Prestiti personali dicembre 2020: migliori offerte Agos, Compass, Findomestic, BancoPosta e UniCredit

Quali sono i migliori prestiti personali del mese di dicembre? In questo oscuro anno, pieno di complicazioni e imprevisti, è possibile ovviare ad alcune difficoltà economiche richiedendo un finanziamento caratterizzato da flessibilità, trasparenza e, possibilmente, da interessi non elevati. I piccoli prestiti definiti personali hanno per il richiedente il vantaggio di non dover specificare la finalità per la quale viene richiesta una certa somma oltre a rappresentare la possibilità di ottenere l’erogazione del denaro in tempi molto brevi, anche ventiquattro ore. In più, questa tipologia di prestito consente di costruire su misura la combinazione ideale tra durata del finanziamento e importo della rata mensile in modo tala da poter soddisfare ogni esigenza. Gli istituti di credito o finanziarie a cui si rivolgono la maggior parte degli italiani sono Agos, Compass, Findomestic, Poste Italiane e Unicredit. Scopriamo le proposte attive nell’ultimo mese del 2020 per scegliere quella più allettante per la realizzazione dei nostri progetti.

I migliori prestiti personali di Agos e Compass

I prestiti personali di Agos Ducato si caratterizzano per la comodità, la flessibilità e la modularità. Risultano “comodi” perché è possibile svolgere l’intera procedura di ottenimento del finanziamento online, comodamente da casa, dalla richiesta di un preventivo fino alla firma del contratto. Sono flessibili in quanto consentono di approfittare di opzioni quali il salto della rata, la modifica dell’importo o il cambiamento della durata del prestito senza dover pagare extra per il servizio mentre la modularità consente di comporre il piano di ammortamento scegliendo tra diverse soluzioni in termini di rapporto tra durata del finanziamento e importo mensile. Per conoscere a fondo uno dei migliori prestiti personali di Agos Ducato chiamato Duttilio occorre approfondire la sua flessibilità e dunque spiegare le opzioni previste. Il salto rata consente di differire il pagamento di una rata mensile dopo aver pagato almeno tra rate del finanziamento e la prima rata utile che verrà spostata sarà la settima. La richiesta di differimento dovrà essere inoltrata entro quindici giorni dalla scadenza della rata da modificare e tra una richiesta e l’altra dovranno passare minimo sei mesi. Da contratto, si può saltare una rata all’anno per un massimo di tre volte durante tutto il piano di ammortamento. Con l’opzione “modifica rata”, poi, il cliente Agos Ducato potrà aumentare o diminuire l’importo della rata mensile in base alle disponibilità del momento. In questo caso la richiesta dovrà partire almeno 40 giorni prima della scadenza della rata e tra una richiesta e l’altra dovranno passare sei mesi. L’elevata flessibilità consente di annoverare Duttilio tra i migliori prestiti Agos in quanto permette al prestito di variare con il modificarsi delle esigenze del cliente. Altrettanto interessante risulta essere il prestito per Giovani coppie di Agos Ducato che consente di richiedere fino a 30 mila euro e ricevere la somma desiderata entro 48 ore dall’accettazione della domanda. L’inizio della nuova vita insieme si semplificherà parecchio potendo richiedere un prestito da restituire in comode rate. Se si necessita, per esempio di 15 mila euro si potrà scegliere di restituire la somma con 84 rate mensili da 222,02 euro con Tan al 6,40% e Taeg al 7,05%.

Passiamo all’esplorazione del mondo Compass e a diverse opzioni per realizzare un progetto e vivere serenamente il finanziamento. Tra le migliori soluzioni troviamo il Prestito Ottimo con cui si possono richiedere fino a 30 mila euro costruendo la combinazione ideale tra importo, rata e durata. I requisiti per ottenere il prestito sono la maggiore età (fino a 75 anni) e la presentazione della busta paga per i lavoratori dipendenti, della dichiarazione dei redditi per i lavoratori autonomi e il cedolino della pensione per i pensionati. L’erogazione del denaro avverrà rapidamente attraverso bonifico bancario e assegno e il preventivo potrà essere richiesto online. Altra offerta interessante proposta da Compass è Total Flex, il prestito personale flessibile che permette di diminuire l’importo della rata allungando il piano di rimborso o di saltare una rata spostandola alla fine del piano di ammortamento fino a cinque volte all’anno. Tra le tante funzionalità troviamo, poi, l’estinzione anticipata gratuita, tempi rapidi di erogazione, tante combinazioni possibili di rata e durata e risposte veloci e dettagliate. Da citare tra i prestiti Compass il piano Consolido che unisce in un solo prestito personale tutti i finanziamenti in atto presentando, così, un’unica scadenza mensile che consentirà di non fare più confusione con le rate o di rischiare di dimenticare un pagamento. In più, Consolido consente non solo di unificare i pagamenti ma anche di ottenere liquidità aggiuntiva per realizzare nuovi progetti.

