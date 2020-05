Prestiti personali maggio 2020: offerte Findomestic, Poste Italiane, Agos, Compass e Unicredit

In questo momento di gravissima difficoltà, poter contare sui prestiti personali rappresenta un ottimo aiuto per venir incontro alle piccole grandi spese quotidiane alle quali le famiglie devono far fronte.

In questo articolo si parla delle migliori offerte di maggio 2020 proposte di istituti come Findomestic, Poste Italiane, Agos, Compass ed infine Unicredit.

Prestiti personali maggio 2020: le offerte di Findomestic

Prima di procedere con l’esposizione delle proposte messe in campo da Findomestic, è bene richiamare l’attenzione sulla definizione di “prestito personale”.

Questo è un finanziamento elargito da istituti di credito, che non è legato ad alcun obbligo di destinazione, dunque ogni richiedente può impiegare il denaro ricevuto in qualsiasi modo.

Una soluzione davvero molto vantaggiosa che consente di avere una disponibilità economica per far fronte a spese imminenti ed improrogabili.

Per questo Maggio 2020, Findomestic ha proposto un prestito personale che prende il nome di Rata Unica.

Questa tipologia di finanziamento ha il vantaggio di pagare tutto in una sola rata inoltre, per venire incontro alle esigenze dei suoi clienti, l’azienda ha deciso di azzerare tutti costi tipici dei prestiti come le istruttorie pratiche, quelli di incasso e gestione, imposta di bollo o istitutiva e non è domandato nemmeno il pagamento delle spese relative alle comunicazioni periodiche.

Tutte le pratiche avvengono comodamente online e sia l’erogazione dei soldi che il rimborso, avviene direttamente sul proprio conto corrente bancario tramite bonifico e addebito.

Findomestic da l’opportunità di richiedere importi del valore minimo di 1000€ fino a 60.000€, garantendo così il finanziamento dei progetti che si hanno in cantiere.

Le condizioni proposte sono estremamente flessibili e si adattano perfettamente alle esigenze di tutti e questo risponde pienamente alla politica adottata dall’istituto di credito.

Al fine di avere un responso positivo, il richiedente del prestito deve avere un’età compresa tra i 18 ed i 75 anni con un reddito dimostrabile, essere il possessore e titolare di un conto corrente ed infine essere residente all’interno del territorio italiano.

Sono ulteriormente avvantaggiati coloro che hanno già un conto aperto presso Findomestic, in quanto indicando il proprio IBAN nel momento della domanda di erogazione, in caso di responso affermativo possono avere l’accredito nell’arco di sole 24 ore.

Per avere un preventivo, basta connettersi direttamente al sito ufficiale dell’istituto e cliccare nella sezione dei prestiti personali; successivamente c’è una finestra che offre l’opportunità di inserire l’importo necessario ed attendendo qualche secondo il sistema provvederà direttamente ad effettuare i calcoli relativi alla propria situazione.

Ciò che i clienti apprezzano maggiormente di Findomestic è l’immediatezza e la serietà, elementi davvero essenziali in questi contesti.

Inoltre garantendo la compilazione di tutte le pratiche in modalità paperless, ognuno può avere tutto il tempo per fare le valutazioni in relazione alle proprie tasche.

Prestito BancoPosta Maggio 2020: le offerte di Poste Italiane

Chi l’ha detto che il gruppo Poste Italiane si occupa solamente delle pratiche relative a lettere, raccomandate e pacchi?

La sezione finanziaria offre ai propri clienti un vasto panorama di opportunità soprattuto in ambito di prestiti personali.

A seguito della gravissima difficoltà economica legata al Covid-19, l’istituto ha deciso di proporre per il mese di maggio un’offerta chiamata “Riparti Italia prestito Banco Posta”.

Questo finanziamento personale è ideato per permettere ai clienti di realizzare i propri progetti lasciati in cantiere, in modo veloce ed agevole.

La proposta si declina in tre differenti opzioni che contemplano diversi range di euro che possono essere richiesti: la prima va da un minimo di 6.000€, fino ad un massimo di 11.999€ ed hanno durata da 24 a 84 mesi.

