Prestiti Personali Gennaio 2020: le migliori offerte Agos, Compass, Findomestic e BancoPosta

I prestiti personali in offerta a gennaio 2020 sono un valido aiuto per la realizzazione di piccoli e grandi desideri che si coltivano quotidianamente e che, senza un incentivo economico, non avrebbero modo di avverarsi. L’arrivo del nuovo anno, arricchito dai nuovi propositi, può trovare un fedele compagno per la realizzazione dei desideri nelle nuove offerte sui prestiti personali.

Gennaio 2020 può diventare il mese decisivo in cui concretizzare finalmente un desiderio tanto atteso. L’acquisto di una nuova auto, il restyling nell’arredamento, l’acquisto di una casa: anche un bel viaggio alle volte può diventare ragione di richiesta di prestito, e il primo mese dell’anno può essere il momento più florido in termini di offerte, dove ogni persona può trovare la proposta più adatta alle proprie esigenze, facendo riferimento ai maggiori enti del credito nel campo finanziario. Ma come scegliere il giusto prestito personale?

Ogni finanziamento prevede una durata e dei costi applicati dai tassi di interesse, che ne determinano il ruolo vantaggioso in tutto il settore; e prima di scegliere il finanziamento più adatto a sé, tenendo conto della situazione finanziaria attuale, è bene analizzare le diverse proposte.

Nell’articolo di oggi raccogliamo perciò le migliori offerte di Gennaio 2020: prestiti personali innovativi e pronti per essere richiesti, e con i quali inaugurare nel migliore dei modi l’alba di una nuova stagione.

Prestiti personali Agos Gennaio 2020

Agos è tra le maggiori realtà nel mondo dei finanziamenti, grazie anche alla fusione con la Ducato, che le ha permesso di diventare in breve tempo un riferimento per il credito alle famiglie. Vediamo quali sono i prestiti personali pensati per il nuovo anno, a partire dalle offerte pubblicate dalla società per il mese di Gennaio 2020.

Il prestito personale Agos concede il finanziamento fino a 30.000 euro, con tempi di restituzione molto flessibili. Oltre alla comodità delle rate, i prestiti personali Agos possono essere ottenuti entro 48 ore dalla richiesta, confermandosi come un prestito flessibile, comodo e veloce. Può essere richiesto online da casa e con semplici operazioni; mentre per il prestito flessibile Duttilio è necessario recarsi in sede Agos. Il prestito flessibile 2020 di Agos è il finanziamento che permette di effettuare un salto rata o un cambio d’importo/durata. Con un operatore della filiale Agos si possono valutare insieme le diverse possibilità per rendere comode le rate, senza costi aggiuntivi.

Rientrano nei prestiti personali Agos tutti quei finanziamenti che l’ente del credito eroga sotto il nome di finanziamento auto, finanziamento per arredamento casa, università e master, ecc., per i quali non cambiano le modalità di erogazione e dei tassi. E proprio per quanto riguardano i tassi applicati nel nuovo anno, possiamo fare un quadro dei tassi Agos prendendo ad esempio un prestito da 10.000 euro: con rate mensili da 145 euro e distribuite in 84 mesi, il TAN applicato all’esempio è di 5,87%, mentre il TAEG è del 6,46%. Tale prestito Agos è valido per il mese di Gennaio fino al 3 Febbraio 2020 .

Prestiti personali Compass Gennaio 2020

Compass è tra le società leader nel paese in quanto a prestiti personali. Famiglie e giovani si rivolgono all’ente per richiedere il credito destinato a grandi e piccoli progetti, contando sulla trasparenza e sulla flessibilità dei suoi prestiti personali. Gennaio è alle porte: scopriamo perciò quali sono le proposte di Compass per il 2020.

Tra le proposte Compass troviamo il Prestito Ottimo, il prestito personale standard che concede un finanziamento fino a 30.000 euro. Con un semplice addebito sul proprio conto personale o tramite rimborsi riscattabili in diversi punti postali, SisalPay, LisPaga o altri esercizi abilitati, è possibile ricevere in giornata il finanziamento del quale si può decidere la giusta combinazione per importo, valore e durata delle rate mensili da restituire. Il tutto, secondo le modalità più comode per il richiedente.

Il prestito personale Total Flex è la soluzione Compass migliore per chi vuole avere la possibilità di cambiare l’impostazione del piano rateale nel corso del tempo. Sempre con un finanziamento massimo di 30.000 erogabili, con il Total Flex si ha diritto al salto della rata, all’allungamento della durata del rimborso oppure al cambio del valore della rata stessa. Il tutto senza costi aggiuntivi, neppure nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, che rimane gratuita. Di simile flessibilità è il prestito personale Jump che consente il salto della rata per un massimo di 5 volte lungo la durata del finanziamento.

