Prestiti Personali Aprile 2020: offerte Compass, Agos Ducato, Findomestic e Poste Italiane

In un momento di difficoltà economica oppure quando si ha in cantiere l’avvio di un progetto, un prestito personale può configurarsi come un grande aiuto. All’interno di questo articolo si parlerà delle migliori offerte in termini di prestiti personali proposte da aziende come Compass, Agos Ducato, Findomestic e Poste Italiane per Aprile 2020.

Prestiti personali Aprile 2020: le offerte Compass

Nel panorama Italiano la banca Compass si è attestata come sinonimo di garanzia e sicurezza, tanto che negli ultimi anni, oltre 10 milioni di persone si sono affidate alle innumerevoli proposte in campo di assicurazioni e Prestiti.

La chiave del successo sta nella sua estrema flessibilità volta agli interessi del cliente, tanto che è possibile sia fissare un appuntamento in una delle tantissime filiali sparse nel territorio italiano, ma anche affidarsi al sistema online.

In ambito di prestiti personali Compass propone diverse offerte a tassi di interesse davvero convenienti: il minimo che può essere domandato è 3.000€ mentre la cifra massima è di 30.000€.

La richiesta può essere inoltrata da tutti i residenti in Italia, che hanno un’età compresa tra i 18 ed i 75 anni calcolati entro il termine del rimborso.

L’offerta migliore di Aprile 2020 proposta dal Gruppo medio Banca prende il nome di “Ottimo” ed è pensata per tutti i clienti che necessitano di una somma di denaro consistente, ma non troppo elevata per dare vita a dei piccoli progetti.

Per richiedere il prestito servono pochi semplici passi: anzitutto una documentazione valida comprendente la carta d’identità, codice fiscale oppure la tessera sanitaria regionale o la carta dei servizi; l’ultima busta paga per tutti coloro che sono lavoratori dipendenti, mentre gli autonomi devono esibire l’ultima dichiarazione dei redditi, infine ai pensionati è richiesto l’ultimo cedolino della pensione.

Compass offre l’opportunità di accedere ai prestiti personali anche a tutti i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno valido e residenti su suolo Italiano da almeno un anno.

Le procedure hanno dei tempi molto veloci, infatti se tutto dovesse risultare in regola è possibile ricevere già entro le 24 ore successive l’importo stabilito tramite bonifico bancario oppure assegno.

Per ciò che riguarda il rimborso, questo può avvenire tramite addebito automatico in conto corrente bancario oppure postale, tramite bollettini da versare nei punti vendita SisalPay o LIS PAGA.

A tutti quanti i clienti che si affidano a Compass è fornita anche una vastissima gamma di coperture assicurative che sono del tutto facoltative seppur altamente consigliate.

Queste sono volte a garantire una maggiore tranquillità sia alla famiglia ma anche al contraente stesso, al fine di evitare eventuali rischi o inconvenienti.

Il punto di forza della Compass sta nella facilità e nella velocità, infatti ognuno può scegliere se effettuare la richiesta online direttamente nel sito, o se fissare un appuntamento in filiale contattando il numero verde 800774433.

Prestiti Personali Agos Ducato Aprile 2020: le offerte in corso

Agos Ducato è un’altra azienda leader nell’ambito del credito alle famiglie, in quanto le sue offerte contemplano un vasto numero di servizi che si adattano perfettamente alle esigenze dei suoi clienti.

Tutte le offerte sono facilmente rintracciabili all’interno nel sito online ed anche in merito ai prestiti personali si propone come uno dei migliori e più affidabili, grazie ad una gamma estremamente variegata di prodotti.

Per avere una panoramica orientativa, l’azienda propone dei preventivi basati proprio sulla situazione economica e sulle necessità di ognuno fornendo una simulazione verosimile del finanziamento e del calcolo delle rate.

Per ciò che riguarda la rateazione, Agos Ducato propone un TAN fisso, mentre quello che cambia è il TAEG e la quota della rata stessa.

La somma massima che può essere richiesta è di 30.000€, ma se si dovesse aver bisogno di una cifra più elevata ovviamente è possibile ampliare la visuale su altri prodotti.

Il prestito personale posto sul mercato da Agos risponde in modo davvero unico a criteri di flessibilità ed efficienza, grazie dei tassi di interesse molto competitivi ed adattabili.

Tra i migliori prodotti di Aprile 2020 c’è senza ombra di dubbio Duttilio, ovvero l’offerta in assoluto più apprezzata dai clienti: tra le caratteristiche più importanti c’è l’opportunità di saltare la rata del finanziamento posticipandone il rimborso e quella di modificare l’importo dello stesso, aumentandolo o diminuendolo a seconda della disponibilità economiche del momento.

Per prendere in considerazione queste due opzioni, bisogna però attendere il regolare pagamento di almeno 3 rate e la prima utile sulla quale avverrà la modifica sarà la settimana.

E’ inoltre importante non dimenticare che è possibile avvalersi di queste soluzioni solamente una volta ogni anno di vigenza del finanziamento.

