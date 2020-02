Prestiti Personali Febbraio 2020: offerte online con Agos, Compass, Findomestic, Intesa Sanpaolo e Poste Italiane

Agos, Compass, Findomestic, Intesa San Paolo e Poste Italiane sono veri e propri fiori all’occhiello del nostro universo italiano di prestiti personali. Queste società, ormai tutte leader nel settore da anni, oltre alla tanto meritata fama, sanno sempre come riuscire a venire incontro ai consumatori e, ancora più spesso e con innovazioni più vantaggiose, ai propri clienti affezionati.

La chiarezza del servizio, la velocità che solo una procedura online può dare, la comodità di poter scegliere dove e quando simulare la propria richiesta per il proprio prestito personale e la possibilità di calcolare e richiedere ovunque un prestito utilizzando soltanto un dispositivo collegato ad una rete internet rende ancora più moderne e all’avanguardia queste realtà aziendali italiane.

Scopriamo oggi tutte le offerte online previste per la richiesta di un prestito personale con Agos, Compass, Findomestic, Intesa San Paolo e Poste Italiana vigenti nel mese di Febbraio 2020.

Prestiti Personali Febbraio 2020: le migliori offerte Agos

Agos è la prima delle società finanziarie che abbiamo citato fino ad ora di cui analizzeremo le offerte online per il mese di Febbraio 2020 sui prestiti personali.

L’interfaccia della home del sito di Agos è chiara e intuitiva. Sulla sinistra troviamo non solo la foto con il motto stesso della società, ma anche un esempio di quanto ogni consumatore potrebbe richiedere, mentre sulla destra troviamo lo spazio in cui ogni individuo che volesse richiedere un prestito personale potrà effettuare la sua esclusiva simulazione scegliendo l’importo di cui si necessita da un minimo di 500 euro a un massimo di 30000 euro e il numero di rate con le quali onerare tale prestito. Poco più in basso vi saranno i tassi TAN e TAEG espressi in numero percentuale e, accanto ad essi, emergerà il risultato del calcolo finale, cioè il valore di ogni rata che il contraente richiedente prestito dovrà pagare una volta stipulato. La compagnia, naturalmente, si riserva comunque di effettuare un margine di differenza dal risultato della simulazione stessa in base alla fase di istruttoria.

Agos, inoltre, permette anche di chiudere la richiesta del prestito personale assicurando il prestito stesso affinché possa essere tutelato il proprio finanziamento anche di fronte a eventuali imprevisti. Ciò, però, non è permesso a tutti i richiedenti che abbiano più di 65 anni che volessero chiudere il prestito personale online. La rata, in caso di polizza assicurativa presente, subirà un minimo rincaro: nel caso in cui la rata avesse un valore pari a 190 euro, la rata con la polizza assicurativa avrà un importo di 198, 55 euro.

Agos, in ognuno di questi casi, presenta alcune piccole offerte per il mese di febbraio 2020. Fino a fine mese, per prima cosa, si potrà richiedere il prestito personale con zero spese sull’apertura della pratica.

Fino al 3 Febbraio 2020, invece, sarà possibile richiedere i propri prestiti con un tasso TAN fisso di 6, 67 % e TAEG pari a 6, 88 % con commissioni di istruttoria 0, 00 euro, imposta di bollo su finanziamento 0, 00 euro e su rendiconto annuale e di fine rapporto 0, 00 euro per importi superiori a 77,47 euro e spesa mensile della gestione pratica a 0, 00 euro: ciò permetterebbe, qualora il prestito richiesto avesse un importo di 12000 euro di rimborsare un somma totale dovuta (importo totale del credito + costo totale del credito) di 14820, 00 euro con rate da 190 euro al mese per 78 mesi.

Prestito Compass: tutte le offerte online per il mese di febbraio 2020

Anche Compass ha scelto di riservare delle offerte davvero vantaggiose per questo mese di febbraio 2020. Una in particolare si rivolge sia a chi ha intenzione di richiedere un prestito online da solo tramite il calcolo autonomo e la richiesta inviata tramite pc, sia a chiunque deciderà di passare in una delle tante filiali che potrete trovare nella cartina all’interno del sito di Compass stesso. Unico requisito: essere dei nuovi clienti.