Findomestic e BancoPosta: ecco le offerte di dicembre 2020

Findomestic è una finanziaria nota agli italiani per le offerte che spesso propone ai suoi clienti e per i molteplici progetti finanziabili. Iniziamo da Prestito Green, tra le migliori soluzioni ideate per soddisfare le esigenze di chi desidera rispettare l’ambiente promuovendo l’energia rinnovabile e il risparmio energetico. Il finanziamento è studiato apposta per l’acquisto di auto elettriche, ibride con elettrico, di biciclette elettriche, illuminazione led, infissi e serramenti e altri progetti “verdi”. Green è un prestito flessibile che consente di cambiare gratuitamente l’importo della rata anche tutti i mesi dopo aver pagato le prime sei rate e di saltare una rata una volta all’anno per ogni anno della durata del prestito. In più, ci sono zero spese accessorie per istruttoria della pratica, incasso e gestione, imposta di bollo o sostitutiva e per le comunicazioni periodiche. Con il prestito Green si possono richiedere da mille a 60 mila euro e, la procedura potrà avvenire 100% online e paperless attraverso la firma digitale e l’erogazione avverrà direttamente sul conto corrente bancario del richiedente.

Ottima anche l’offerta per il Prestito Acquisto Mobili che presenta un Taeg del 6,94% richiedendo, ad esempio, 14 mila euro (la rata mensile sarà di 189,00 euro). Le caratteristiche del finanziamento corrispondono a quelle descritte per il prestito Green ma, in questo caso, è possibile richiedere il prestito per acquistare cucine, camere, camerette per bambini, librerie, mobili per il soggiorno, complementi d’arredo e tessili. Il preventivo potrà facilmente essere visualizzato online utilizzando il simulatore di calcolo che a partire dal progetto da realizzare e dall’importo desiderato fornirà un elenco di tutte le combinazioni possibili tra cui scegliere quella che maggiormente soddisfa le proprie esigenze.

Tra i migliori prestiti del mese di dicembre 2020 scopriamo le offerte di BancoPosta, i finanziamenti 100% online da sottoscrivere attraverso la firma digitale. L’intera richiesta potrà essere seguita dal pc di casa così come lo stato di avanzamento della domanda. I prestiti personali BancoPosta possono essere richiesti dai titolari un conto corrente BancoPosta dotati di servizio di Internet Banking e la cifra ottenibile varia tra 3 mila e 30 mila euro. La durata del rimborso, invece, è compresa tra i 24 e i 108 mesi in modo tale da trovare la combinazione perfetta tra importo e durata. Anche BancoPosta risulta essere un prestito flessibile dato che permette di saltare una rata e spostarla alla fine del finanziamento o di modificare l’importo della rata cambiando la durata del piano di ammortamento andando così incontro ai bisogni dei clienti che possono variare nel tempo. I requisiti per ottenere il prestito sono la residenza in Italia e il possesso di un reddito dimostrabile prodotto nella nostra penisola. La documentazione da presentare include un documento di identità in corso di validità, la tessera sanitaria. il documento di reddito e il documento che attesta il regolare soggiorno in Italia per i cittadini stranieri.

Unicredit e le sue proposte di prestito personale

Unicredit annovera tra i suoi prodotti diversi prestiti personali, tutti interessanti dato che presentano specifiche offerte per soddisfare particolare esigenze. Se il progetto, per esempio, è quello di effettuare un acquisto impegnativo la soluzione ideale sarebbe CreditExpress Top, il prestito che consente di richiedere da 31 mila a 75 mila euro con un rimborso massimo di 120 mensilità. A supporto del prestito sono richiesti il reddito e i dati anagrafici e nessun’altra garanzia aggiuntiva. Il tasso è fisso per tutta la durata del piano di ammortamento ed è possibile associare al prestito una polizza a protezione da eventuali imprevisti come la perdita improvvisa del lavoro.

Tra le migliori proposte per chi desidera ottenere un piccolo importo velocemente direttamente dall’app Unicrediti Mobile Banking citiamo CreditExpress Easy, il previsto immediato che permetterà di coprire spese comprese tra mille e 5 mila euro e di restituire la somma tra i 12 e i 36 mesi con TAN al 6,50%. Scaricando l’app in pochi minuti si procederà con la richiesta del prestito personale, l’esito positivo verrà confermato dalla Banca e si potrà ricevere l’accredito direttamente sul conto corrente. Ricordiamo che per poter richiedere CreditExpress Easy occorrerà essere correntisti Unicredit da almeno sei mesi.

Il prestito flessibile di Unicredit, invece, corrisponde al nome di CreditExpress Dynamic e dà vita ai sogni consentendo di richiedere da 3 mila a 30 mila euro rimborsabili da 36 a 84 mesi. Include le opzioni salto rata (una mensilità una volta all’anno), cambio rata (una volta all’anno dopo il pagamento delle prime nove rate) e ricarica prestito (permette di richiedere nuova liquidità) ed è possibile creare una rata tonda personalizzata per realizzare qualsiasi progetto importante.

I migliori prestiti personali del mese di dicembre 2020 sono stati presentati, quale si dimostra essere la vostra occasione di una svolta economica?