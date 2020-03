Posologia Foltina Plus: regole e istruzioni per assumerla e avere benefici senza controindicazioni

Scopriamo e analizziamo in maniera approfondita quali siano le regole e le istruzioni per assumerla: tutto ciò che occorre sapere, praticamente, sulla posologia della Foltina Plus.

Regole e istruzioni per assumere la Foltina Plus: la corretta posologia

La Foltina Plus è davvero un prodotto utile e funzionale se si è effettivamente intenzionati a ridurre e soprattutto a contrastare radicalmente la caduta dei capelli. In commercio si trovano oggi, nel 2020, davvero un numero enorme di prodotti che abbiano lo scopo di combattere la calvizie, ognuno con le sue modalità di uso e applicazione che spesso, a differenza della nostra Foltina Plus, son complicati e richiedono molto tempo o molti sforzi.

La posologia della Foltina Plus, invece, è facile da seguire. Il prodotto, semplice da utilizzare, può essere applicato in maniera intuitiva e senza doversi sforzare troppo di comprendere le indicazioni dal foglietto illustrativo, sebbene sia necessario e consigliato seguire poche e semplici regole.

Il prodotto è venduto già in una confezione dotata di applicatore a spruzzo, come quelle della lacca, per intenderci, quindi basterà limitarsi a spruzzare la Foltina Plus sul cuoio capelluto sulle zone interessate nelle quali sembra che già si stia iniziando a manifestare un primo diradamento, agitando bene la boccetta prima di utilizzarla.

Dopo uno o al massimo un paio di spruzzi di prodotto al massimo, una volta riposto il flacone apposito, occorrerà effettuare un massaggio delicato per fare in modo che la lozione di Foltina Plus venga assorbita in maniera omogenea sulla superficie, assicurandosi che possa penetrare anche in profondità. Il massaggio va effettuato in maniera attenta e precisa. Sarà necessario, per questo passaggio, utilizzare le mani libere, disegnando dei cerchi sul cuoio capelluto con i polpastrelli delle dita in maniera leggera ma persistente, continuando a massaggiare anche per alcuni minuti: fino al momento in cui, cioè, non si è convinti che il prodotto sia stato spinto alla giusta profondità.

Nonostante sia consigliato un massaggio abbondante, per applicare la vostra Foltina Plus bastano davvero cinque minuti di orologio: non solo. La cosa maggiormente positiva di questo prodotto per sconfiggere i problemi di calvizie è che non sarà necessario, una volta erogato il prodotto, risciacquare il proprio capo con acqua o con altre sostanze come balsamo o shampoo in quanto la Foltina Plus non contiene al suo interno sostanze oleose e, di conseguenza, non unge i capelli e non macchia i vestiti qualora dovesse scivolare un po’ di prodotto sulla vostra maglietta o sulle maniche.

Nonostante la veloce e facile applicazione, Foltina Plus riesce a presentarsi davvero come un prodotto fenomenale per contrastare la caduta dei capelli in maniera efficace, casalinga, ma, al contempo, davvero molto professionale.

È, però, bene specificare che per avere dei risultati ottimizzati occorre non effettuare l’applicazione del prodotto in maniera saltuaria, ma con spruzzi costanti sul lungo periodo: non bastano, infatti, solo pochi giorni per ottenere il miglioramento che stavate aspettando. Ogni vittima della calvizie, infatti, dovrà armarsi di costanza e pazienza e soltanto spruzzando il prodotto e effettuando il giusto massaggio una volta al giorno, come viene consigliato, sarà possibile aspirare ai risultati migliori.

Da posologia, però, viene sconsigliato di utilizzare il prodotto Foltina Plus più di una volta al giorno, sebbene ogni diversa versione sotto la cui forma è venduta Foltina Plus, potrebbe avere delle tempistiche di applicazione o richiedere una durata del massaggio differente da come abbiamo proposto noi oggi. È bene ricordare che anche nei casi in cui l’applicazione sembra essere davvero molto veloce e istantanea il ruolo fondamentale verrà ricoperto dalla costanza con cui chiunque iniziasse a manifestare segni di diradamento e calvizie si darà da fare per arginare il problema sul lungo periodo: anche solo cinque minuti al giorno possono garantire dei risultati efficaci e duraturi nel tempo. Sebbene, infatti, i primi risultati diventino evidenti già dalle prima applicazioni, soltanto dopo il primo mese di applicazione costante, effettuata una volta al giorno, sarà possibile avere una panoramica effettiva di come sta procedendo la cura cioè quando tutti gli sforzi e la costanza delle applicazioni porterà ad intensificare il fenomeno inverso alla calvizie, ormai contrastata.

