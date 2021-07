Portachiavi personalizzati: gadget economici e sempre apprezzati

La tecnologia e i social network hanno rivoluzionato il marketing e la pubblicità, ma uno dei modi più efficaci per un’azienda di gratificare i propri clienti resta sempre quello di regalare un gadget. Un piccolo investimento ma che può essere molto apprezzato da chi lo riceve e far avere un ritorno, economico o di immagine, decisamente superiore rispetto al costo sostenuto.

Il target di clienti

Quando un’azienda deve scegliere un gadget da regalare ai clienti deve fare una serie di valutazioni: la prima è quella di selezionare qualcosa che sia in target con il tipo di pubblico a cui si rivolge. Se si tratta di giovani, gli articoli più di moda sono i gadget tecnologici, mentre gli adulti di solito prediligono quelli più tradizionali. Bisogna poi scegliere qualcosa che sia in linea con il tipo di prodotto o di servizio che l’azienda offre e spesso si cercano accessori legati al settore aziendale: ad esempio, se si tratta di una palestra è più logico scegliere borsone, magliette o borracce, se siamo nel campo del lusso è probabilmente più adatta una penna stilografica.

I gadget per tutti

Ci sono poi gadget che vanno bene un po’ per tutti, giovani o adulti, studenti o lavoratori, operai e professionisti. Di solito si tratta di prodotti di uso quotidiano di cui nessuno può fare a meno, come ad esempio le penne o le matite, che hanno dimostrato di poter resistere senza problemi anche all’avvento di smartphone, tablet o notebook. Altri oggetti che tutti abbiamo sempre con noi sono i portachiavi: possiamo dire tranquillamente che non c’è borsa, zaino o borsello in cui non sia presente almeno un portachiavi.

I portachiavi personalizzati

Dare un portachiavi a un cliente garantisce che il nostro nome e numero di telefono siano sempre a portata di mano e che possa mostrare il nostro logo alle persone con cui entra in contatto. Su stampasi.it ci sono oltre 300 tipi di portachiavi, una gamma così vasta da poter coprire ogni tipo di budget e di esigenza aziendale. Si va dai modelli più economici, spesso regalati in occasione di fiere o eventi, a quelli più ricercati, solitamente destinati a clienti più selezionati.

Le foto sempre con noi

Altra particolarità favorita dall’evoluzione delle tecnologie di stampa è quella di poter realizzare portachiavi personalizzati con foto. Si può inserire nello spazio apposito il nostro logo aziendale a colori, l’immagine di un prodotto o eventualmente anche una foto di una persona o di un gruppo. In questo modo le persone che riceveranno il gadget potranno davvero portarci con loro per tutto il tempo. Si tratta di un regalo spesso usato non solo da aziende ma anche da gruppi o associazioni, magari per ricordare una festa o una iniziativa speciale.

L’apribottiglia e la luce LED

Chi di noi non si è trovato almeno una volta in difficoltà dovendo aprire una bottiglia di birra? In quel caso spesso a “salvarci” è stato un amico che aveva un portachiavi con apribottiglie. Altri modelli molto apprezzati sono quelli con il gettone per il carrello del supermercato e quelli con la luce a led, utilissima se dobbiamo cercare qualcosa al buio e dobbiamo infilare le chiavi in una toppa che si trova in posto poco illuminato.

I portachiavi di McGyver



Ci sono poi dei tipi che paiono usciti da una puntata di McGyver: un portachiavi con moschettone, forbici e coltellino e alcuni modelli che hanno un set di cacciaviti. Non sarà proprio come nel telefilm, ma con quelli davvero avremo la possibilità di tirarci fuori dalle situazioni potenzialmente complicate.

I modelli per i super tecnologici

Per chi non riesce mai a staccarsi dai propri profili social ci sono poi dei modelli pensati appositamente: ad esempio c’è un portachiavi che si può inserire nella presa dell’accendino dell’auto e che ha un adattatore USB che permette di ricaricare lo smartphone. Ormai immancabili quelli con una parte in gomma che consente di pulire lo schermo touch o, per chi ama giocare con lo smartphone, con un gommino per cliccare più facilmente e in modo più preciso.

Il ruolo di Stampasi

Stampasi è una realtà che fornisce gadget personalizzati e capi di abbigliamento. Si rivolge non solo alle aziende, ma anche ad associazioni o privati che vogliono sfruttare la possibilità di effettuare i loro acquisti direttamente dal proprio computer o dallo smartphone senza doversi recare nei punti vendita. Dal sito stampasi.it è possibile confrontare le immagini e le caratteristiche di oltre 6mila prodotti, tutti senza spese di spedizione Per ogni articolo è possibile avere preventivi in base alla quantità e alla personalizzazione richiesta. Prima di confermare l’ordine è possibile farsi mandare una bozza di stampa per poter avere un’anteprima del prodotto personalizzato ed eventualmente proporre delle modifiche. In ogni caso è possibile ricevere assistenza in ogni fase dell’acquisto sia al telefono che via mail o in chat.