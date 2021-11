PrestaShop: cos’è e qual è la sua importanza

Nel mondo del web, in particolare in quello del commercio elettronico, è davvero molto frequente imbattersi nel termine PrestaShop, ma di cosa si tratta?

Scopriamo nel dettaglio cos’è questo strumento, perché è importante e quali sono i suoi punti di forza.

PrestaShop è un CMS

Bisogna anzitutto premettere che PrestaShop è un CMS, acronimo con cui si indicano i cosiddetti Content Management Systems.

I CMS sono delle piattaforme open source che fungono, sostanzialmente, da pannello di controllo del sito web: dalle medesime, dunque, si possono compiere in maniera integrata tutte le operazioni necessarie per l’amministrazione del sito, dalla pubblicazione di un testo al relativo aggiornamento, dalla modifica grafica all’inserimento di immagini.

Non c’è dubbio alcuno sul fatto che i CMS siano la soluzione più comoda ed efficiente per gestire un sito Internet, peraltro grazie a questi strumenti anche chi non ha alcuna conoscenza a livello di linguaggi di programmazione può amministrare e modificare il sito Internet a totale piacimento e senza difficoltà.

Oggi praticamente tutti i siti Internet si poggiano su un CMS, e non c’è dubbio sul fatto che la diffusione di questi strumenti sia stata una sorta di rivoluzione nel mondo di Internet.

Un CMS specifico per il commercio elettronico

Se si è fatto questa premessa sui CMS è perché PrestaShop, appunto, è uno strumento di questo tipo, nello specifico si tratta di un CMS concepito appositamente per i siti di e-commerce.

Mentre CMS generalisti come WordPress possono essere utilizzati con successo su siti di ogni tipo, dal sito aziendale al blog, PrestaShop è stato ideato appositamente per soddisfare al meglio le esigenze delle imprese che utilizzano la rete per vendere.

Nel mondo dell’e-commerce, PrestaShop è una vera e propria icona, ma quali sono i principali “pro” che lo contraddistinguono? Scopriamolo subito.

I principali vantaggi che assicura PrestaShop

PrestaShop è uno strumento molto pratico e intuitivo: la semplicità d’uso che lo contraddistingue è tale da poter essere utilizzato con successo pur senza avere competenze specifiche, è dunque sufficiente familiarizzare un po’ con il pannello di controllo e scoprirne le diverse funzioni per acquisirne piena padronanza.

Questo CMS per e-commerce è ricco di funzioni, consente di personalizzare il sito web in tanti diversi modi e prevede molte funzioni specifiche per il commercio elettronico; in particolare PrestaShop è considerato un CMS molto speciale per quel che riguarda la redazione dei contenuti delle schede prodotto, elementi assolutamente fondamentali nei siti Internet di questa tipologia.

Non si potrebbe trascurare l’aspetto SEO, il quale è assolutamente fondamentale per le aziende che vogliono vendere online garantendosi dei risultati importanti: gli e-commerce strutturati con PrestaShop tendono a posizionare molto bene i loro contenuti tra i risultati di Google, e questo può garantire grande valore aggiunto in termini di business, oltre che di immagine aziendale.

Come si può utilizzare PrestaShop

I vantaggi che PrestaShop sa garantire sono quindi tantissimi, non si spiegherebbe altrimenti, d’altronde, il fatto che così numerose aziende lo scelgano per i loro siti di e-commerce, ma cosa serve per poter utilizzare PrestaShop?

Come tutti i CMS, PrestaShop può essere comodamente scaricato online e associato al proprio spazio hosting, un’operazione non complessa, ma che potrebbe causare qualche problema a chi è totalmente inesperto.

Questo problema, tuttavia, può essere brillantemente risolto facendo riferimento a hosting gestiti come quelli offerti da www.tophost.it: in questi e-commerce PrestaShop è preinstallato, di conseguenza non bisogna fare assolutamente nulla per poter iniziare ad utilizzarlo, se non ovviamente un login con le proprie credenziali per accedere al pannello di controllo.