Altra grande novità in casa Compass è il Prestito Consolido, un tipo di finanziamento “ecologico” che consente di accorpare in un unico grande prestito, altri prestiti aperti dal cliente. Il vantaggio di questo prestito personale Compass è proprio quello di diminuire le scadenze dei prestiti, che possono essere unificati in un’unica rata. Ecco perché è consigliato a chi ha in carico altri prestiti aperti e con essi diversi piani rateali. L’offerta dei prestiti personali Compass sono validi da Gennaio 2020 fino al 31 Marzo 2020 , e prevede un tasso massimo applicabile del TAN 14,15% e del TAEG 16,19%.

I prestiti personali Compass possono essere richiesti da un cittadino sia italiano che straniero, purché abbia residenza in Italia e purché abbia un’età dimostrabile tra i 18 e i 75 anni di età.

Prestiti personali Findomestic Gennaio 2020

Tra le diverse società leader del settore, anche Findomestic è riuscita ad estendersi in maniera capillare all’interno del mercato italiano, grazie all’erogazione di finanziamenti vantaggiosi.

Dal tempo libero all’acquisto della casa, i prestiti personali Findomestic puntano alla realizzazione dei desideri delle persone, cercando di avvicinarsi il più possibile alle reali possibilità. Di seguito, le migliori offerte per Gennaio 2020 promosse dall’istituto del credito.

Il prestito personale Findomestic prevede un massimo erogabile di 60.000 euro, un valore interessante che lo pone tra i prestiti personali più alti nel mercato dei finanziamenti. Il prestito, in linea con gli altri, può essere richiesto anche online e secondo le modalità più vicine alle esigenze del richiedente.

Il prestito si dimostra infatti flessibile: dopo aver pagato le prime sei rate del finanziamento si può decidere di cambiare l’importo della rata o della durata del piano rateale, fino a tre volte, e gratuitamente.

Fino al 6 Gennaio 2020 , i prestiti personali Findomestic godono di un’interessante promozione sui tassi applicati. Prendendo per esempio il prestito da 14.000 euro, rimborsabile in 96 rate da 189 euro, il TAN fisso è di 6,73%, mentre il TAEG fisso del 6,94%.

Per richiedere il finanziamento Findomestic e usufruire dell’offerta di Gennaio è necessario avere un reddito dimostrabile e un conto corrente, avere tra i 18 e 75 anni di età ed essere residente in Italia.

Prestiti personali BancoPosta Gennaio 2020

Poste Italiane è ormai una realtà ben definita per il cittadino che può richiedere qui il suo prestito personale BancoPosta, un finanziamento pensato per diverse tipologie di acquisto personale, con tutte le comodità che Poste Italiane mette al servizio del cittadino. Scopriamo di seguito i migliori prestiti personali BancoPosta di Gennaio 2020.

Come standard, troviamo il prestito BancoPosta Classico cheprevede un tetto massimo di 30.000 euro e un piano rateale estendibile fino a 84 mesi. Se invece il richiedente è alla ricerca di un piano rateale più ammortizzabile, c’è la possibilità di richiedere il prestito personale BancoPosta Flessibile, che permette di ridurre la rata durante il rimborso o di estendere la durata del finanziamento fino a 106 mesi. In linea con altri finanziamenti presenti nel mercato, Poste Italiane presenta il BancoPosta Consolidamento, il prestito che ti permette di pagare tutte le scadenze in un’unica rata ed accorpare perciò i piani rateali di prestiti diversi in uno soltanto.

Il tetto massimo erogabile in questo caso è di 50.000 euro per i titolari di un Conto BancoPosta; mentre per i titolari di Libretto Postale l’importo massimo erogabile è di 30.000 euro.

Esiste anche il Mini Prestito BancoPosta, che rappresenta una soluzione rapida e comoda di finanziamento erogabile fino a 3.000 euro, con una durata di rimborso di massimo 22 mesi.

Tale promozione è riservata ai clienti titolari della carta PostePay Evolution, sulla quale viene accreditato, e successivamente addebitato, il prestito utile per fare un acquisto importante oppure organizzare un viaggio tanto atteso.

BancoPosta ha creato, infine, una tipologia di prestito finalizzato ad alcuni bisogni dei cittadini. Parliamo dei prestiti BancoPostaAcquisto Casa o Ristrutturazione Casa che, con un’erogazione del credito fino a 60.000 euro restituibile in 120 mesi, si presentano come validi alleati nell’acquisto di una nuova casa o nel restyling della stessa. Tale quota è riservata ai titolari di un conto BancoPosta. Per i titolari di Libretto Postale, il prestito personale può arrivare ad un massimo di 30.000 euro.

Il prestito personale BancoPosta può essere richiesto presso i diversi Uffici Postali presenti nel paese, purché il richiedente abbia la documentazione che attesti un reddito prodotto in Italia, la residenza in Italia con tanto di tessera sanitaria.