotare una visita è il seguente: 800 017 747 disponibile solamente da numero fisso.

Se si vuole chiamare da cellulare, si può usare il numero 0131 202 220 allo stesso costo di una chiamata urbana. Il numero di telefono è disponibile dalle ore 8,30 alle ore 16,30, dal lunedì al venerdì per chi vuole effettuare una prenotazione con impegnativa; per chi vuole fare una prenotazione o una prestazione in libera professione, il numero di telefono è disponibile dalle ore 13 alle ore 16, dal lunedì al venerdì.

Come detto, la prenotazione può essere fatta anche via online, tramite il modulo di richiesta di prenotazione online. Il modulo si trova sul sito ufficiale dell’ospedale, nella sezione “Prenotazioni”, bisognerà compilare il modulo coi seguenti dati: tipo di visita specialistica o accertamento diagnostico (bisogna copiare la descrizione presente sulla ricetta), il numero della ricetta, l’oggetto della richiesta (se richiesta di un appuntamento o disdetta dell’appuntamento), il nome, il cognome, il proprio codice fiscale, la data e il luogo di nascita, città e via di residenza, il proprio indirizzo mail, il numero di telefono o cellulare e le modalità di contatto (se per telefono o via mail).

CUP Ospedale Civile di Alessandria: contatti e info utili

Per prenotare una visita basterà compilare il modulo ed inviarlo. L’utente sarà contattato entro 48 ore dall’invio del modulo, nei giorni lavorativi (quindi dal lunedì al venerdì) dal Centro Unico di Prenotazione (CUP) per completare la richiesta di prenotazione e per confermarla o disdirla. Il centro unico di prenotazione (CUP) è un servizio amministrativo offerto dalle pubbliche amministrazioni italiane o dalle organizzazioni private, così da poter gestire più facilmente le prenotazioni a visite ed appuntamenti medici.

Nel caso il paziente non si presenti all’appuntamento o alla visita senza aver fatto la disdetta entro i due giorni lavorativi precedenti, dovrà pagare la quota che corrisponde al costo intero della visita o dell’appuntamento.

La disdetta di una visita o di un appuntamento può essere fatta attraverso il CUP di riferimento oppure in forma scritta e tramite fax al numero 0131 206 143, per mail all’indirizzo recall@ospedale.al.it oppure ai numeri di telefono 0131 202 220 (tramite telefono mobile) e 800 017 747 (tramite numero fisso).

Reparti dell’Ospedale Civile di Alessandra: quali sono e dove si trovano, guida pratica

L’ospedale civile di Alessandria ha un’organizzazione in dipartimenti ed ogni dipartimento ha più strutture organizzative che servono alla realizzazione e allo sviluppo dei processi gestionali della struttura. Tutti i dipartimenti sono aggregati tra loro, per dare ai pazienti un servizio unitario, tempestivo e completo; tutti dipartimenti sono quindi interdipendenti tra loro, anche se mantengono una loro autonomia e responsabilità professionale.

Tanti sono i reparti di questo ospedale, nel Dipartimento Internistico abbiamo: il reparto di reumatologia; il reparto di medicina interna, che comprende il reparto di dermatologia ed il reparto di nutrizione clinica, ma anche il centro per la diagnosi e la terapia dell’ipertensione e il servizio di dietetica; il reparto di endocrinologia e malattie metaboliche (nel quale si curano patologie come l’ipotiroidismo, l’ipertiroidismo, noduli tiroidei, neoplasie tiroidee) ; il reparto di malattie dell’apparato respiratorio (nel quale vengono trattate patologie come le malattie ostruttive del polmone, patologie infettive del tratto respiratorio, malattie rare del polmone e disturbi respiratori del sonno); il reparto di cardiologia, che comprende il reparto di emodinamica e il reparto di unità coronarica; il reparto di gastroenterologia; il reparto di geriatria, che comprende il reparto di cure intermedie; il reparto di neurologia (nel quale ci si occupa di patologie come le malattie cerebrovascolari, le neuropatie, le malattie demielinizzanti, l’epilessia, il Parkinson, i tumori primitivi del sistema nervoso centrale e le cefalee), che comprende il reparto di Stroke Unit; il reparto di malattie infettive (nel quale ci si occupa di malattie come l’HIV, la tubercolosi polmonare, le epatiti, le malattie tropicali di importazione e del migrante, le infezioni ospedaliere e le malattie trasmissibili sessualmente) ; il reparto di nefrologia e dialisi; il reparto di oncologia (che si occupa della diagnosi e della cura di tutte le patologie tumorali, escluse quelle delle cellule del sangue), che comprende il reparto di cure simultanee e l’area acuzie; il reparto di ematologia (che si occupa di tutte le patologie ematologiche, sia quelle neoplastiche che quelle non neoplastiche), che comprende il Centro Trapianti, il reparto per il Day Hospital e il reparto di emostasi e trombosi.

