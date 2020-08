Penna XP-UV: truffa o funziona, istruzioni, prezzo Amazon, farmacia e sito ufficiale

Nell’articolo odierno vogliamo parlarvi di XP-UV, la nuova penna sanificatrice che grazie alla sua luce a led UV riesce ad uccidere fino al 99% dei batteri e dei virus presenti su qualsiasi tipo di superficie e ambiente della vostra casa. Questo innovativo dispositivo rappresenta uno dei migliori sistemi di sanificazione disponibili attualmente in commercio ed è del tutto sicuro perché privo di sostanze chimiche dannose e alcool che se usato troppo a lungo può causare diverse problematiche al nostro organismo.

Ma la penna XP-UV funziona davvero o è una truffa? Per scoprirlo a seguire, oltre a fornirvi tutte le informazioni utili sul prodotto, su quali sono le sue principali funzionalità con i relativi benefici e le istruzioni d’uso, vi riporteremo alcune delle recensioni, trovate nei vari forum, dei clienti che hanno già acquistato questo articolo ed hanno voluto lasciare la propria opinione. Inoltre vedremo quanto costa questa penna su Amazon, in farmacia e dove è possibile trovarla in vendita online sul sito ufficiale della casa produttrice.

Come funziona la nuova penna sanificatrice XP-UV: caratteristiche e istruzioni d’uso

In questo periodo che stiamo vivendo, caratterizzato dall’emergenza per la pandemia da Covid-19, è importante riuscire a mantenere gli ambienti delle nostre abitazioni ma anche gli oggetti con cui entriamo in contatto quotidianamente come ad esempio lo smartphone, il PC, gli occhiali oppure anche le mascherine che indossiamo per uscire. Per questo motivo è arrivato sul mercato un dispositivo davvero innovativo: si tratta di XP-UV, la nuova penna portatile sanificatrice che con la sua speciale luce ultravioletta è in grado di igienizzare ogni tipo di superficie e ambiente eliminando fino al 99% di batteri e virus.

La penna XP-UV è considerata attualmente uno dei migliori sistemi di sterilizzazione e disinfezione per superfici e ambienti in quanto la sanificazione avviene grazie al processo di radiazione ultravioletta germicida (UVGI). Questo dispositivo infatti sfrutta la luce ultravioletta UVC con lunghezze d’onda che coprono una banda tra i 100 e 280 nanometri, così da offrire la più totale efficacia contro i germi. Inoltre questo sistema è estremamente sicuro in quanto igienizza senza dover ricorrere a sostanze chimiche dannose per l’organismi o a liquidi contenenti alcool che possono irritare la pelle e rappresentano un pericolo per gli occhi.

XP-UV può essere utilizzata sia nei vari ambienti della vostra abitazione e sia in piccoli spazi come cassetti, armadi, camerini o altri mobili. Inoltre è molto utile per sanificare oggetti che tutti noi usiamo ogni giorno come smartphone, tablet, PC, occhiali, trucchi, macchine fotografiche, sui tessuti e anche la mascherina che dobbiamo indossare ogni volta che usciamo di casa. Ma come funziona questa penna sanificatrice? Per prima cosa, come riportano le istruzioni d’uso, dovrete ricaricare il dispositivo tramite la porta USB, dopodiché una volta carica non dovrete far altro che premere il pulsante di accensione e iniziare ad igienizzare gli oggetti o le superfici. Vi basteranno 10-15 secondi, puntando la luce LED sulla zona interessata, per eliminare germi e batteri.

Recensioni XP-UV: la penna per sanificare funziona davvero o è una truffa?

Tuttavia per essere certi che questa penna XP-UV a luce LED ultravioletta funziona davvero e non si tratta dell’ennesima truffa del web, vi consigliamo come sempre di leggere le testimonianze delle persone che hanno già potuto provare questo dispositivo. Per questo a seguire abbiamo selezionato per voi un paio di recensioni trovate sia sul sito ufficiale che nei vari forum in giro per il web:

“In questo periodo dove è importante prestare attenzione per evitare di entrare in contatto con batteri e virus, la nuova penna XP-UV si è rivelata davvero un ottimo acquisto. Questo dispositivo infatti mi permette di sanificare ogni oggetto che uso spesso come il portatile o lo smartphone ma anche gli ambienti della mia casa. Lo consiglio vivamente in quanto, oltre a funzionare benissimo, è molto sicuro perché sfrutta la luce LED ultravioletta e non sostanze chimiche o alcool”. Marta S. “La penna XP-UV è un articolo utilissimo, soprattutto in questo particolare momento che stiamo vivendo. Vi basterà illuminare per pochi secondi l’oggetto che desiderate igienizzare e sanificare e riuscirete così ad eliminare fino al 99% di batteri e germi. Io lo uso sul mio orologio, il mio telefono cellulare e i trucchi. Davvero un ottimo dispositivo”. Sara S.

Come abbiamo potuto comprendere leggendo le opinioni degli utenti, la nuova penna a led sanificatrice XP-UV funziona davvero e non è una delle tante truffe che circolano oggigiorno su internet.

Penna XP-UV: prezzo Amazon e dove è possibile trovarla in vendita sul sito ufficiale

Infine vediamo quanto costa e dove è possibile acquistare online la nuova e innovativa penna a led XP-UV. A differenza della maggior parte degli articoli che servono per sanificare e igienizzare, questo dispositivo non lo troverete disponibile in farmacia o su Amazon in quanto la penna originale è in vendita solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda che lo produce.

Vi basterà collegarvi al portale e compilare correttamente il modulo d’ordinazione, che troverete scorrendo le pagine, inserendo tutti i vostri dati anagrafici comprensivi di nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio e il numero di telefono (meglio se cellulare). Una volta ordinato, la spedizione vi arriverà comodamente presso la vostra abitazione nel giro di 1-2 giorni lavorativi e la consegna sarà gratuita in tutta Italia. Il pagamento può essere effettuato sia in contanti direttamente al corriere e sia anticipatamente con PayPal, carta di credito o PostePay.

Ma quanto costa la penna sanificatrice XP-UV? Attualmente l’azienda produttrice ha messo a disposizione della propria clientela due interessanti promozioni che offrono la possibilità di acquistare questo dispositivo ad un prezzo davvero conveniente.

