Poke Bar a Milano: quali sono i migliori?

Nell’ambito culinario, una delle ultime tendenze che da un po’ di anni a questa parte ha spopolato nella città di Milano, e che poi ha preso piede un po’ ovunque, è quella dell’asian food e, in particolar modo, quella del poke, piatto tipico della cucina hawaiana, a base di pesce crudo e riso e che può essere gustato sia come antipasto sia come portata principale.

Al grande successo di questo piatto ha contribuito il mix inconfondibile di gusto e sapore e l’alto contenuto proteico dei suoi ingredienti, che hanno definitivamente consacrato questo piatto nell’olimpo dell’healthy food.

Se vi trovate a Milano per una vacanza oppure lavorate a Milano e desiderate concedervi una pausa pranzo diversa dal solito oppure se volete portare a cena i vostri amici per fargli assaggiare qualcosa di assolutamente unico e diverso da tutto ciò che c’è in giro, vi segnaliamo i migliori poke bar di Milano dove gustare delle ottime poke bowls (come vengono chiamate le porzioni di poke).

I migliori Poke Bar di Milano

Con l’arrivo della bella stagione, non c’è niente di meglio che concedersi un pranzo o una cena all’insegna della freschezza, gustando i colorati quanto variegati poke. Di seguito, trovate elencati i migliori poke bar di Milano che abbiamo raccolto per voi.

I love Poke Milano

Non potevamo non cominciare la nostra classifica senza segnalare quello che è stato anche il primo Poke bar d’Italia, aperto per la prima volta proprio a Milano. Ad oggi, nella città si contano numerosi stores aperti nei quartieri più strategici di Milano. Quella di I love poke è diventata una vera e propria catena di franchising con punti ristoro sparsi per tutta Italia. Se vi recate da I love Poke, sappiate che potete scegliere tra due formati di bowls: large e regular. Poi, potete gustare le proposte di ingredienti presenti nel menu oppure, se siete tipi più creativi e volete sbizzarrirvi con i gusti, sappiate che potete comporre personalmente la vostra bowl, scegliendo tra i vari ingredienti – tutti freschi di giornata – esposti al bancone. In un caso o nell’altro, la bontà è assicurata! Un’altra nota di merito è costituita dal servizio di delivery: uno dei migliori di tutta Milano.

Poke House

Anche Poke House è diventata nel giro di pochi anni una vera e propria catena con locali sparsi in tutta Italia e non solo (solo a Milano se ne contano 14!).

Il punto forte delle bowls di Poke House è che sono preparate al momento dai loro chef e che le salse di accompagnamento sono quasi tutte rigorosamente home made. Le proposte presenti nel menu sono davvero moltissime, tra cui segnaliamo anche la presenza di opzioni senza glutine e vegetariane/vegane. Da provare sono anche le bowls rigorosamente composte di frutta fresca, nelle due versioni: mango, mirtilli e cocco; fragole, ananas e mandorle, per terminare in dolcezza il pasto oppure per concedersi una merenda all’insegna della genuinità.

Pokeria by Nima

Sparsi in tutta Milano, i ristoranti di Nima, offrono una vasta gamma di scelta in fatto di poke bowls. Anche qui, potete scegliere se deliziarvi con una bowl tradizionale oppure decidere di comporla direttamente voi. La cucina di Nima, si distingue per la capacità di coniugare la tradizione hawaiana con quella dei sapori italiani, creando un mix di sapori assolutamente unico. Ad esempio, potete decidere di mettere come base per comporre il vostro poke il buonissimo riso nero venere, per donare un gusto più deciso e nostrano alla vostra composizione. Da segnalare, il servizio delivery e il rapido servizio take away.

Poke Samba

Nella nostra raccolta non poteva mancare un poke bar dai richiami brasiliani! Ormai sono piuttosto conosciute le fusioni culinarie tra il Sud America e il Giappone e anche in fatto di poke bowls, la fusione di sapori ha dato frutto a deliziose combinazioni.

Da Poke Samba trovate tutto il gusto della cucina brasiliana unito alla tradizione nipponica. Potete scegliere infatti tra quattro diverse misure di bowl: small, medium, large e, per i più affamati, super bowl. Anche qui potete comporre la vostra bowl, scegliendo tra materie prime fresche e di assoluta qualità. Segnaliamo la Ceviche Bowl, composta con il pescato del giorno (quindi freschissimo), verdure e lime. Assolutamente da provare!

Good Blue

Oltre che per il ricco menu e l’ottimo poke, segnaliamo questo poke bar soprattutto per la scelta di offrire una qualità elevata del cibo e un servizio il più possibile in linea con il rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema. Le materie prime utilizzate da Good Blue provengono solo da filiere produttive controllate e certificate e i materiali utilizzati per il packaging dei prodotti sono tutti biodegradabili e totalmente plastic free. Mangiare presso questo locale è quindi molto più che una scelta di piacere: è una vera e propria scelta etica ed ecosostenibile. Quanto ai poke il menu si distingue per la vasta offerta di ingredienti che spaziano dal pesce alle verdure, con la possibilità di creare delle bowls veramente ricche di ogni prelibatezza. Da assaggiare anche i bagels: panini fragranti ripieni con tutti gli ingredienti che potete trovare per comporre le vostre bowls.

Pacifik Poke

Infine, per i palati più raffinati, segnaliamo questo poke bar gourmet. Se avete tempo e volete fermarvi a mangiare, il Pacifik Poke è il posto giusto per vivere un’esperienza completamente ispirata al mondo hawaiano, grazie all’ambiente curato fin nei minimi dettagli e al menu dalle proposte fuori dall’ordinario, altrimenti, se preferite, potrete portare l’esperienza gourmet direttamente a casa vostra grazie al servizio delivery offerto dal ristorante. Nel menu troverete, oltre alle tradizionali proposte di poke (riso, tonno, salmone, avocado etc etc), anche due opzioni gourmet che segnaliamo: l’Okto Poke, realizzato con polpo marinato in salsa sake e salsa di soia e, per coloro che preferiscono la carne, l’opzione Teriyaki chicken, a base di pollo grigliato e salsa teriyaki. Infine, segnaliamo gli sfiziosi antipasti, gli hawaiian tapas, a base di salmone, con cui deliziarsi in attesa della vostra poke bowl.