Nel Dipartimento Chirurgico troviamo: il reparto di chirurgia diurna e ambulatoriale multidisciplinare aziendale; il reparto di chirurgia generale, che comprende chirurgia della mammella;il reparto di cardiochirurgia;il reparto di chirurgia toracica; il reparto di chirurgia vascolare;il reparto di neurochirurgia;il reparto di urologia; il reparto di chirurgia plastica e ricostruttiva; il reparto di oculistica; il reparto di ortopedia e traumatologia; il reparto di otorino-laringoiatra, che comprende chirurgia maxillo-facciale e otoprotesica.

Il Dipartimento dei Servizi ospedalieri, comprende:il reparto di anatomia e istologia patologica; il laboratorio delle analisi;il reparto di medicina trasfusionale col centro per le donazioni;il reparto di microbiologia e virologia;il reparto di medicina nucleare;il reparto di radiologia;il reparto di radioterapia oncologica;il reparto di radiologia interventistica;il reparto di farmacia ospedaliera;il reparto di fisica sanitaria.

Nel Dipartimento Anestesia, Rianimazione e Blocchi operatori abbiamo:il reparto di anestesia e rianimazione 1;il reparto di terapia intensiva pediatrica;il reparto di anestesia e rianimazione 2;il reparto dineurorianimazione;il reparto di anestesia e rianimazione 3; terapia intensiva cardiochirurgica;il reparto di terapia del dolore.

Il Dipartimento Pediatrico-Ostetrico comprende:il reparto di pediatria;il reparto di pronto soccorso pediatrico;il reparto di chirurgia pediatrica;il reparto di urologia pediatrica; il reparto di ortopedia e traumatologia pediatrica; il reparto di ostetricia e ginecologia, che comprende anche chirurgia ginecologica;il reparto di neonatologia; il reparto di neuropsichiatria infantile.

Il Dipartimento di riabilitazione comprende: il reparto di riabilitazione cardio-respiratoria; il reparto di medicina fisica e riabilitazione;il reparto di neuroriabilitazione.

Il Dipartimento D.E.A. comprende: il reparto di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;il reparto di il pronto soccorso;il reparto di l’osservazione breve intensiva.

Il Dipartimento di Salute Mentale comprende il reparto di psichiatria e tutte le strutture analoghe.

Lavoro presso l’Ospedale Civile di Alessandra: bandi di concorso

Per trovare informazioni riguardo le assunzioni tramite i concorsi, basta andare nella sezione del sito dell’ospedale “Bandi di concorso”. Qui troveremo i vari concorsi attivi, divisi per: concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, avvisi di incarichi nella struttura, avvisi di assunzioni a tempo determinato, avvisi di borse di studio, avvisi di mobilità, avvisi per incarichi in struttura complessa e le varie delibere.

In questa sezione, possiamo trovare anche l’elenco dei bandi espletati e i dati relativi alle procedure selettive.

Per ogni concorso presente, è possibile visualizzare il bando con tutte le informazioni inerenti, dalle modalità di invio della domanda ai requisiti da avere per poterla inviare.

Indirizzo dell’Ospedale Civile di Alessandra e orario visite

L’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria ha diverse sedi.

Gli uffici amministrativi si trovano in via Santa Caterina, 30, Alessandria. Il Presidio Ospedaliero civile Santi Antonio e Biagio si trova in via Venezia, 16, Alessandria. Il poliambulatorio Ignazio Gardella si trova in via Don Gasparolo 2, Alessandria. Il Presidio Ospedaliero Infantile Cesare Arrigo si trova in via Spalto Marengo, 46, Alessandria.

Gli orari di visita in ospedale sono dal lunedì alla domenica, nelle seguenti fasce: dalle ore 7.00 alle ore 8.30, dalle ore 11.30 alle ore 14.30 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00.