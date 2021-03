Pic-nic kit: prezzo Amazon, sito ufficiale, attrezzatura inclusa e istruzioni

Pic-nic Kit è la pratica ed elegante attrezzatura da tavola monouso che contiene tutto il necessario per mangiare in assoluta tranquillità durante una gita fuori porta con gli amici. Così non rischiate più di dimenticare qualcosa e allo stesso tempo non rinunciate all’estetica.

A seguire vediamo quali sono gli oggetti inclusi nel kit, le istruzioni d’uso, il prezzo su Amazon e come acquistare tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice. Inoltre scopriremo cosa ne pensano le persone che l’hanno già provato, andando a leggere alcune delle recensioni presenti nei vari forum online e sul portale della linea Glam.

Istruzioni Pic-nic Kit: come funziona e quale attrezzatura è inclusa

Tra le novità arrivate in commercio nelle ultime settimane troviamo anche il nuovo Pic-nic Kit, il pratico ed elegante equipaggiamento da tavola monouso formato da un cilindro, di circa 8cm di diametro, che al suo interno contiene tutto il necessario per consumare un pasto piacevole quando facciamo una gita fuori porta o un pranzo all’aperto con gli amici, così da non rischiare di dimenticare qualcosa e avendo allo stesso tempo cura dell’aspetto estetico.

Questo interessante kit della linea Glam è stato progettato da un’azienda italiana ed è, attualmente, uno dei più richiesti e venduti sul mercato. Dotate di di tecnologia Easekeep, le posate presenti in quest’innovativa attrezzatura da pic-nic sono flessibili, elastiche e resistenti allo stesso tempo. A differenze delle normali posate monouso disponibili in commercio che hanno la tendenza a scheggiarsi o rompersi dopo poco tempo, queste sono rivestite con acciaio inox puro e non si spezzano. Ma vediamo l’attrezzatura inclusa in Pic-nic Kit:

5 posate in acciaio inox: 1 coltello, 1 cucchiaio, 2 forchette e 1 cucchiaino;

1 bavetta;

2 bacchette orientali;

1 tovaglietta;

1 vaschetta per salse;

1 bicchiere;

1 salviettina imbevuta.

Ma come e dove usare il nuovo Pic-nic Kit? Questo speciale equipaggiamento da tavola potrete sfruttarlo ovunque, durante una gita al mare, al parco cittadino, in montagna, alle feste o anche quando invitate i vostri amici per un pranzo all’aria aperta.

Recensioni e opinioni Pic-nic Kit: cosa ne pensano dell’attrezzatura gli utenti online

Come vi abbiamo già anticipato, il nuovo Pic-nic Kit è molto apprezzato dagli utenti online e sono già moltissime le persone che hanno deciso di acquistarlo. Ma scopriamo cosa ne pensano di questa innovativa attrezzatura da tavola nelle recensioni che hanno lasciato sul sito ufficiale e nei vari forum presenti in giro per il web. Grazie alle loro testimonianze possiamo verificare se questo prodotto funziona o è l’ennesima truffa online. Ecco un paio di commenti dei clienti:

“Quando arrivano le belle giornate di sole, io e la mia famiglia amiamo andare a fare una gita fuori porta e mangiare tutti insieme all’aria aperta. Per questo motivo ero alla ricerca della giusta attrezzatura da tavola e mi sono imbattuta nel nuovo Pic-nic Kit ed ho deciso di acquistarlo. Siamo rimasti molto soddisfatti di questo articolo in quanto, oltre ad essere molto utile e comodo, presenta posate davvero resistenti e sicure al 100%. Lo consiglio a tutti” Tiziana P. “Il nuovo Pic-nic Kit è pratico ed elegante allo stesso tempo e finalmente ho l’equipaggiamento ideale per una bella gita fuori porta, che sia al mare, in montagna o anche solo nel parco vicino casa. Le posate sono rivestite in acciaio inox e questo le rende molto resistenti e i miei figli non rischiano di spezzarle ogni volta. Ottimo acquisto”. Ludovico S.

Prezzo Amazon Pic-nic Kit: quanto costa e come acquistare tramite il sito ufficiale

In quest’ultimo paragrafo scopriamo quanto costa e dove è possibile acquistare il nuovo Pic-nic Kit online. Per prima cosa vi diciamo che questa speciale attrezzatura da tavola monouso non è disponibile nei normali negozi ed non la troverete nemmeno nello store di Amazon, dove sono in vendita prodotti simili e banali imitazioni. L’unico kit originale della linea glam potrete acquistarlo solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’azienda italiana che lo produce.

Non dovrete fare altro che compilare l’apposito form con tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza) e il vostro numero di telefono cellulare. Poi la spedizione vi arriverà comodamente a casa vostra in 2-3 giorni lavorativi e la consegna sarà gratuita per tutta la clientela. Il pagamento potrà essere effettuato sia in contanti direttamente al corriere espresso oppure se preferite anche anticipatamente tramite carta di credito, Pay Pal o Postepay.

Ma quanto costa il nuovo Pic-nic Kit?

Attualmente sul sito ufficiale è disponibile una fantastica offerta di lancio che vi permetterà di acquistare ben 4 Pic-nic Kit ad un prezzo speciale pari a soli 59,90 euro e inoltre riceverete in omaggio altri due equipaggiamenti completi, per un totale di 6 Pic-nic Kit.