Prestito Findomestic Aprile 2020: le migliori offerte

La maggior parte dei clienti che si rivolgono a Findomestic, lo fanno nelle fattispecie per richiedere un prestito personale, visti gli indubbi vantaggi che offrono i pacchetti messi a disposizione dall’azienda.

Coloro che hanno la necessità di liquidità per acquisire un’auto oppure per effettuare dei lavori di ristrutturazione all’interno delle mura domestiche, possono tranquillamente ottenere un finanziamento che ammonta fino ad una cifra massima di 60.000€, ovvero il doppio rispetto ad altre aziende del settore.

I requisiti per avanzare la domanda concernono anzitutto la presentazione dei cedolini con reddito dimostrabile, un’età compresa tra i 18 ed i 75 anni, la residenza all’interno del territorio italiano ed infine la titolarità di un conto corrente.

La caratteristica che esercita maggior attrattiva è la grande flessibilità alle esigenze, infatti dopo le prime sei rate è possibile modificare l’importo della rata o posticipare il rimborso fino a tre volte.

Questo è assolutamente vantaggioso per coloro che affrontano un momento di difficoltà economica.

Rispetto ad altri prodotti similari, il prestito personale FIndomestic non presenza costi accessori ed la domanda può avvenire online in paperless.

La modalità di erogazione avviene direttamente sul conto corrente bancario di riferimento ed il rimborso tramite addebito diretto.

Questa soluzione è particolarmente favorevole sopratutto a tutti quelli che hanno già un conto corrente Findomestic, in quando indicando la propria IBAN all’interno dei moduli della richiesta, vi è un netto abbattimento dei tempi, in quanto l’accredito della somma stabilita avverrà entro le 24 ore postume alla domanda.

Per avere una migliore panoramica sulle soluzioni più congeniali alla situazione personale, basta richiedere un preventivo all’interno della pagina dedicata appositamente ai prestiti; i dati forniti successivamente punteranno l’attenzione sull’importo ed il numero di rate da rimborsare; il tasso di interesse applicabile (TAN e TAEG) infine i termini e le condizioni di finanziamento eventuali.

Questi vengono calcolati sulla base della tipologia di progetto da realizzare e la cifra necessaria; questi processi sono del tutto gratuiti e permettono di orientarsi in maniera migliore all’interno delle vaste offerte messe in campo da FIndomestic.

Prestiti BancoPosta Aprile 2020: le proposte di Poste Italiane

Spesso si associa Poste Italiane con soli lavori di spedizione postale, ma in realtà sono moltissimi i servizi offerti dalla compagnia per venire incontro alle tantissime esigenze dei cittadini.

I prodotti relativi ai prestiti personali sono altrettanto variegati in quanto tentano di rispondere alle necessità dei clienti.

Per realizzare i propri progetti in totale tranquillità, perché non richiedere dunque il Prestito Banco Posta classico in questo Aprile 2020?

L’importo messo a disposizione va da un minimo di 3000€ fino ad un massimo di 30.000€ e la durata del rimborso va dai 24 mesi fino ad 84.

L’erogazione può avvenire secondo tre modalità differenti: o con accredito sul personale conto corrente Banco Posta o su PostePay Evolution\ Libretto di Risparmio Postale, oppure direttamente in contanti allo sportello dell’ufficio postale di riferimento, ma questo è possibile solamente per importi di un massimo di 10.000€.

Poste Italiane da inoltre l’opportunità di tutelare la propria famiglia, sottoscrivendo una copertura assicurativa del tutto facoltativa, che può essere consultata ed analizzata alla voce Online PosteProtezione Prestito.

Altra soluzione finanziaria da tenere in grande considerazione è Prestito BancoPosta flessibile, che rispetto a quella base è modificabile a seconda delle esigenze del momento: infatti è possibile cambiare l’importo della rata oppure spostarla alla fine del finanziamento.

La somma minima che è possibile richiedere con questa tipologia di prestito personale è di 3.000€ e la massima ammonta a 30.000€, mentre per quanto riguardala durata del rimborso varia dai 36 fino ai 108 mesi.

Un ultimo prodotto finanziario fornito da Poste Italiane è chiamato Consolidamento ed è l’ideale in quanto da l’occasione di pagare tutte le scadenze tramite una sola rata.

Questa soluzione è pensata per garantire meno rate e meno pensieri ai clienti inoltre rispetto ai pacchetti precedentemente citati, questo è in grado di fornire un tetto massimo che ammonta a 50.000€.

Il prestito personale Bancoposta consolidamento è tuttavia dedicato a tutti i titolari di Conto Banco Posta, mentre ai possessori di un libretto di risparmio postale è altresì concessa questa soluzione ma la cifra massima che possono richiedere è di 30.000€.

La durata del rimborso va da un minimo di 24 mesi fino a 96, ed avviene tramite il pagamento in comode rate fisse e mensili addebitate direttamente sul conto del richiedente.