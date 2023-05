PostePay per minorenni: registrazione, Evolution e con IBAN

In una società moderna basata sui consumi, i giovani devono imparare come gestire il denaro. Bisogna responsabilizzarli delle proprie azioni, soprattutto su come spendere i soldi. La famosa paghetta si è digitalizzata e la carta di credito prepagata rappresenta la sua evoluzione. Questo strumento di pagamento elettronico è rivolto anche a loro, ma con delle limitazioni. Le carte che sono state rilasciate da Poste Italiane S.p.A. sono la Postepay Junior e la Postepay Green (ex Postepay Junior).

Come registrare una PostePay per minorenni

Le Poste Italiane propongono delle carte di credito ricaricabili specifiche per le persone che non abbiano compiuto il 18esimo anno di età. Sono i giovani dai 10 ai 17 anni. La giurisprudenza vuole che i minori siano sottoposti alla patria podestà dei genitori o alla supervisione di un tutore che ne curano gli interessi economici nel nostro questo caso.

Ci sono due Postepay per i minori: la Postepay Junior e Postepay Green. In entrambi i casi, per la registrazione, non è richiesta la presenza del giovane. Il genitore o il tutore può andare di persona all’ufficio postale più vicino e sottoscrivere il contratto in nome del ragazzo. La procedura è molto semplice. Bisogna compilare il modulo di richiesta e allegare il documento d’identità e il codice fiscale del minore, previa presentazione delle proprie generalità del genitore o curatore.

La carta prepagata Postepay Junior si appoggiava al circuito Visa. E’ uno dei circuiti bancari più noti a mondo e quindi è abilitata ai pagamenti elettronici sia in Italia sia all’estero o per fare prelievi di denaro agli sportelli automatici, chiamati bancomat in Italia, e ATM nei paesi anglo-sassoni, che vuol dire, in inglese-americano, Automated Teller Machine.

I costi di attivazione della Postepay Junior erano di 10€. Tale importo viene addebitato come prima ricarica.

Invece i costi di esercizio in Italia erano:

Canone 0 €

Ricarica 1 €

Prelievi 1 €

Una volta ricaricata la carta di una somma ritenuta necessaria, sono previste delle limitazioni sul prelievo giornaliero:

150 euro negli uffici postali;

negli 100 euro nei bancomat.

Per quanto riguarda il prelievo mensile, il valore massimo si basa dalle limitazioni stabilite per la ricarica, e precisamente:

500 euro per effettuare una singola operazione ;

per effettuare una ; 1.000 euro, importo massimo per la ricarica giornaliera.

Recentemente le Poste Italiane hanno lanciato una nuova carta ricaricabile. La Postepay Green sostituisce la Postepay Junior. Ha le stesse caratteristiche di quella precedente, ma con dei servizi e tecnologie informatiche in più. La carta è contactless ed ha un’App dedicata. Con essa si possono gestire tutte le operazioni dallo smartphone. Inoltre con l’App Postepay, si può accedere ai servizi smart, come pagare con il Codice Postepay, inquadrando con la fotocamera il codice QR esposto sull’etichetta di un bene da acquistare o pagare il conto, tramite il cellulare, con la funzione Google Pay, Inoltre, con l’App, i genitori possono controllare i movimenti di denaro dei figli, e i minori, possono eseguire con sicurezza ogni tipo operazione di spesa. Molto utile per gli acquisti online. L’App può essere anche personalizzata. Infatti, è innovativa la funzione con la quale i genitori possono impostare la ricarica in modo da inviare in automatico la famosa paghetta in modo informatico, scegliendo il giorno del mese e importo scelto per l’accredito. E per finire una particolarità, la tesserina magnetica è un prodotto green; è stata prodotta in un materiale biodegradabile.

Per questa carta, Poste Italiane ha diminuito il costo di emissione, portandolo da 10€ a soli 5€.

PostePay Evolution con IBAN per minorenni: si può fare?

La Postepay Evolution funziona come una Postepay Standard o una Postepay Green, soltanto che all’Evolution e dotata di un codice IBAN, come in un classico conto corrente bancario. Si chiama Postepay Evolution proprio perché è un’evoluzione delle carte di credito, sia delle prepagate e sia delle tradizionali. Grazie a questa nuova configurazione si possono eseguire tutte quelle operazioni che sono possibili soltanto se si è in possesso di un conto in una banca. Ora, tramite l’App di Postepay Evolution o da web è possibile mandare e ricevere bonifici, domiciliare le fatture delle utenze e pagare i bollettini postali. Un bel risparmio di tempo e di denaro. Il canone, per la tenuta di un conto corrente in banca, è azzerato.

Per le ragioni giuridiche esposte sopra, per avere una Postepay o Postepay Evolution, è necessario aver già compiuto 18 anni.