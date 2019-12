PenCam: recensioni penna per foto e video HD, funziona o è una truffa, prezzo Amazon e sito ufficiale

PenCam è la nuovissima e tecnologica penna a sfera di ultima generazione grazie alla quale, oltre ovviamente a scrivere, potrete sia scattare fotografie di ottima qualità che registrare video ad alta risoluzione. Inoltre questo straordinario articolo può essere usato anche come un normale registratore di audio perfetto in ogni occasione, senza che nessuno se ne accorga.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili riguardanti quelle che sono le principali caratteristiche della nuova PenCam, come funziona, quanto costa e dove è possibile acquistarla online su Amazon e sul sito ufficiale dell’azienda che la produce. Per capire se realmente funziona e non si tratta dell’ennesima truffa, in un paragrafo abbiamo deciso di raccogliere per voi alcune delle recensioni e opinioni degli utenti che hanno già avuto modo di verificarne l’effettivo funzionamento.

PenCam, come funziona la nuova penna per fare foto e video: le caratteristiche principali

Uno degli articoli che stanno avendo molto successo online è senza dubbio la nuova PenCam. Si tratta della prima penna a sfera che, oltre a scrivere, vi permetterà di scattare ottime foto e registrare filmati ad alta risoluzione e il tutto in maniera davvero molto discreta, così che nessuno possa scoprirvi. Potrete quindi documentare in ogni occasione tutto quello che accade attorno a voi, avendo la certezza di registrare o scattare foto in modalità “nascosta”. La nuova PenCam presenta diverse caratteristiche interessanti tra cui un ampio angolo di visuale che vi permetterà di avere un campo visivo perfetto per poter inquadrare chiunque sia davanti a te.

La frequenza audio è pari a 24 khz e questo vi offre la possibilità di ascoltare tutto ciò che volete; per quanto riguarda invece la memoria può arrivare fino ad un massimo di 16GB inserendo una piccola memory card esterna. I filmati che registrate invece avranno un’elevata risoluzione visto che il formato disponibile è AVI 1280×960, video frame da 30 fps e risoluzione da 8MP. Ovviamente oltre alle tante funzioni tecnologiche, non dimenticate che si tratta di una penna a sfera che potrete usare per scrivere in ogni occasione.

Ecco la scheda tecnica dettagliata della nuova PenCam:

Dimensioni: 14×12 cm

Formato foto: 8MP

Formato video: AVI alta risoluzione

Tipo di interfaccia: USB

Tipo di memoria: Sd-card

Capacità massima di memoria: 16GB

Numero di porte USB: 1 porta

Tipo di ricarica: USB rete elettrica

Capacità batteria: 24Mha

Compatibilità: Windows, Mac OS, Linux

Tempo di ricarica: 3 ore

Per poter usufruire di tutte le funzioni della nuova PenCam, l’unica cosa che dovrete fare è premere il pulsante start presente sulla penna e così si attiverà la fotocamera. Se volete invece cancellare ciò che avete registrato o la foto appena scattata non dovete far altro che premere il pulsante reset sotto la telecamera.

Opinioni e recensioni di PenCam: funziona davvero oppure è una truffa?

Prima di fare acquisti online è sempre opportuno informarsi in maniera molto dettagliata per capire se l’articolo che state per comprare funziona davvero e così facendo eviterete di imbattervi nelle tante truffe che oggigiorno circolano sul web. Per verificare l’effettivo funzionamento, una delle cosa più indicate da fare è senza dubbio andare a leggere le recensioni lasciate sul sito ufficiale dagli utenti che hanno già potuto provare l’articolo ed hanno deciso di dare una propria opinione. Per questo motivo abbiamo pensato di raccogliere per voi alcuni dei commenti presenti sul sito.

Tra questi troviamo la testimonianza di Alessandra, che consigliata da un suo caro amico, ha deciso di comprare la nuova PenCam in quanto da tempo stava cercando un piccolo registratore da usare durante le conferenze stampa a cui deve assistere per motivi lavorativi. Lei infatti è una giornalista che al classico taccuino dove prendere appunti, preferisce registrare audio o video così da non farsi sfuggire nessun dettaglio delle dichiarazioni che vengono fatte nel corso delle conferenze o di eventi simili.

