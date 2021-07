Controindicazioni Pappa Reale: gli impatti con diabete, ipertensione, bambini e in gravidanza

La pappa reale è un prodotto naturale molto pregiato. I benefici apportati dalla sua assunzione sono davvero molteplici. Tuttavia, come ogni rimedio naturale, anche la pappa reale può avere delle controindicazioni, soprattutto se si appartiene a una categoria delicata o fragile come coloro che soffrono di diabete o di ipertensione oppure i bambini e le donne in gravidanza. Vediamo quali sono le possibili controindicazioni da evitare.

Pappa Reale e diabete, le controindicazioni

Come abbiamo visto, la pappa reale apporta innumerevoli benefici a chi la assume, ma è pur vero che ci sono delle controindicazioni, seppur poche e piuttosto difficili da riscontrare.

Sono molte le ricerche scientifiche, che hanno dimostrato come l’assunzione di pappa reale, in un soggetto affetto da diabete – soprattutto del tipo 2 – serva a regolare i livelli di glicemia nel sangue e ad abbassare i valori di glucosio nel sangue, che proprio a causa del diabete risultano sballati e quindi al di sopra della norma. Tuttavia, una controindicazione potrebbe essere rappresentata proprio dagli zuccheri contenuti nella pappa reale che, pur essendo presenti in basse quantità e in forma non raffinata, potrebbero contribuire all’innalzamento dei valori glicemici e aumentare la sensazione di appetito.

Perciò, se si è affetti da un disturbo diabetico, occorre sempre consultare il proprio medico prima di assumere la pappa reale.

Controindicazioni della Pappa Reale su persone che soffrono di ipertensione

Poiché la pappa reale è un prodotto altamente concentrato e ricco di proprietà, occorre prestare sempre molta attenzione anche nel caso si soffra di patologie cardiovascolari e di ipertensione. In verità, non esiste una vera e propria correlazione negativa tra l’assunzione di pappa reale e l’alta pressione sanguigna, anzi, la pappa reale è un regolatore naturale e quindi gli impatti sui pazienti affetti da ipertensione non sono, nella teoria, negativi; tuttavia, l’unico vero rischio potrebbe essere rappresentato dall’assunzione combinata della pappa reale con alcuni farmaci anticoagulanti che, con l’interferenza delle proprietà della pappa reale, aumentano gravemente la loro efficacia generando, nei casi più gravi, episodi emorragici.

Controindicazioni Pappa Reale nei bambini

Durante l’età infantile, la pappa reale viene prescritta da moltissimi pediatri, Non c’è adulto che non abbia assunto da bambino, almeno una volta, una dose di pappa reale. Questo ovviamente ci spinge a ritenere che la pappa reale sia un integratore alimentare assolutamente sicuro ed efficace, specialmente se assunto durante l’infanzia. Tuttavia, esiste qualche pericolosa controindicazione anche nel caso di assunzione da parte dei bambini.

Infatti, in primo luogo, è sconsigliato assumere pappa reale per i bambini (ma anche per gli adulti) che soffrono di allergie ai prodotti delle api, perché potrebbe dar luogo a reazioni allergiche pericolose come bruciore, gonfiore e, nei casi più gravi, soffocamento. Altre controindicazioni che possono comparire, soprattutto nei bambini, sono: la dermatite da contatto (nei casi in cui la pappa reale venga assunta per via topica); l’asma; il mal di stomaco; riniti di media o importante entità. Per tutelare la delicata salute dei più piccoli è quindi consigliato rivolgersi sempre prima al proprio pediatra, per valutare l’eventuale assunzione della pappa reale.

Pappa reale in gravidanza: possibili impatti indesiderati

Assumere pappa reale in gravidanza, vuol dire fare un vero e proprio pieno di energia! Le proprietà naturalmente regolatrici della pappa reale entrano in azione durante la gravidanza regolando e stabilizzando gli ormoni che durante la gravidanza impazzano vorticosamente nel corpo della donna. Di solito la pappa reale viene prescritta dopo il 3 mese di gravidanza poiché apporta naturalmente l’acido folico necessario alla donna per affrontare la gravidanza e per lo sviluppo del feto. Non esistono delle vere e proprie controindicazioni all’assunzione di pappa reale in gravidanza, eccetto quelle che abbiamo già visto per i bambini, l’unico ostacolo all’assunzione della pappa reale durante la dolce attesa potrebbe essere costituito dalle eventuali allergie e sensibilità ai prodotti delle api, di cui magari la donna non è a conoscenza e che sarebbe opportuno non scoprire proprio durante la gravidanza.

Possiamo dire quindi, che assumere pappa reale non presenta particolari controindicazioni e anzi, in alcuni casi, è altamente consigliata; tuttavia, malgrado la pappa reale sia un prodotto assolutamente naturale è sempre bene assumerla con cautela, contattando il proprio medico per avere un parere, al fine di evitare il manifestarsi di alcune fastidiose controindicazioni. Infine, è sempre consigliato assumere la pappa reale per un periodo di tempo limitato che, generalmente, non deve superare i 2-3 mesi, intervallati da un mese di pausa, per un totale di 2-3 volte l’anno.