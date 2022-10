Perché è importante porsi degli obiettivi?

A volte basta dare un’occhiata attenta alle persone che ci circondano, e se abbiamo abbastanza spirito di osservazione noteremo che quelle che si mostrano a noi come persone annoiate, apatiche con un senso di rabbia interiore, è perché sono insoddisfatte della loro vita, e questo li porta a prendersela con il mondo intero.

Gli obiettivi sono spesso sottovalutati, definirli costa tempo e fatica, ma fanno davvero la differenza. Se vuoi acquisire un metodo per definirli al meglio continua a leggere, l’articolo ha proprio questo scopo.

Perché definire dei buoni obiettivi personali ti cambia la vita

Quando hai chiaro chi vuoi essere e hai le armi giuste per raggiungere i tuoi obiettivi ti senti pieno di energia e di voglia di lavorare per arrivare dritto alla meta. Come se una nuvola nera d’improvviso scomparisse dalla tua visuale. Ecco farsi strada la motivazione, la determinazione, e la voglia di raggiungere sempre di più i tuoi obbiettivi.

A quale l’età bisogna impostare i propri obiettivi?

È vero, avere degli obiettivi chiari quando si è giovani è un vantaggio, fa perdere meno tempo e occasioni ma soprattutto tiene alla larga le frustrazioni e il senso di insoddisfazione.

Ma come disse Mary Schmich, giornalista statunitense, “non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco, a ventidue anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno.” Quindi non demordere, anche se non sei più in tenera età.

Cos’è un obiettivo – Le caratteristiche

Ma nello specifico, cos’è un obiettivo? come già accennato, la maggior parte delle persone non raggiunge i propri obiettivi quando non li ha impostati o li ha impostati male, non preoccupandosi di crearsi uno schema o una guida a cui attenersi.

Se infatti non abbiamo un’idea precisa di dove vogliamo andare, è impossibile agire di conseguenza e pianificare la strada verso il successo. Vanno quindi impostati bene, devono cioè avere delle caratteristiche che li rendono obiettivi SMART. Smart è l’acronimo di Specifici, Misurabili, Attraenti, Rilevanti e Tempificati.

Il miglior modo per pianificare obiettivi in questa modalità è sicuramente apprendere di più in merito, per farlo potreste vedere qualche esempio di come impostare degli obiettivi smart su migliorarsi.net, così da avere le idee più chiare in merito. In ogni caso, l’importante è riuscire a pianificare degli obiettivi personali e portarli a termine.

Ecco come definire i propri obiettivi personali

Sportivi, imprenditori personaggi storici, e tutte le persone che hanno realizzato grandi cose hanno fissato degli obiettivi.

Stabilire degli obiettivi ti dà una visione a lungo termine per dare una direzione e significato alla tua vita e la motivazione nel breve termine.

Se imposti obiettivi chiari e ben definiti, riesci a capire se li hai veramente raggiunti. Se raggiungerai i tuoi obbiettivi ne puoi andare fiero, questo aumenterà la fiducia in te stesso.

Usa questa carica positiva per continuare a progredire e andare verso la prossima meta. Qui sotto vi mettiamo altri suggerimenti utili per raggiungere i vostri obbiettivi:

Scrivi gli obiettivi nero su bianco, non tenerteli in testa : Questo li rende più chiari e definiti. Meglio ancora se li dichiari pubblicamente. Questo è un ulteriore incentivo a lavorare duro per raggiungerli. Non vorrai fare la figura di quello che molla, no?!

Usa una modalità positiva per la definizione : Cerca cioè di definire cosa vuoi ottenere, non quello che non vuoi più fare/essere. Ad esempio, è meglio stabilire che: Voglio dimagrire per mettermi di nuovo quel vestito.

Definisci piccoli obiettivi operativi : gli obiettivi dei piani di breve periodo devono essere molto concreti, pratici e specifici, in modo tale che siano raggiungibili. Mentre se scomponi l’obbiettivo più grande in tanti piccoli obbiettivi più piccoli e concreti hai maggiori possibilità di vederti soddisfatto per averli raggiunti. In modo da passare all’obbiettivo di livello superiore.

Definisci degli obiettivi di prestazione e non i risultati : Infatti le prestazioni sono sotto il tuo controllo, i risultati non sempre. Concentrati più su come ottenere i tuoi obbiettivi, piuttosto che sul risultato dell’obbiettivo stesso, in modo da rimanere focalizzato sulla metà da raggiungere, si eviterà di scoraggiarsi

È arrivata l’ora di agire, prendi in mano la tua vita!

C’è bisogno di dirlo? Se dopo aver definito gli obiettivi e le azioni conseguenti, e non passi all’azione i tuoi obiettivi resteranno tali, senza mai concretizzarsi in risultati tangibili.

Quindi agisci e non stare lì a rimuginare a scoraggiarti ancora prima di aver iniziato, datti una mossa! “Prendi la vita per le corna”, parafrasando un vecchio detto e fanne un capolavoro!