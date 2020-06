Pentagramma da stampare: dove trovarlo in PDF, con o senza note musicali (vuoto)

Ecco a voi qualche consiglio per stampare comodamente i pentagrammi in formato PDF, con le note musicali già presenti e fogli digitali del tutto vuoti.

Pentagramma da stampare: dove trovarlo online in PDF

I fogli di pentagramma in formato PDF rappresentano un grandissimo aiuto sia per i musicisti affermati, che per gli aspiranti tali.

Navigando con attenzione sul web sono moltissimi i siti che mettono a disposizione dei link in PDF facilmente stampabili direttamente a casa.

Uno di quelli più gettonati e sfruttati è www.musicca.com; questo portale offre una vasta gamma di fogli digitali ideali per numerosi strumenti come il pianoforte, la chitarra e basso.

Cliccando nell’area denominata “fogli pentagrammati” si accedere direttamente alle varie soluzioni proposte: la sezione Standard mette a disposizione 5 tipologie differenti di chiavi, come quella di violino, basso, DO e neutra, le quali si articolano in fogli contenti 12 oppure 8 pentagrammi.

L’area per chitarra offre ai musicisti fogli con tablature diversificate come quelle da 12 e quelle da 8, oltre che un PDF contenente anche degli schemi ideali per lo strumento in questione.

Il sistema dispone soluzioni per pianoforte concernenti dei pentagrammi doppi che si articolano in 5 o 6 righe e propone inoltre fogli da riempire ideali per comporre tutta la musica che si ha in testa.

Musicca.com da spazio anche al coro, grazie a PDF precompilati all’interno dei quali è possibile procedere alla scrittura delle battute per soprano, alto, tenore e basso.

Questo è un punto a favore del portale poiché non sono facilmente rintracciabili moduli pensati proprio per le voci corali all’interno del web.

L’utilizzo del sito è estremamente facile ed intuitivo, infatti basta cliccare sopra il link scelto ed una volta aperto il foglio desiderato procedere con l’azione di stampa.

Per avere una migliore esperienza di navigazione, il portale permette di creare un profilo utente inserendo solamente il nome, l’età, la mail e la password; oppure è possibile procedere impiegando la propria pagina social di Facebook.

Un’ulteriore soluzione per poter avere dei fogli pentagrammati è quello di rivolgersi direttamente ad uno dei siti di musica più utilizzati ed apprezzati, soprattutto dai pianisti: www.pianosolo.it

Questo portale mette a disposizione tantissime soluzioni in formato pdf A4 ideali per gli appassionati degli 88 tastima oltre a delle sezioni specificatamente pensate per la tastiera, ci sono anche spartiti per altri strumenti e per le voci.

Accedere è molto semplice infatti basta selezionare la sezione “Speciali” e successivamente cliccare nell’area denominata “Fogli pentagrammati vuoti da stampare in pdf” …ed il gioco è fatto!

Scorrendo sono presentati i formati più impiegati come quello vuoto con righe strette e con righe larghe, quello con la chiave di violino a righe larghe che è usato soprattutto da coloro che si stanno approcciando al meraviglioso mondo della musica per le prime volte, ma sono presenti anche fogli per pianoforte senza chiavi e quelli con la sola chiave di basso.

Grazie a tutte queste opzioni non si hanno più scuse per fare degli esercizi di scrittura o trascrivere le battute musicali di altri autori.

Un’importante raccolta di partiture in formato PDF scaricabili in pochi secondi, è quella messa a disposizione da Flutetunes.com.

Questo portale nasce con l’intento di offrire a tutti i musicisti fogli pentagrammati vuoti o in chiave di violino, con o senza battute già definite.

Le soluzioni tra le quali è possibile optare, sono molte e si adattano ad ogni esigenza musicale e di esercitazione di solfeggio; basta cliccare sul link desiderato per avere un’anteprima dell’impaginazione e poi procedere con l’avvio di stampa o del salvataggio del file per usarlo in un secondo momento.

Pentagramma vuoto da stampare: dove trovarlo senza note musicali

I fogli pentagrammati vuoti rappresentano una risorsa molto importante per coloro che stanno muovendo i primi passi nel mondo della musica.

Questi infatti possono essere riempiti a mano con le battute delle canzoni ma sono utili anche per esercitarsi con le note sui righi e sugli spazi.

Un sito affidabile dove poter trovare dei file con pentagramma totalmente bianco da stampare oppure da salvare nel pc o nel computer è www.nickipedia.it; questo è un portale davvero particolare che presenta moltissime risorse utili a tutto il web.

