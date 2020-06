Parco dei Mostri di Bomarzo a Viterbo: orari e prezzi, come arrivare, indirizzo e struttura

Il Parco dei Mostri di Bomarzo (Viterbo), comunemente denominato anche Sacro Bosco o Villa delle Meraviglie, è un parco naturale ricco di statue e sculture che ritraggono una serie innumerevole di divinità, animali mitologici e mostri.

Dopo la chiusura forzata a causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19, il parco è di nuovo aperto dallo scorso 18 maggio, come da Decreto Ministeriale, con prenotazione obbligatoria al numero 0761 924029. Dal momento che nei mesi invernali le temperature diventano piuttosto rigide a Bomarzo ne è fortemente consigliata la visita proprio nel periodo primaverile ed estivo. Per tutti coloro che non volessero passare il proprio tempo libero in città, al mare o in montagna si tratta sicuramente del luogo ideale per trascorrere una piacevole e divertente giornata di relax.

Prezzi e orari delle visite al Parco dei Mostri di Bomarzo

La visita del parco si svolge per la maggior parte del tempo al fresco sotto gli alberi. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre il parco apre alle ore 9.00 e chiude alle ore 19.00. L’ingresso non è gratuito ma le tariffe sono sicuramente alla portata di tutti: gli adulti e i bambini oltre i 13 anni pagano 11 euro, mentre i bambini da 4 a 13 anni pagano 8 euro. Fino all’età di 4 anni tutti i bambini entrano gratis. L’ingresso è gratuito per i disabili non autosufficienti, così come per l’autista dell’autobus che accompagni il gruppo. Sempre su prenotazione e a pagamento, sarà disponibile per tutta la comitiva una guida turistica che mostrerà agli ospiti tutti gli angoli più nascosti del parco. Inoltre il gruppo riceverà in omaggio un libro guida del parco.

Per la sicurezza dei visitatori e nel pieno rispetto delle norme di legge indicate dalle autorità, l’accesso sarà consentito soltanto previa prenotazione on-line per gestire e contingentare il flusso di visitatori, che avranno l’obbligo di indossare la mascherina e i guanti per tutta la durata della visita. Sono state predisposte misure sanitarie di sicurezza e norme comportamentali che permetteranno a tutti i visitatori di vivere un’esperienza straordinaria, interessante e sicura. L’affluenza sarà contingentata (saranno consentite venti prenotazioni all’ora e si entrerà due persone alla volta) e tutti gli ambienti verranno sanificati prima della riapertura al pubblico.

Come arrivare al Parco dei Mostri di Bomarzo, Viterbo

L’indirizzo esatto del Parco dei Mostri è il seguente: Via Madonna della Valle 101, Località Giardino – 01020 Bomarzo (Viterbo). Purtroppo la località di Bomarzo risulta difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici ed è vivamente consigliata l’automobile o, in alternativa, il noleggio con conducente disponibile dalla stazione di Roma Termini. Altrimenti si può prendere il treno fino a Orte Scalo o a Viterbo, per poi proseguire con l’autobus Cotral. Fatta eccezione per i cani guida per i non vedenti, gli animali non sono ammessi al parco.

Si possono scattare fotografie e video ma non a scopo commerciale (a meno che non si venga espressamente autorizzati dalla direzione del parco) e senza l’utilizzo del flash o altri illuminatori. Il parco è molto grande e, di solito, occorrono circa due ore per visitarlo interamente. Le aree in cui è suddiviso il Parco dei Mostri, ciascuna corrispondente ad una determinata scultura, sono ben 24: la Sfinge e Giano, il Proteo Glauco, il Mausoleo, Ercole e Caco, la Tartaruga e l’Orca, il Pegaso, le Grazie, Venere (Iside), il teatro e gli obelischi, la Casa pendente, la Panca etrusca, il vaso cantaro, l’orco, il drago, l’elefante, Cerere, Nettuno, la ninfa dormiente, Giove Ammone, Echidna e Furia, Proserpina (Persefone), il cerbero, il tempio e la rotonda.