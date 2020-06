Prestiti personali giugno 2020: offerte PostePay, Findomestic, Agos, Compass e Unicredit

Un prestito personale è un finanziamento che non ha un obbligo di destinazione, quindi è una somma di denaro che può essere richiesta e impiegata in qualsiasi modo, senza alcun vincolo.

I prestiti personali possono avere delle caratteristiche diverse: durata del rimborso, il tipo di rateizzazione, quantità di denaro prestata. A seconda delle proprie esigenze, possiamo scegliere il prestito personale che più si avvicina alle nostre richieste.

Vediamo quali sono i migliori prestiti personali di giugno 2020 presso PostePay, Findomestic, Agos e Unicredit.

Prestiti PostePay giugno 2020: le migliori offerte di Poste Italiane

Poste Italiane da diverso tempo offre prodotti finanziari molto convenienti per i propri clienti. Non fanno eccezione i prestiti personali, di cui possiamo vedere una vasta gamma tra cui scegliere sul sito di Poste Italiane.

I prestiti di BancoPosta sono pensati per poter aiutare le famiglie nei momenti di difficoltà, ma anche a finanziare i grandi progetti (come un corso di laurea, un master, un matrimonio o l’acquisto di una nuova casa) e i piccoli acquisti di tutti i giorni. Per poter richiedere un prestito personale a Poste Italiane basta recarsi in qualsiasi ufficio postale per poter discutere col personale qualificato su quali siano le proprie richieste. Tra la vasta gamma di prestiti personali di Poste Italiane troviamo prestiti di tutti i tipi, con importi che vanno da un minimo di 1000 euro fino ad un massimo di 60’000 euro, durate di rimborso che vanno da un minimo di 22 mesi fino ad un massimo di 120 mesi e prestiti personali con tasso fisso e rata costante per tutta la durata del finanziamento.

Vediamo quali sono i migliori prestiti personali PostePay di giugno 2020.

Poste Italiane offre diversi tipi di prestiti personali: il prestito BancoPosta Online, il prestito BancoPosta Classico, il Prestito BancoPosta Consolidamento, il prestito BancoPosta Flessibile e il Mini Prestito Banco Posta; oltre a questi ci sono quelli finalizzati all’acquisto di qualcosa di specifico, come il prestito pensato per l’acquisto di una casa e il prestito pensato alla ristrutturazione della casa.

Tra questi, uno dei più interessanti è il Prestito BancoPosta Consolidamento, valido in promozione fino al 30 giugno 2020. Questo prestito personale offre condizioni molto vantaggiose per i propri clienti, che riescono ad ottenere liquidità. Questo tipo di prestito personale è pensato per chi è titolare di un conto corrente BancoPosta con accredito della pensione o dello stipendio. Si possono richiedere da un minimo di 3000 euro fino ad un massimo di 50’000 euro. Con 90 rate mensili da 344,42 euro si possono richiedere 25’000 euro con TAN fisso al 5,90% e TAEG al 6,09% Il rimborso può durare da un minimo di 24 mesi fino ad un massimo di 96 mesi. Il prestito può essere erogato ai clienti che hanno un conto corrente BancoPosta, che hanno un reddito dovuto ad un lavoro o ad una pensione dimostrabili e che siano residenti in Italia. Proprio per questo, al momento della stipula, bisogna presentare un documento d’identità in corso di validità, la propria tessera sanitaria e un documento che certifichi il proprio reddito.

Prestiti personali giugno 2020: le migliori offerte di Findomestic

A giugno 2020 Findomestic offre molti piccoli e grandi prestiti personali, anche alcuni indirizzati a specifici progetti o esigenze. Ogni prestito Findomestic è personalizzabile per il numero di rate, per la quantità del prestito e per i piani di ammortamento. Tra quelli proposti a giugno troviamo anche prestiti personali per l’acquisto di un’auto usata, per l’acquisto di elettrodomestici e per le vacanze.

Vediamo quali sono i migliori prestiti personali di Findomestic nel mese di giugno 2020.

Una delle offerte di Findomestic più convenienti è sicuramente quella del suo nuovo prestito personale di questo mese, un’offerta flash valida fino al 7 giugno 2020. Si tratta di un finanziamento fino a 60’000 euro, per realizzare qualsiasi progetto in programma, come le vacanze, l’acquisto di un’auto oppure la ristrutturazione di casa. Con questo prestito non ci sono spese accessorie, perciò non si avranno spese per quanto riguarda l’istruttoria pratica, l’incasso e la gestione, il bollo, l’istitutiva e le comunicazioni periodiche.