Nel mare magnum di contenuti, all’interno dell’area MUSICA è presente anche la sezione relativa ai pentagrammi vuoti, che sono disponibili in diverse configurazioni facilmente scaricabili e stampabili in ogni momento, basta cliccare sul link desiderato il quale indirizza verso una pagina ulteriore dalla quale è possibile procedere secondo le necessità.

Altra alternativa a nickipedia.it è anche il sito www.smim.it ,che offre la possibilità di prendere nota su spartiti vuoti, grazie ai modelli di fogli pentagrammati in formato PDF.

Per ogni necessità il portale da una soluzione: dai fogli di spartiti a righi larghi a quelli più stretti, idonei maggiormente per le esercitazioni di solfeggio e tecnica musicale; basta selezionare l’elemento desiderato per poi procedere con la stampa.

Smim è un sito molto affidabile che tratta di musica a 360 gradi, dunque oltre a pagine vuote è possibile trovare anche tantissime partiture per orchestra, chitarra, clarinetto, flauto, percussioni, tromba, pianoforte, violino e violoncello con allegati altrettanti consigli per affinare la tecnica e migliorarsi ogni giorno nel proprio strumento.

Coloro che sono stanchi di spendere molti soldi per quaderni di musica possono tenere in considerazione anche www.blanksheetmusic.net.

Sotto molti punti di vista è davvero il più completo ed efficiente in quanto ognuno ha l’opportunità di personalizzare la pagina, partendo dal formato di stampa, dalla decisione della chiave da impiegare fino al colore.

E’molto consigliato per tutti gli strumenti, comprese le voci grazie alle diverse modalità tra le quali scegliere; una volta impostato il foglio di lavoro si può procedere alla stampa cliccando semplicemente nel bottone arancione posto in basso a destra.

Ultimo sito da tenere in considerazione è musicpaper.com

Coloro che operano nel settore, conosceranno già l’importanza di questo portale che raccoglie più di 100 formati di pentagramma differenti, i quali sono divisi in varie sezioni per poter facilitare la ricerca di quello desiderato.

Il format del sito è molto semplice, intuitivo ed immediato ed ogni file messo a disposizione è del tutto gratuito e privo di registrazione, infatti basta navigare all’interno per individuare quanto richiesto.

A differenza di altri portali, in questo non è presente il tasto diretto per la stampa, motivo per il quale è necessario prima salvare il foglio nel proprio pc per poi procedere.

I pentagrammi vuoti disponibili sono tantissimi e rappresentano una risorsa sia per gli insegnanti dal punto di vista didattico, ma anche per gli allievi in quanto li possono sfruttare per riscrivere ed eseguire gli esercizi assegnati.

Pentagramma con le note da stampare: dove trovarlo?

Leggere la musica è il primo passo per diventare un grande artista in questa meravigliosa arte che sa regalare infinite emozioni.

I maestri, per inculcare nelle menti dei loro allievi la posizione delle note all’interno dei righi e degli spazi, fanno largo impiego di fogli pentagrammati all’interno dei quali sono già presenti le figure.

Ancora una volta il sito internet pianosolo.it rappresenta una fonte estremamente valida per rintracciare fogli stampabili per eseguire gli esercizi, in un semplice clic.

La maggior parte degli spartiti proposti dal portale sono anche in questo caso in formato PDF e presentano chiavi di lettura in do (basso) e sol (violino), per questo sono ideali per allenare i giovani pianisti.

Il materiale proposto è totalmente gratuito, tuttavia è richiesta una registrazione inserendo i propri dati sensibili come nome, cognome ed email; in alternativa si può utilizzare l’account Google o quello di Facebook.

Per rintracciare questi file è necessario recarsi nella sezione “Teoria” del portale e successivamente selezionare l’area “ABC”; all’interno di questa sono presenti tantissimi link studiati appositamente per fornire spiegazioni semplici e consigli utili per i musicisti, oltre ai fogli pentagrammati con le note scaricabili in pochi istanti.

Un’ alternativa è invece il portale facciamomusica.it, un blog completo contenente materiale di approfondimento di teoria della musica a cura del professore romano Massaro Nicola.

Navigando all’interno è possibile scoprire un mondo davvero interessante ricco di contenuti per avvicinare sia i grandi che i bambini alle note ed agli spartiti.

Tra le varie opzioni, il blog mette a disposizione anche dei fogli pentagrammati che possono essere scaricati e stampati in pochissimi secondi riguardanti esercizi di lettura delle note.

I link riportano a cartelle presenti in Dropbox, le quali includono oltre 18 pagine ciascuna; per accedervi è caldamente suggerita la registrazione inserendo la propria mail personale, i dati sensibili oppure impiegando l’account social di Facebook o Google.

Questi pentagrammi sono perfetti per gli insegnanti di musica, in quanto rappresentano un strumento molto valido di supporto sotto il profilo didattico.