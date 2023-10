Premier League 2023-24: City, Arsenal e Tottenham in pole

La stagione di Premier League 2023/2024 si preannuncia come una delle più avvincenti e competitive degli ultimi anni. Dopo le prime otto giornate, la lotta al vertice si fa già appassionante, con squadre come Manchester City, Arsenal e Tottenham occupare le prime tre posizioni. Il calcio inglese continua a essere uno dei più seguiti al mondo, con i ragazzi di Pep Guardiola, campioni in carica, ancora una volta favoriti per la vittoria. Quest’anno però sono partiti molto forte l’Arsenal che cerca di riconquistare la gloria passata, ed il Tottenham che mira a compiere un salto di qualità. In ripresa anche il Liverpool, dopo l’ultima deludente stagione in cui ha fallito persino la qualificazione alla Champions League.

Il City sempre avanti per i Book

Una grande vittoria in rimonta nei confronti dell’Arsenal nella scorsa stagione, dopo che i Gunners erano primi con un buon margine di vantaggio al termine del girone d’andata. I ragazzi di Pep Guardiola sono stati molto abili nel recuperare il gap dagli avversari e vincere l’ennesimo titolo.

Quest’anno il torneo inglese sembra però caratterizzarsi per una lotta ancora più serrata rispetto al passato, sono infatti partiti molto bene Tottenham, Arsenal e Liverpool. I campioni in carica però restano avanti nelle quote sulla squadra vincente della Premier League secondo i più popolari siti di scommesse. Il successo dei Citzens è infatti bancato a 1.75. Segue l’Arsenal a 4.50 ed il Liverpool a 7.00, più indietro il Tottenham a 10.00. Fra queste quattro formazioni, per gli esperti di betting, uscirà la vincente del campionato più affascinante del mondo. Il City dopo otto giornate è terzo in classifica, staccato di due lunghezze dalla coppia di testa formata da Arsenal e Tottenham, appaiate a 20 punti. I Gunners, dopo il secondo posto della passata stagione, al termine di un torneo in cui avevano sognato a lungo il titolo, sono in cerca di una rivincita. Altrettanto positivo l’inizio di campionato per il Tottenham del nuovo tecnico Angelos Postecoglou, capace di affiancare l’Arsenal momentaneamente in vetta. Inizio più in sordina per il City, come dimostrano le due sconfitte registrate nelle prime otto giornate. D’altronde dopo un 2023 concluso con la vittoria della Champions, una flessione era prevedibile, sebbene staccati soltanto due punti dalle posizioni di vertice. Quarto il Liverpool di Jurgen Klopp che sembra essere tornato ai suoi livelli, in ritardo di tre lunghezze dalla vetta.

Aston Villa e Brighton outsider, United e Chelsea deludono

Eccellente le partenze di campionato di Aston Villa e Brighton, entrambe appaiate a 16 punti in classifica. I “Villains” vogliono tornare a recitare un ruolo importante in Premier League dopo anni di anonimato. Quest’anno dispongono di una rosa con alcuni elementi di qualità, fra cui spicca l’italiano Zaniolo. I ragazzi di De Zerbi, invece, sono stati la rivelazione dello scorso torneo e quest’anno in caccia di conferme. Male invece il Manchester United ed il Chelsea, entrambe posizionate a metà classifica. I Red Devils hanno già registrato 4 sconfitte nelle otto gare disputate, peggio il Chelsea che dopo la scorsa fallimentare annata ed un mercato estivo piuttosto importante, è riuscito a racimolare soltanto 11 punti. Un po’ indietro nei pronostici rispetto a quelli della vigilia, anche il Newcastle di Sandro Tonali, attualmente ottavo in Premier dopo il quarto posto e la storica qualificazione alla Champions ottenuta nella scorsa stagione. Da segnalare infine il buon inizio del West Ham, attuale settima forza del campionato, e del Crystal Palace al nono posto a quota 12 punti, gli stessi del ben più quotato Manchester United.