Per poterlo richiedere bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 75 anni, un reddito che possa essere dimostrato, la residenza in Italia ed essere titolare di un conto corrente presso Findomestic. Possono essere richiesti importi che vanno da un minimo di 1000 euro fino ad un massimo di 60’000 euro. L’erogazione avviene con un bonifico sul proprio conto corrente bancario, così come il rimborso del prestito. Si tratta, inoltre, di un prestito flessibile, con la possibilità di modificare la rata in base alle proprie esigenze. Infatti, dopo aver pagato 6 rate, si avranno le opzioni del Cambio Rata (per modificare l’importo della rata) e l’opzione Salta Rata (per spostare la rata alla fine del finanziamento).

Prestiti personali Agos giugno 2020: le offerte

Agos è una delle società finanziarie più famose e importanti d’Italia e propone diverse soluzioni per i prestiti personali. Innanzitutto possiamo vedere la vasta gamma di prestiti che offre: prestiti per l’acquisto di un’auto o di una moto, prestiti per la ristrutturazione di casa, per l’acquisto di elettrodomestici, per l’acquisto di pannelli fotovoltaici o di pannelli solari, di computer, pensati per i giovani e per lo studio, per l’acquisto di master e specializzazione, per cerimonie, regali e matrimoni e per viaggi.

I prestiti personali Agos possono essere richiesti anche online, fino ad un massimo di 30’000 euro. L’importo verrà ricevuto entro 48 ore dall’accettazione della richiesta di finanziamento, il quale, oltretutto, può essere flessibile.

Vediamo quali sono i migliori prestiti personali di Agos in questo giugno 2020.

Uno dei prestiti personali più convenienti di Agos è il prestito per giovani, pensato per realizzare i grandi progetti, come la prima casa, il completamento della propria formazione (specializzazione o master) oppure l’acquisto della prima automobile.

Per richiedere un prestito personale Agos bastano solo tre documenti: la carta d’identità, il codice fiscale e il documento che attesti il proprio reddito. Inoltre, è possibile scegliere un prestito flessibile Duttilio, che permette diverse opzioni per rendere ancora più personale il prestito: c’è la possibilità di saltare una rata, modificare l’importo di una rata o cambiare la durata del finanziamento, senza alcun costo aggiuntivo, ma solo con una chiamata al Servizio Clienti. Per poter fare una simulazione del prestito personale, basta andare sul sito ufficiale di Agos, scegliere l’importo di cui si ha bisogno e il numero di rate per il rimborso e, in pochi secondi, si avrà un preventivo del prestito.

Prestiti personali Compass giugno 2020: le migliori offerte

Compass è uno degli enti finanziari più amati dagli italiani, infatti più di 10 milioni di italiani si sono affidati a Compass per il proprio prestito personale, inoltre Compass ha oltre 200 punti vendita in Italia, così da poter avere un consulente sempre a disposizione per i propri dubbi. Da Compass si può richiedere un prestito personale presentandosi direttamente in filiale oppure online: nel primo caso basterà un solo giorno per richiedere il proprio prestito, altrimenti, via online basteranno pochi documenti per poterlo richiedere.

Compass offre una vasta gamma di finanziamenti per i propri progetti e dà la possiiblità di scegliere tra diverse opzioni, anche per poter personalizzare la rata o variare la durata del prestito. Per poter richiedere un prestito personale Compass basta essere in possesso di un documento d’identità valido, un codice fiscale e presentare l’ultima busta paga (nel caso di un lavoratore dipendente), l’ultima dichiarazione di redditi (nel caso di un lavoratore autonomo) o l’ultimo cedolino della pensione (nel caso di un pensionato). I prestiti Compass sono disponibili anche per i cittadini stranieri, basta che siano in possesso di un permesso di soggiorno valido e che siano residenti in Italia da almeno un anno.

Vediamo quali sono i migliori prestiti personali Compass in questo giugno 2020.

