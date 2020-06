Pocket Hose Ultra: opinioni, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Pocket Hose Ultra è il nuovissimo tubo d’irrigazione estendibile che ha rivoluzionato davvero il modo di annaffiare il giardino delle nostre case ma anche di lavare le automobili. Questo tubo, dal rivestimento esterno molto resistente, si allunga in pochissimi secondi quando accendete l’acqua, grazie alla pressione, e si restringe nel momento in cui avete finito di utilizzarlo così da non occupare troppo spazio e riporlo facilmente ovunque desideriate.

Nell’articolo che segue vi parleremo quindi delle caratteristiche tecniche principali di questo innovativo tubo d’irrigazione, come funziona, le istruzioni d’uso, qual è il suo prezzo di vendita e dove si può acquistare online sul sito ufficiale e su Amazon. Per verificarne l’effettivo funzionamento, potrete leggere le recensioni e le opinioni degli utenti che hanno già avuto modo di provare il nuovo Pocket Hose Ultra e hanno scelto di lasciare sul web (nei vari forum) il proprio commento sull’articolo acquistato.

Come funziona Pocket Hose Ultra: caratteristiche tecniche e istruzioni d’uso del tubo d’irrigazione

Siete stanchi dei tradizionali tubi di plastica che si rompono facilmente, non arrivano mai dove vorremmo, occupano fin troppo spazio e non sappiamo mai dove riporlo una volta finito di usarlo? Tranquilli è finalmente arrivato in commercio la soluzione perfetta per voi e che vi aiuterà a risolvere ogni vostro problema. Stiamo parlando del nuovo Pocket Hose Ultra, il tubo d’irrigazione flessibile in elastomero che si allunga grazie alla pressione dell’acqua e si restringe automaticamente una volta che avrete terminato di annaffiare il giardino o di lavare la vostra automobile. In questo modo non dovrete più perdere tanto tempo ad attorcigliarlo e riporlo.

Attualmente è tra gli articoli più richiesti del settore visto il suo utilizzo davvero semplice e il materiale altamente resistente che lo rende migliore dei tubi di plastica che invece sono estremamente facili da forare. Questo tubo infatti è stato realizzato con un rivestimento esterno davvero speciale che lo fa resistere a qualunque condizione climatica, al caldo, al freddo ed inoltre lo protegge dai raggi UV. Il nuovo Pocket Hose Ultra riesce a supportare una pressione dell’acqua fino a 45 chili e presenta un connettore Amber Tip tre volte più resistente rispetto ai comuni connettori in ottone.

Per verificarne la resistenza sono stati effettuati dei test che hanno dimostrato che solitamente con una pressione di più di 135 chili l’ottone si frantuma, ma ciò non accade al connettore Amber Tip che resta intatto. Ma come va usato il nuovo Pocket Hose Ultre? Il suo utilizzo è davvero semplicissimo e, come descritto nelle istruzioni d’uso, non dovrete far altro che collegarlo ad una qualsiasi fontana e il tubo si allunga in pochissimi secondi. Ricapitolando ecco tutte le caratteristiche tecniche:

Leggero e semplice da trasportare;

Connettore Amber Tip, tre volte più resistente rispetto a quelli tradizionali;

Doppio rivestimento interno in elastomero: questo permette al tubo di estendersi con la pressione dell’acqua;

Non si attorciglia mai e il getto dell’acqua resta sempre costante;

E’ molto lungo e riesce ad arrivare ovunque.

Opinioni e recensioni Pocket Hose Ultra: i commenti degli utenti online

Come vi abbiamo già anticipato, il nuovo Pocket Hose Ultra è tra gli accessori più venduti e richiesti del momento. Ma funziona davvero o è l’ennesima truffa online? Per scoprirlo vi basterà leggere alcune delle recensioni rilasciate dalle persone che lo hanno già comprato e hanno voluto esprimere la propria opinione. A seguire abbiamo selezionato per voi un paio di testimonianze che abbiamo trovato in giro per il web e sul sito ufficiale dell’azienda produttrice:

“Comprato per mia madre che ormai da tempo era stanca di lottare con il suo tubo pesante e fin dal primo utilizzo lo ha trovato davvero comodissimo e estremamente leggero da trasportare. Mia madre lo usa ormai da un mese e non si è mai forato. Lo consiglierei a tutti questo tubo d’irrigazione estendibile”. Franco D.

“Questo tubo estendibile si è rivelato un ottimo acquisto e finalmente posso annaffiare il giardino e lavare la mia macchina con facilità e senza avere più problemi di spazio per riporlo visto che dopo che lo usi si restringe subito raggiungendo così dimensioni ridotte. Sono soddisfatta di essere andata oltre i miei dubbi ed essermi convinta a comprarlo. E’ fantastico”. Valentina S.



Pocket Hose Ultra: prezzo e dove acquistare il nuovo tubo d’irrigazione sul sito ufficiale

In questo paragrafo finale vediamo dove è possibile acquistare online il nuovo Pocket Hose Ultra e qual è il suo prezzo di vendita. Questo rivoluzionario tubo d’irrigazione non è disponibile nei negozi tradizionali che vendono articoli per la casa e per il giardinaggio e non lo troverete nemmeno su Amazon, dove è facile invece imbattersi in prodotti simili ma che non offrono alcuna garanzia di funzionamento ed efficacia. Il vero Pocket Hose Ultra potrete vederlo in vendita soltanto sul sito ufficiale dell’azienda italiana che produce questo tubo speciale.

Una volta che lo avrete ordinato compilando il modulo di registrazione presente nella pagina iniziale del portale, la spedizione vi verrà recapitata comodamente a casa vostra in soli 2-3 giorni lavorativi e la consegna sarà completamente gratuita per ogni parte d’Italia. Le modalità di pagamento sono due: direttamente in contanti tramite contrassegno al corriere espresso oppure anticipatamente in maniera sicura utilizzando la vostra carta di credito, PayPal o PostePay.

Infine per quanto riguarda il prezzo, il nuovo Pocket Hose Ultra è in vendita sul sito ufficiale ad un’offerta davvero imperdibile che vi permetterà di acquistarlo spendendo solo 49,90 euro, anzichè 89 usufruendo così di uno sconto consistente. Infine vi ricordiamo che nella confezione sono inclusi: