Pop It gigante: qual è il più grande del mondo e dove si trovano su Amazon i più grandi Pop It

Una delle mode che ha spopolato maggiormente in questa estate 2021 è quella del Pop It, un gioco coloratissimo e divertente diffuso fin dagli anni ‘70, ma tornato di moda solo nell’ultimo anno, grazie ai social network come TikTok e Youtube e alle #challenge (sfide) che si sono rincorse sui social tra influencer e followers.

“Scoppialo” (dall’inglese: pop it), è questo il significato del nome di questo gioco formato da una sagoma morbida di silicone e da tantissime bolle concave da schiacciare. Per ricominciare con il gioco basta capovolgerlo e ricominciare a schiacciare le bolle da capo.

Il Pop It è più di un gioco, è un antistress, ma anche un utile strumento per migliorare la psicomotricità dei bambini e il ragionamento logico, per questo motivo questo “giocattolo” è adatto sia per adulti che per bambini di qualsiasi età.

Oltre alle innumerevoli combinazioni di colori e fantasie, in commercio si trovano Pop It di forme e dimensioni svariate.

Vediamo quale è il Pop It più grande del mondo e dove è possibile acquistare i più grandi in commercio.

Qual è il Pop It più grande del mondo?

In circolazione esistono davvero tanti tipi di Pop-It dalle forme più stravaganti e divertenti, come: l’unicorno, il cupcake, la farfalla, la fragola etcetc, ed è possibile scegliere anche quale dimensione si vuole acquistare.

Si va infatti dai Pop It più piccoli, costituiti da una sola bolla da schiacciare e che di solito sono dei portachiavi da portare sempre con sé, fino ai Pop It giganti con centinaia di bolle.

Per i fan più sfegatati del gioco, che desiderano acquistare un Pop It dalle dimensioni piuttosto considerevoli, informiamo che in circolazione esiste il Pop IT XXL.

Si tratta del Pop It più grande attualmente in circolazione, poiché le sua lunghezza arriva quasi a un metro! Per la precisione, le sue dimensioni sono: 85 cm di lunghezza per 65 cm di larghezza. Perciò, se siete dei fanatici dei Pop It e volete divertirvi, magari in compagnia, potrete acquistare il Pop Itrainbow XXL a forma di robottino. Trattandosi di un Pop It di dimensioni piuttosto significative è difficile procurarsi il Pop IT XXL rainbow acquistandolo presso i rivenditori ordinari di giocattoli e passatempo; tuttavia, sulle piattaforme di e-commerce più conosciute, come Aliexpress e Amazon, è possibile ordinare il vostro Pop IT gigante. Naturalmente il suo costo è maggiore rispetto alla media dei Pop It che si possono trovare in commercio. Il costo del Pop Itrainbow XXL a forma di robottino gigante oscilla tra i 30 e i 50 euro e la variazione di prezzo è dipesa molto anche dalla piattaforma sulla quale si decide di effettuare l’acquisto del giocattolo e dalla presenza o meno di offerte che periodicamente i siti di acquisti online offrono ai loro clienti.

Se poi volete acquistare un Pop It più piccolo oppure preferite un’altra forma che non sia quella del robottino, allora vi consigliamo di dare un occhio ai Pop It qui sotto.

I più grandi Pop It da acquistare su Amazon

In media, il prezzo di un Pop It di piccole dimensioni si aggira intorno ai 5/10 euro, ma se invece preferite comprare un Pop It dalle dimensioni medio/grandi dovrete mettere in conto che il prezzo salirà di qualche euro, arrivando anche a costare all’incirca una ventina di euro.

Il rivenditore più fornito dove poter comprare il vostro Pop It gigante è sicuramente Amazon, il quale non solo consente di scegliere tra tanti formati di Pop It, ma garantisce anche sconti periodici, così da poter consentire ai suoi clienti più affezionati di acquistare il Pop It gigante preferito a prezzi davvero vantaggiosi.

Vediamo quali sono i Pop It più grandi attualmente acquistabili su Amazon:

Fettinow Pop It Grande. La versione più diffusa di questo Pop It è un quadrato (30 x 30 cm) arcobaleno, composto da 256 bolle tutte da schiacciare. Se invece volete una versione ancora più grande, Amazon consente di scegliere la grandezza 40 x 40 cm, per un totale di 400 bolle!

Sulla piattaforma è categorizzato come Amazon’schoice, cioè come il top di gamma consigliato e garantito direttamente da Amazon e quello acquistato maggiormente dai clienti Amazon. Quindi se siete alla ricerca di un Pop It gigante dal prezzo contenuto questo Pop It è la scelta migliore. Se lo acquistate c’è un anche un regalo divertente incluso: un Bean Chain, un carinissimo portachiavi Pop It a forma di baccello, con 3 bolle simpatiche da schiacciare e portare sempre appresso con il proprio mazzo di chiavi.

RBSFL Pop It Gigante Dadi. Anche in questo caso si tratta di un’Amazon’s Choice, ma a differenza dei soliti PopIt, questa variante include una piccola plancia interna per giocare con i dadi e sfidarsi a schiacciare le bolle. La scacchiera, quadrata e colorata, misura 30 x 30 cm e ha 170 bolle, tutte da schiacciare fino all’ultima sfida!

Pop It Gigante Farfalla. Venduto dalla marca MDJew, questo Pop It gigante misura 45 x 38 cm ed è tra le forme più belle e più grosse che si possono trovare in giro. Se possedete un abbonamento Amazon prime potrete acquistare il Pop It e in tempi rapidissimi arriverà a casa vostra.

Pop It Gigante Fragola. Per chi invece volesse un’altra forma, questa grossa fragola, che misura 30 x 24 cm, è sicuramente la scelta giusta. Si tratta sicuramente di un regalo perfetto per tutti i bambini. Il rivenditore è sempre MDJews, la marca più assortita in fatto di forme e dimensioni. Nel momento in cui acquistate il vostro Pop It, vi basterà selezionare nel menù a tendina la forma che preferite e acquistare il vostro Pop It.

Oltre al divertimento assicurato, una caratteristica che rende ancora più gradevole questo giocattolo è che, malgrado la loro grandezza, tutti i Pop It giganti sono dei giocattoli assolutamente facili da trasportare e arrotolare e riporre in un angolo della casa una volta che avrete finito di giocare.