Tra i migliori prestiti di Compass c’è il prestito Total Flex, un prestito totalmente flessibile. Con questo prestito personale si possono realizzare tutti i progetti in programma, avendo comunque una grossa flessibilità. Si può decidere tra diverse soluzioni per le rate e le durate, scegliendo il piano di rimborso più convenienti, con la possibilità di modificarlo anche nel tempo. Con questo tipo di prestito personale si può decidere di diminuire l’importo delle rate, allungare il piano di rimborso del prestito oppure anche saltare una rata (fino ad un massimo di 5 volte) e rimandare il suo pagamento alla fine del finanziamento. Si può scegliere l’opzione preferita in modo gratuito ed è gratis anche l’estinzione anticipata del prestito.

Possono richiederlo tutti i residenti in Italia che hanno un’età compresa tra i 18 e i 75 anni per un importo massimo di 30’000 euro. Al momento della stipula (che può essere sia in filiale che online) vengono richiesti un documento d’identità in corso di validità, un codice fiscale (ad esempio, la tessera sanitaria) e l’ultimo documento che attesti un’entrata (ultima busta paga, ultima dichiarazione dei redditi o l’ultimo cedolino della pensione).

Il prestito avviene in modo molto veloce, in giornata, con un addebito automatico sul conto corrente bancario o assegno. Per quanto riguarda il rimborso, invece, può essere automatico in conto corrente bancario o postale o tramite bollettini da rimborsare nei punti vendita SisalPay o LIS PAGA.

Prestiti personali giugno 2020: le migliori offerte di Unicredit

Unicredit offre una vasta gamma di prestiti personali, che cambiano a seconda dell’importo, il tipo di rimborso e quanto sia flessibile.

Vediamo quali sono i migliori prestiti personali di Unicredit nel mese di giugno 2020.

Tra i prestiti personali offerti c’è il prestito CreditExpress Dynamic, un prestito dinamico che permette la realizzazione dei propri progetti, sia presenti che futuri. Può essere richiesta una cifra che va da un minimo di 3000 euro fino ad un massimo di 30’000 euro, con una durata che va da un minimo di 36 mesi fino ad un massimo di 84 mesi. Questo tipo di prestito può essere adattato alle proprie esigenze in 3 opzioni: l’opzione Cambio rata, una volta l’anno e dopo le prime 9 rate consecutive pagate, si può richiedere una modifica della quota mensile, rimanendo sempre all’interno di un importo minimo e massimo; l’opzione SaltoRata, possibile una volta l’anno, dopo aver pagato le prime 9 rate consecutive o dopo 6 mensilità dopo l’ultimo utilizzo dell’opzione e permette di saltare una rata per essere pagata alla fine del prestito; l’opzione Ricarica Prestito con cui si può richiedere una nuova liquidità in aggiunta al prestito giù richiesto e può essere richiesta per un importo non superiore a quello già rimborsato e può essere usata per un massimo di 3 volte.

Per poterlo richiedere ci sono due modi: se si è già affiliati ad Unicredit, si può richiedere il prestito direttamente via online; se, invece, non si è ancora clienti, allora si può fissare un appuntamento (via online) nella filiale più vicina per un colloquio con un consulente.

Un altro prestito personale molto conveniente è il Prestito veloce CreditExpress Easy, pensato per essere un prestito piccolo e veloce per le piccole spese. Si tratta, infatti, di un prestito personale pensato per le piccole spese occasionali (l’acquisto di un elettrodomestico o di un mobile). La somma richiesta può andare da un minimo di mille euro fino ad un massimo di cinquemila euro e può essere richiesta comodamente dall’app UniCredit Mobile Banking oppure tramite il sito UniCredit per poterlo accreditare sul proprio conto corrente.

Se il richiedente è un correntista di Unicredit da almeno 6 mesi con servizio di Internet Banking attivo, può essere richiesto il prestito tramite il Credit Express Easy, scegliendo l’importo che andrà rimborsato in come rate da 12 a 36 mesi con un tasso TAN del 6,50%. Se si sceglie di richiedere il prestito tramite l’applicazione di Unicredit, basta scaricarla e inserire pochi dati per mandare la richiesta, in caso positivo, si riceve la conferma da parte di Unicredit e il prestito verrà accreditato direttamente sul proprio conto corrente.

Ad esempio, se si sceglie un prestito di 3030,56 euro e si sceglie l’opzione di rimborso a 24 mesi, la rata sarà di 135 euro con un tasso TAN fisso del 6,50% e un tasso TAEG del 6,74%.