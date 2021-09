Peluche Dolce Sonno: opinioni di pediatri e medici, è una truffa?

Le neo mamme e i neo papà potranno dormire più tranquillamente grazie al peluche Dolce Sonno (noto anche come DolceSonno), che promette di dare sollievo ai più piccoli durante le ore notturne, conciliando loro il sonno. Ma vediamo se si tratta solo di un miraggio o se invece funziona davvero come descritto dalla casa produttrice: lo scopriremo ascoltando le opinioni di medici e pediatri professionisti (che ci diranno se il peluche è una truffa o funziona veramente) e daremo poi un’occhiata ai prezzi di vendita sul sito ufficiale.

Opinioni pediatriche sul peluche Dolce Sonno: è una truffa o funziona davvero?

“DolceSonno sembra all’apparenza un comune peluche, ma in realtà ha davvero delle proprietà lenitive e rilassanti per il bambino, che non avrà problemi di insonnia“, dice così la prima opinione di un pediatra, che ha analizzato il funzionamento del peluche Dolce Sonno.

La seconda recensione analizzata, redatta su un noto forum da un medico specializzato in disturbi del sonno, analizza gli ingredienti che compongono Dolce Sonno: “Si consiglia un corretto utilizzo del peluche, per apprezzarne al meglio i benefici. Il sacchetto con perle di argilla contenuto in esso può essere comodamente riscaldato in sicurezza nel microonde o freddato per qualche minuto in congelatore. L’effetto caldo conforta il sonno, mentre l’effetto freddo può essere utilizzato per alleviare febbre e fastidi. Inoltre, l’olio di lavanda nel peluche favorisce il sonno con note proprietà olfattive“.

Infine, un medico di Milano specializzato in pediatria ha fornito un’opinione riguardante le controindicazioni e gli effetti collaterali, rispondendo ad alcuni genitori su un noto forum: “Non dovete preoccuparvi. Il materiale di cui è composto Dolce Sonno è sicuro e inoltre il peluche contiene estratti di lavanda e perle di argilla, elementi dei quali potete star sicuri che non portano effetti collaterali o controindicazioni per la salute dei vostri figli. Vedrete che ne beneficerà il loro sonno in modo completamente naturale“.

Recensioni degli utenti che hanno acquistato DolceSonno Peluche

I genitori che hanno comprato il peluche Dolce Sonno per i loro figli sul sito ufficiale (occhio alle imitazioni, che potrebbero contenere materiali nocivi) hanno espresso sui forum un giudizio medio di 9,7 su 10, perciò la quasi perfezione.

Nelle opinioni estratte dai forum si evidenzia la resistenza del peluche, la morbidezza al tatto, la qualità dei materiali, il profumo di lavanda che emana e soprattutto gli incredibili benefici sull’umore e la qualità del sonno dei bambini. Non da meno, le recensioni mettono in risalto l’ottimo rapporto qualità-prezzo grazie all’ultima offerta in vigore sul sito ufficiale. Insomma, sembrerebbe davvero essere il prodotto giusto per conciliare il sonno ai bambini in modo dolce e divertente.

Istruzioni per il corretto utilizzo del peluche DolceSonno

E’ semplicissimo utilizzare il peluche Dolce Sonno: bastano poche piccole accortezze.

Riscalda in microonde il sacchetto contenuto nel peluche per circa 90 secondi; Inserisci il sacchetto nel peluche; Per più di un’ora, il peluche metterà al calduccio il vostro bambino, aiutandolo ad addormentarsi.

N.B. In caso di febbre o dolori, il sacchetto anziché riscaldato può essere raffreddato in freezer in appena 30 minuti: dopo di che, seguite i passaggi delle istruzioni dal passaggio 2.

Prezzo del Peluche Dolce Sonno sul sito ufficiale e offerte Amazon

Il peluche Dolce Sonno è disponibile solo sul sito ufficiale del produttore: occhio alle imitazioni su Amazon e altri siti non ufficiali, dove sono presenti prodotti contraffatti con materiali non sicuri.

Questo peluche è disponibile in due versioni: elefantino o pecorella. In entrambi i casi, le dimensioni del peluche sono di circa 22 centimetri x 25 centimetri x 14 centimetri.

Il peluche Dolce Sonno può essere acquistato in esclusiva sul sito ufficiale al prezzo di lancio di 59,90 euro: un’offerta con 30 euro di sconto rispetto al prezzo di listino che sarà valida fino ad esaurimento scorte.