Fino al 31 marzo 2020, valida fin da ora e quindi per tutto il mese di febbraio 2020 il tasso TAEG sarà fisso a 16, 42 % e includerà gli interessi al TAN Fisso 14,50%; le spese di istruttoria pari a 135, 00 euro; le spese di incasso e di gestione pratica pari a 1, 00 euro a rata; gli oneri fiscali applicati al contratto richiesti con 1° rata di 22, 84 euro; gli oneri fiscali utilizzati per le comunicazioni periodiche di trasparenza di 0, 00 euro e, infine, nel caso in cui venisse richiesto l’invio cartaceo della comunicazione periodica di trasparenza annuale anche il costo di 0, 56 euro che, altrimenti, sarà gratuita online. Ciò, ad esempio, farà in modo che si debba restituire un importo totale di 14702, 68 euro a fronte di un prestito richiesto pari a 9000 euro per un totale del finanziamento pari a una durata di 84 mesi. Il prestito, che dovrà rientrare in una somma compresa fra un minimo di 5000 euro e un massimo di 30000 euro da rimborsare fra i 24 e gli 84 mesi, subirà le variazione dei tassi di TAN e TAEG i quali, però, non supereranno mai rispettivamente il 14, 65 % e il 16, 76 %.

Prestiti personali Findomestic e Intesa San Paolo: offerte per il mese di febbraio 2020

Come molti altri istituti di credito, le due società che analizzeremo adesso, leader da tempo nel settore, alternano mesi di offerte, online o in filiale che sia, a mesi in cui la proposta di prestito, per quanto possa talvolta rivelarsi ad ogni modo vantaggiosa, non prevede ulteriori sconti o benefici.

Findomestic e Intesa San Paolo, ad esempio, dopo le offerte proposte nel mese di gennaio 2020 non hanno, o almeno non ancora, in progetto nuovi ulteriori sconti per il mese di febbraio 2020. La possibilità di richiedere un prestito online resta, ad ogni modo attiva insieme, anche, a quella di trovare una condizione che possa comunque soddisfare tutte le esigenze del richiedente prestito, che sia un consumatore o un cliente ormai affezionato.

Findomestic, ad esempio, permette di richiedere un prestito online compilando la domanda, inviando i documenti necessari e dando la possibilità al contraente di richiedente di seguire l’avanzamento della richiesta e inserire, laddove necessario, la propria firma digitale che verrà attivata in maniera pratica e veloce senza alcun costo aggiuntivo, senza la necessità di essere in possesso di caselle e- mail PEC (posta elettronica certificata) o di lettori di Smart Card e in totale sicurezza in quanto ogni volta in cui sarà necessario firmare apparirà una richiesta di conferma sul cellulare del contraente che possiede la firma. L’importo da poter richiedere dovrà essere compreso fra i 1000 e i 60000 euro e non occorrerà cambiare banca per ottenerlo in quanto l’intera somma verrà versata nel conto corrente bancario dello stesso richiedente. Findomestic, inoltre, permette ad ogni richiedente Prestito Personale di usufruire di un tasso fisso e, esauriti i primi 6 mesi di finanziamento, di modificare l’importo stesso della rata o saltarla: entrambe le opzioni non comprometteranno spese aggiuntive.

Anche Intesa SanPaolo prevede nuovi benefici per i propri consumatori: con il cosiddetto Prestito Diretto Per Te, infatti, ogni richiedente prestito potrà acquistare i prodotti che preferisce dai marchi partner direttamente dalla banca online che finanzierà l’intero costo del prodotto acquistato. Il cliente potrà restituire l’importo con rate a tassi TAN e TAEG entrambe a 0, 00 %, senza anticipo e senza spese.

Prestiti Online Poste Italiane: offerte del mese di febbraio 2020

A differenza delle società precedenti, invece, Banco Posta lancia per questo nuovo 2020 una serie di offerte e vantaggi detti New Year che saranno usufruibili anche in caso di richiesta online, che comprendono anche il mese di febbraio 2020.

La maggior parte di queste promozioni attive per il prossimo mese di cui una che si concluderà in 15 febbraio 2020 e una seconda il 29 febbraio 2020, non sono attivabili online. Vi è, infatti, la necessità di recarsi negli uffici preposti schiacciando sul bottone a destra della schermata “prendi un appuntamento” e prenotando, previa registrazione, l’orario e il giorno più adatti nell’ufficio postale più vicino a casa propria o più comodo da raggiungere.

Vi è, però, la possibilità di concludere e ottenere un prestito direttamente da casa propria “finanziamento con un processo 100% online con Firma Digitale”, come viene presentato nel sito stesso di BancoPosta. Il Prestito BancoPosta Online prevede non solo di chiudere e richiedere il prestito ovunque si voglia con l’unica necessità di avere una connessione internet al proprio pc, ma anche di poter controllare lo stato di avanzamento e di gestire la richiesta, modificando l’importo della rata o spostandola a fine finanziamento, ad esempio, in qualsiasi momento.

L’offerta attiva in questo periodo è iniziata il primo giorno di gennaio e si chiuderà il 31 marzo: sarà attiva, pertanto, per tutta la durata del mese di febbraio 2020. Se si è correntisti Bancoposta con servizio di Internet Banking, basterà effettuare il login e richiedere un preventivo online con le proprie esigenze per la richiesta di prestito a partire da un importo di 3000 euro rimborsabile da 24 a 84 rate mensili con TAN fisso a 7,90%.