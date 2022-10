Parcheggio Forum di Assago: gratuito, per disabili e custodito

Il Mediolanum Forum di Assago è un impianto polifunzionale molto famoso in Italia. Proprio perché sede di eventi di grandi dimensioni, il Forum attira sempre un numero di persone e spettatori davvero molto ampio e non è un caso quindi che l’area sulla quale si distribuisce l’impianto, sia davvero molto vasta, così come vasti sono le zone limitrofe al Forum destinate ai parcheggi.

Se quindi avete in programma di andare al Forum di Assago e non avete idea di dove parcheggiare, allora siete nel posto giusto. In questo articolo, infatti, vedremo dove è possibile trovare parcheggio gratuito nei pressi del Forum, dove sono i parcheggi per disabili e quelli custoditi.

Parcheggio gratuito vicino al Mediolanum Forum di Assago: dove trovarlo

Trovare parcheggio nei pressi del Forum, come accade per tutti gli impianti di grandi dimensioni, non è un’impresa semplice, soprattutto se poi siete alla ricerca di parcheggi gratuiti. In realtà occorre scovarli bene perché quelli più visibili finiscono, ovviamente quasi subito. Per vedere quali parcheggi gratuiti ci sono nei pressi del Forum, occorre capire bene dove effettivamente si trovi il palazzetto.

Il Mediolanum Forum di Assago, come dice il nome stesso, si trova alle porte di Milano, nei pressi della cittadini di Assago. Più precisamente, il palazzetto di trova in Via Giuseppe di Vittorio n°6; guardando una qualsiasi mappa stradale si può vedere come il Mediolanum Forum sia in una posizione piuttosto strategica che consente di essere raggiunto con qualsiasi mezzo a disposizione.

Il palazzo si trova infatti vicino al raccordo autostradale Milano-Genova e vicino alla tangenziale ovest di Milano, una delle zone più trafficate di tutto l’hinterland milanese. Proprio nei pressi dell’uscita autostradale e del Forum si trovano ben due parcheggi sempre gratuiti:

Parcheggio C : sempre gratuito e aperto dalle 6.00 alle 21.00 in caso non vi siano eventi; nel caso invece di manifestazioni, eventi, spettacoli, il parcheggio resta gratuito fino alle 14.00 , quando diventa a pagamento. Inoltre, nelle giornate di sabato, domenica e durante i festivi, il parcheggio rimane completamente gratuito per i residenti di Assago , che possono parcheggiare all’interno del parcheggio sempre gratuitamente;

: sempre gratuito e aperto in caso non vi siano eventi; nel caso invece di manifestazioni, eventi, spettacoli, il parcheggio resta gratuito , quando diventa a pagamento. Inoltre, nelle giornate di sabato, domenica e durante i festivi, il parcheggio rimane completamente gratuito per i , che possono parcheggiare all’interno del parcheggio sempre gratuitamente; Parcheggio M2: sempre gratuito per tutti, quindi non solo per i residenti, nelle giornate di sabato, domenica e nei festivi, fatta sempre eccezione per le giornate in cui vi sono eventi, spettacoli, live, ecc.

Oltre a questi due parcheggi, è possibile parcheggiare gratuitamente anche in un altro parcheggio, situato sempre in Via Di Vittorio, dove ha sede il Mediolanum Forum, ed è il parcheggio della Pista d’Atletica. Anche in questo caso, le disposizioni per parcheggiare all’interno del parcheggio sono le stesse del parcheggio C.



Parcheggio per disabili al Forum di Assago: guida

Stessa cosa per quanto riguarda i parcheggi dedicati alle persone diversamente abili. Come sappiamo, purtroppo, non sempre è facile trovare parcheggio per chi soffre di una disabilità motoria oppure, più in generale per chi è affetto da un handicap, tuttavia, al Mediolanum di Assago, l’attenzione per le categorie di persone che hanno determinate difficoltà motorie è davvero molto alta.

Presso i parcheggi limitrofi al Forum, Parcheggio C e M2 è possibile parcheggiare nelle apposite aree riservate che sono sempre presenti.

Inoltre, i parcheggi destinati ai disabili sono sempre molto vicini agli ingressi del palazzetto, così da consentire con molta più facilità gli spostamenti dal parcheggio all’ingresso.

In concomitanza di grandi eventi, come ad esempio concerti, dispute sportive di risonanza internazionale – che richiamano sempre un gran numero di spettatori – durante le quali i posti destinati ai disabili potrebbero terminare, esibendo idoneo talloncino c’è la possibilità di entrare comunque e di poter parcheggiare il mezzo in assoluta comodità. Tuttavia, se aveste bisogno di comunicare esigenze particolari, il Mediolanum Forum informa, attraverso l’apposita pagina ufficiale del sito internet, che è necessario contattare direttamente gli organizzatori dei singoli eventi. Saranno essi, infatti, a gestire le procedure d’ingresso di volta in volta. Per prendere contatti con essi occorre cliccare sulla pagina del singolo evento e poi sul link riportato nell’evento che rimanda all’indirizzo ufficiale dell’organizzatore. Pertanto, le disponibilità, le modalità di prenotazione e ogni altra utile informazione in merito andrà concordata di volta in volta.

Infine, presso il Forum di Assago sono dedicati appositi percorsi interni specifici comprensivi di aree attrezzate, piattaforme e posti riservati, tutti opportunamente segnalati e ben visibili. In caso vi occorresse porre qualche domanda più specifica al vostro caso, consigliamo di scrivere all’indirizzo e-mail: accessibilita.milano@forumnet.it. Infine, il personale del Mediolanum Forum è sempre molto attento a ogni singola e delicata esigenza dei propri spettatori, pertanto in qualsiasi momento è possibile avanzare una richiesta oppure una modifica alle disposizioni concordate, nei limiti del possibile.

Parcheggio a pagamento custodito nei pressi del Forum di Assago

Nel caso di grandi eventi, potrebbe capitare che le due grandi aree destinate ai parcheggi, Parcheggio C e Parcheggio M2, siano piene. In questo caso allora si può optare per parcheggiare il proprio mezzo nei pressi di uno dei tanti parcheggi custoditi che si trovano vicino al Forum, quali:

Parcheggio MilanoFiori;

Madison Parcheggio;

Area Parcheggio (Viale Mirafiori).

Vi sono ulteriori aree di parcheggio a pagamento limitrofe al MediolanumForum, tuttavia alcune di queste non sono molto vicine al palazzetto, ma in alternativa, soprattutto in caso di grandi eventi, possono fare davvero molto comodo.

Generalmente il prezzo vada 6/7 euro (a seconda della stagione) fino a toccare punti di 10 euro, soprattutto durante i grandi eventi, che attirano sempre un gran numero di persone. Si tratta di un costo fisso che non tiene conto né del tempo consumato all’interno del parcheggio né di altre eventualità; tuttavia, la garanzia di avere sempre un occhio di riguardo all’automobile consente di godere pienamente dell’evento e, soprattutto, giustifica il prezzo del servizio, forse un po’ sopra la media.

Le recensioni dei clienti che hanno potuto parcheggiare all’interno di questi parcheggi costituiscono sicuramente un punto a favore di queste aree, molte opinioni riscontrano con piacere: l’ampia disponibilità di posti, flessibilità oraria, sicurezza e comodità, soprattutto perché collocati in posizioni decisamente strategiche, nei pressi del Forum.