La preparazione atletica nel calcio giovanile: esercizi per Giovanissimi, Allievi e Juniores

La preparazione atletica nel calcio è la parte sempre presente nella costruzione e nella programmazione negli allenamenti di questo sport. Il suo compito è ancora più importante quando si parla di calcio giovanile. Un allenatore del calcio, mister nel gergo, ha sempre un preparatore atletico nel suo staff. Questo collaboratore è un laureato in scienze motorie, e per questa ragione, viene chiamato affettuosamente prof dai suoi atleti. Nel calcio giovanile la sua funzione è quella calibrare il carico di allenamento al fine di rispettare le fasi di crescita strutturale dell’adolescente.

Preparazione atletica Giovanissimi calcio

Il campionato “Giovanissimi” è il primo passo nel calcio agonistico. Il rispetto dei picchi della velocità di crescita del giovane calciatore si evidenzia anche nella durata dei due tempi della partita. Ogni periodo di gioco dura 35 minuti. La maggioranza dei ragazzi provengono dalla scuola calcio, dove, sempre seguiti da professionisti qualificati, sono state sviluppate le abilità motorie fondamentali. Queste sono le FMS, Fundamental Movement Skill. In questa fase adolescenziale è facilmente visibile la differenza di crescita scheletrica e muscolare tra i giocatori. Gli allenamenti dovranno tener conto di questa condizione. Nelle tabelle successiva vengono indicati i parametri su cui i preparatori atletici possono basare le esercitazioni.

Tabella per i Giovanissimi Under 14

Il preparatore atletico, in base al modello di sviluppo atletico degli adolescenti denominato “sviluppo fisico giovanile” (Youth Physical Development, YPD), dovrà, nell’allenamento, tener conto delle seguenti capacità motorie, condizionali e coordinative, e in particolare:

prediligere esercizi sullo sviluppo della forza ( strength );

( ); prediligere esercizi sullo sviluppo della potenza ( power );

( ); prediligere esercizi sullo sviluppo della velocità ( speed );

( ); iniziare a sviluppare esercitazioni per l’ ipertrofia ( hypertrophy );

( ); concentrarsi molto sulle esercitazioni per le abilità sport-specifiche ( Sport-Specific Skill , SSS );

( , ); concentrarsi meno sulle esercitazioni sulle abilità motorie fondamentali (Fundamental Movement Skill, FMS).

Preparazione atletica calcio per Allievi Under 15 e Under 16

In questa fase di crescita del ragazzo, la maturazione sessuale si è quasi conclusa. Il testosterone, l’ormone che determina l’incremento della massa muscolare, farà aumentare tutti i parametri fisici registrati nella tabella precedente. Infatti, a parte la naturale e fisiologica ipertrofia, si avranno aumenti dei livelli di forza muscolare, di velocità, e di potenza. Gli allenamenti diventano più intensi. La durata della partita è quella nota a tutti, cioè di 45 minuti a tempo. La produzione di energia attraverso i meccanismi aerobici continua ad aumentare. Ne consegue l’introduzione di allenamenti specifici per migliorare questa qualità.

Tabella preparazione atletica Juniores Calcio Under 17, 18 e 19

In queste categorie, i ragazzi sono quasi alla fine dell’adolescenza. Ne consegue che il tasso di crescita corporea è in calo. Il loro livello tecnico è elevato e per qualcuno si apre la strada per il calcio professionistico. La preparazione atletica rimane, però, fondamentale per raggiungere quella efficienza e intensità richiesta. Le qualità fisiche specifiche da sviluppare sono diverse dalla tabella precedente. In questo periodo, lo stato di maturazione fisica del ragazzo permette allenamenti sempre più specializzati e concentrati su:

esercitazioni sulla forza ( strength );

( ); esercitazioni sulla potenza ( power );

( ); esercitazioni per l’ ipertrofia ( hypertrophy );

( ); esercitazioni per le abilità sport-specifiche ( Sport-Specific Skill , SSS );

( , ); esercitazioni sulla resistenza (Endurance) e sul metabolismo aerobico (Metabolic Conditioning).

Gli allenamenti sono altamente strutturati in quanto le esercitazioni, a cui sono sottoposti i calciatori, sono specifiche di questo sport. Sono previsti, nel programma di allenamento, delle esercizi di richiamo sulla mobilità articolare (Mobility), FMS, Agility, Speed.