È sempre buona norma, ad ogni modo, verificare che le indicazioni sulla posologia di Foltina Plus siano simili, se non uguali, a quelle riportate nella confezione del prodotto per assicurarsi la massima riuscita e, soprattutto, la non comparsa di sintomi o svantaggi alla base delle controindicazioni, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Posologia della Foltina Plus: come avere tutti i benefici senza controindicazioni

Foltina Plus, lo abbiamo ampiamente visto in precedenza, è un prodotto per contrastare il diradamento dei propri capelli dalla testa e sconfiggere, o almeno provare a farlo, la calvizie che da una certa età in poi si manifesta del cuoio capelluto di uomini e, anche se forse più raramente, donne. Si distingue dagli altri prodotti creati e venduti per lo stesso scopo grazie alla sua composizione che risulta essere naturale al 100 % e che non contiene sostanze nocive che, diversamente, potrebbero essere causa di danneggiamenti alla salute del cuoi capelluto così come del capello stesso o di irritazioni di diversa natura che potrebbero rivelarsi fastidiose, antiestetiche se non, addirittura, l’una e l’altra contemporaneamente.

Se, invece, utilizzato come abbiamo consigliato nel paragrafo precedente, seguendo, però, come suggerito, anche le istruzioni specifiche che si trovano all’interno della confezione acquistata da voi, Foltina Plus sarà in grado non soltanto di farvi dire addio all’imbarazzo provocato dalla caduta dei capelli e dai “buchi” vuoti nella vostra chioma, ma anche ad un effettivo e reale miglioramento della salute stessa del vostro capelli che non solo ricrescerà laddove prima vi era un diradamento sul cuoio capelluto, ma crescerà anche più sano, più forte e più esteticamente bello di ciò che era prima.

La Foltina Plus, infatti, non si limita a curare le zone della testa che stanno per divenire prive di capelli, ma addirittura prova a far ottenere un miglioramento ai consumatori nutrendo il cuoi capelluto che non solo non permetterà più la caduta di altri ulteriori capelli, ma che garantirà la nascita, nuova nascita, di una capigliatura folta, esteticamente migliore e folta.

Stando alle diverse opinioni manifestate nel web, però, questo miglioramento si avrebbe non soltanto nelle zone in cui stendiamo il prodotto, ma Foltina Plus sarebbe in grado, grazie ad una applicazione leggermente più ampia, di provocare anche un incremento sulla velocità della crescita dei capelli già presenti in testa che, pertanto, restano nutriti e coccolati dal prodotto e crescono più velocemente. Il trattamento Foltina Plus, quindi, sembra essere non solo ottimo come anticaduta e nutriente per i capelli più a rischio calvizie, ma anche per garantire una crescita più veloce dei propri capelli e, quindi, chiome più lunghe per chiunque dovesse provare il prodotto.

Secondo altre fonti di clienti felicemente soddisfatti, infine, il prodotto Foltina Plus sarebbe un rimedio idoneo anche per risvegliare la crescita dei peli della barba, soprattutto delle zone più rade.

È necessario, però, specificare che il prodotto, in entrambi i casi analizzati nelle righe precedenti, non ha alcuna teoria di sostegno a livello scientifico pertanto il prodotto non si offre come miracoloso, ma adatto come anticalvizie nutriente. Per le opinioni relative alla barba, inoltre, è necessario ricordare che esiste un altro prodotto apposito, Barba Plus, e pertanto si richiede che Foltina Plus venga utilizzato unicamente per il proprio cuoio capelluto.

Ciò è dovuto, in ampia parte, all’origine del tutto naturale del prodotto che è formato da ingredienti anche essi totalmente naturali e sani mescolati fra loro senza la presenza di sostanze chimiche in grado di irritare, danneggiare e compromettere la salute del capello.

Come sappiamo, però, non necessariamente “natura” è sinonimo di “salute”. Occorre, infatti, essere attenti e prendere delle accortezze sia quando si usa il prodotto che quando lo andiamo a riporre perché non è così difficile cadere in alcune controindicazioni che rischiano di arrecare fastidi sia a chi usa Foltina Plus che a tutti coloro che vivono più vicini.

Il prodotto, infatti, non deve assolutamente entrare a contatto con gli occhi, essere applicato in zone in cui la cute risulta essere lesa e, soprattutto, non da soggetti che sono allergici a uno o più ingredienti presenti nella Foltina Plus: molti ingredienti naturali, infatti, potrebbero comunque causare allergie.

Per concludere, infine, la Foltina Plus deve essere riposta lontano dalla portata dei bambini in un luogo asciutto per garantirne la conservazione in condizioni ottimali.