Molto soddisfatto anche Ernesto che ha deciso di comprare PenCam per la sua praticità e per le sue molteplici funzioni. La utilizza spesso in ufficio, in particolare per registrare tutto quello che viene detto nel corso delle riunioni con lo staff. In questo modo riesce a non dimenticarsi di nulla. Oltre alla penna, si è convinto ad acquistare anche la memory card da 16GB, aggiungendo una piccola cifra aggiuntiva, così da avere maggiore spazio sia per foto che per video. La consiglia vivamente a tutti coloro a cui serve un articolo multifunzionale di questa tipologia.

PenCam, prezzo e dove acquistare la penna a sfera sul sito ufficiale

Dopo esserci accertati che non si tratta di una delle tante truffe online, cerchiamo di scoprire in quest’ultimo paragrafo quanto costa la nuova PenCam con le relative modalità di pagamento e dove la si può acquistare. Per prima cosa è necessario che sappiate che questa penna a sfera di ultima generazione per fare foto e video, può essere comprata solo su internet e non la troverete quindi nei tradizionali negozi fisici specializzati in articoli di informatica e prodotti simili. Ma ovviamente sul web PenCam non è disponibile ovunque ma è in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale della casa produttrice che l’ha progettata e realizzata.

Vi invitiamo quindi a prestare molta attenzione se online vi imbattete in articoli che apparentemente sembrano molto simili ma che si rivelano sempre delle pessime imitazioni che non vi garantiscono lo stesso identico funzionamento. Rischiate così di spendere i vostri soldi per poi ritrovarvi con un prodotto che non funziona come dovrebbe. Ricordate quindi che l’unica ed originale PenCam è acquistabile solo sul sito ufficiale e non è in vendita in nessun portale di e-commerce come ad esempio Amazon o eBay, dove troverete solo tante imitazioni. Ma cosa è necessario fare per poter comprare la nuova PenCam? Il procedimento è molto semplice e vi basterà, come già anticipato, collegarvi sul sito dell’azienda produttrice.

Se scorrete in fondo alla pagina iniziale, troverete uno specifico modulo d’ordinazione che vi sarà richiesto di compilare inserendo per prima cosa tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenza) e lasciando anche un vostro recapito telefonico (preferibilmente del vostro cellulare). Se volete poi potrete lasciare anche una nota da far leggere al corriere espresso che effettuerà la consegna in cui potrete aggiungere altre informazioni utili come ad esempio indicare il nome presente sul citofono (se diverso da quello dei dati anagrafici rilasciati in precedenza) o il numero della scala e del vostro interno. In questa nota alcuni preferiscono lasciare anche il nome di un vicino/a a cui consegnare il pacco in caso di vostra assenza.

Terminato di compilare il modulo, dovrete cliccare su “Completa l’acquisto” e nel giro di poco tempo sarete ricontattati da un operatore che vi confermerà l’ordine. Per tutti i clienti che hanno acquistato la nuova PenCam, l’azienda offre la possibilità di richiedere all’operatore anche una memory card da 16GB con una piccola spesa aggiuntiva (la cifra vi sarà svelata direttamente dall’operatore). Ma scopriamo adesso quanto costa questo incredibile ed innovativo articolo di ultima generazione. Sul sito ufficiale, ancora per pochi giorni e fino ad esaurimento delle scorte, è presente una straordinaria offerta che vi permetterà di acquistare PenCam al costo di soli 59 euro, invece di 119,80 euro grazie ad uno sconto speciale pari al 50%.

Infine per quanto riguarda le modalità di pagamento disponibili sono due: potrete pagare direttamente in contanti al corriere espresso il giorno della consegna oppure anticipatamente e in totale sicurezza tramite carta di credito, PayPal o Postepay. La spedizione arriverà a casa vostra nel giro di 2-3 lavorativi e senza alcun costo aggiuntivo per la consegna che è quindi gratuita in tutta Itali, isole comprese. Inoltre se non siete soddisfatti della PenCam avrete 30 giorni di tempo per richiedere il rimborso.