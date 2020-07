Perfect Grass: caratteristiche tecniche, conviene o no, prezzo Amazon e sito ufficiale

Perfect Grass è il nuovissimo e innovativo tosaerba che ti consente di avere sempre il vostro giardino curato senza fare troppi sforzi fisici e in pochissimo tempo rispetto a quelli tradizionali. Questo accessorio senza fili funziona con fascette convenzionali e riesce così a garantire un lavoro continuo, senza interruzioni, facendovi risparmiare tempo ma anche soldi perché non dovrete più acquistare costose bobine per il vostro tosaerba.

Ma conviene davvero o no? A seguire vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche del nuovo tosaerba, come funziona, le istruzioni d’uso, il prezzo su Amazon e dove è possibile acquistarlo online sul sito ufficiale dell’azienda produttrice. Inoltre nell’articolo odierno potrete leggere alcune delle recensioni e delle testimonianze rilasciate dagli utenti che hanno già avuto modo di provare questo incredibile accessorio per il vostro giardino.

Perfect Grass: come funziona e caratteristiche tecniche del nuovo tosaerba senza fili

Oggi abbiamo deciso di parlarvi di Perfect Grass, l’innovativo tagliaerba senza fili realizzato dall’azienda italiana DMC e grazie al quale potrete finalmente riuscire ad avere il giardino super curato che avete sempre sognato. Questo accessorio funziona con fascette convenzionali che riescono a garantire un lavoro continuo senza alcuna interruzione e senza fare sforzi fisici. Il nuovo tosaerba è inoltre dotato di una potente batteria agli ioni di litio che vi permetterà di non dover più usare la benzina o l’olio per farlo funzionare. Vi basterà collegare Perfect Grass alla corrente per poterlo ricaricare una volta che lo avrete usato.

Grazie a questo rivoluzionario tagliaerba potrete tagliare tutti i bordi del tuo giardino in modo perfetto e preciso e non dovrete più utilizzare nessun’altra attrezzatura. L’impugnatura ergonomica poi garantisce un lavoro confortevole mentre l’asta telescopica si può facilmente allungare e regolare così da poterla adattare a voi. Ma scopriamo nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche principali del nuovo Perfect Grass:

Dimensioni prodotto: 985 mm x 173 mm x 180 mm

Asta telescopica allungabile da 70 a 95 cm

Tipo di batteria e durata massima: batteria al litio da 2000 mAh che dura fino a 21 minuti

Velocità: 10.000 giri / min

Potenza massima: 68 W.

Ingresso caricatore (adattatore): 9,5 V, 600 mA

Tempo di ricarica della batteria: 4 ore

Lunghezza cavo 1,8 m

Fascetta per cavi: 97,38 mm x 4,81 mm x 1,6 mm

Infine per quanto riguarda il funzionamento del nuovo tosaerba senza fili, vi diciamo subito che è davvero semplice e vi basterà leggere attentamente le istruzioni d’uso sulla confezione. Al primo utilizzo è importante mettere in carica Perfect Grass per un paio d’ore e una volta carico non dovrete fare altro che fissare le fascette convenzionali e potrete iniziare a tagliare l’erba del vostro giardino. Grazie ai 10 mila giri al minuto, il lavoro sarà estremamente veloce e preciso.

Recensioni Perfect Grass: conviene o no il nuovo tosaerba wireless?

Il nuovo Perfect Grass è uno dei tosaerba più acquistati del momento e sono moltissime le persone che, dopo averlo provato, hanno voluto condividere la propria esperienza sul web nei vari forum che parlano di giardinaggio. Noi abbiamo deciso di selezionare un paio delle loro recensioni per cercare di capire se questo tagliaerba conviene o no e sopratutto che non si tratta di una truffa online. Ecco le testimonianze di alcuni clienti:

“Da tempo ero alla ricerca di un tosaerba che potesse funzionare senza fili e senza benzina o olio per alimentarlo. Un mio amico ha deciso così di consigliarmi il nuovo Perfect Grass e devo dire che sono rimasto piacevolmente colpito per come funziona bene. In pochissimo tempo e senza fare alcun tipo di sforzo, sono riuscito a donare al mio giardino un aspetto curato e perfetto. Ottimo acquisto, lo consiglio a tutti”. Emanuele G. “Il nuovo Perfect Grass è forse il miglior tagliaerba che avessi mai acquistato prima. Inoltre le fascette che arrivano in dotazione sono perfette e funzionano benissimo. Adesso riesco a tagliare l’erba del mio giardino in maniera rapida e con dei risultati eccellenti. Ottima anche l’asta allungabile che posso regolare come preferisco. Ho speso molto bene i miei soldi devo dire”. Giacomo L.

Perfect Grass: prezzo Amazon e dove è possibile acquistarlo online sul sito ufficiale

Se avete intenzione di acquistare anche voi il nuovo tosaerba senza fili Perfect Grass, dovete sapere che non lo troverete in vendita in nessun negozio specializzato in articoli per il giardino e nemmeno su Amazon. Il motivo? Semplice. Il tagliaerba originale è disponibile solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda italiana che lo produce e lo ha messo in commercio.

Vi basterà collegarvi al portale e compilare correttamente l’apposito modulo d’ordinazione con tutti i vostri dati anagrafici e poi la spedizione vi arriverà direttamente a casa vostra in 24/48 ore (lavorative). La consegna sarà gratuita mentre il pagamento potrà essere effettuato sia anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o PostePay in maniera sicura e sia in contanti tramite contrassegno al corriere espresso quando vi consegnerà il vostro pacco.

Ma quanto costa il nuovo Perfect Grass?

Sul sito ufficiale è disponibile, ancora per pochissimo tempo e fino ad esaurimento delle scorte, un’offerta davvero molto conveniente che vi permetterà di acquistare questo tosaerba innovativo ad un prezzo speciale pari a 69,90 euro, invece di 109 euro con un risparmio di quasi 40 euro.