Il suddetto prestito si adatta perfettamente alle esigenze dei titolari di un conto corrente Banco Posta ed è estinguibile in 60 rate con TAN fisso a 6,90% e TAEG 7,23%.

La seconda opzione permettere di domandare da un minimo di 12.000€ fino ad un massimo di 30.000€ con durata che oscilla da 24 mesi e si estende fino ad 84 mesi; questa è estinguibile fino a 78 rate mensili con TAN fisso a 5,90% mentre il TAEG è di 6,18%.

L’ultima opzione proposta da Poste Italiane, prende il nome “Riparti italia Prestito BancoPosta Consolidamento”; grazie alle condizioni proposte, si possono richiedere da 15.000€ fino a 50.000€ con una durata da 24 a 96 mesi.

Le rate tramite le quali è possibile estinguere il finanziamento sono 90 mensili ed hanno TAN fisso, sempre al 5,90% mentre il TAEG è 6,09%.

Queste soluzioni possono essere dei veri salvagenti per chi si trova in un momento di apprensione sotto il profilo economico e necessità di una maggiore liquidità in tempi brevi.

Prestiti personali Maggio 2020: le offerte di Agos e Compass

Agos rappresenta da diverso tempo una vera garanzia in materia di prestiti personali; le sue offerte sono studiate appositamente per adattarsi ai bisogni dei clienti, aiutandoli ad affrontare le incombenze economiche tipiche di nuclei familiari e non solo.

Per il prossimo mese di maggio, la finanziaria ha ideato un prestito che consente di erogare importi fino a 10.000€.

Questa soluzione è ideale per coloro che non necessitano di grandi somme di denaro ma hanno bisogno di una maggiore tranquillità economica per avviare dei progetti o far fronte a qualche spesa urgente.

Agos propone questa offerta con TAN fisso a 5,78% e TAEG a 6,49% e l’unica garanzia ulteriore domandata è quella della firma di un coniuge se il richiedete risulta sposato.

La richiesta è possibile inoltrarla per via telematica ed in caso di esito positivo, al cliente è offerta l’opportunità di ricevere il bonifico direttamente sul proprio conto corrente.

Per ciò che riguarda invece i rimborsi successivi, questi devono avvenire tramite addebito diretto con data di scadenza che è possibile concordare direttamente con i consulenti Agos.

Uno strumento particolarmente interessante che consente di avere una valutazione rapida dei pro e dei contro, è il simulatore di prestito presente all’interno del sito online dell’istituto.

Inserendo l’importo che eventualmente si vuole richiedere e compilando il modulo telematico con tutte le altre informazioni richieste, il sistema calcolerà in pochissimi secondi un preventivo personale che può essere valutato in tutta tranquillità in base alle proprie esigenze.

Anche Compass si propone come una delle migliori finanziarie operanti nel territorio; negli anni i prodotti proposti ai clienti, sono statti un valido aiuto per promuovere progetti ed obiettivi.

In questo momento di incertezza al livello nazionale e internazionale, l’istituto ha messo in campo delle offerte relative a dei prestiti personali, molto valide ed interessanti.

Una delle migliori è senza dubbio il “Mini Credito”; una forma di credito davvero particolare studiata per garantire sempre una riserva di liquidità da 1.500€ la quale si ricostituisce grazie ad un rimborso della quota capitale con un pagamento di una rata fissa mensile.

Un’idea davvero unica che permette di non restare mai sprovvisti di liquidità, realizzando così i piccoli desideri.

Le spese possono essere tenute tranquillamente sotto controllo, in quanto il rimborso della rata è concordato in anticipo garantendo così la massima chiarezza e trasparenza.

Per quanto concerne il suo utilizzo, è importante ricordare che ad ogni cliente è data l’occasione di liquidare sul proprio conto, tutta quanta la disponibilità del fido oppure solamente una parte a seconda dell’esigenza del momento e successivamente grazie al valido supporto dei consulenti Compass, si possono pianificare le rate di rimborso in maniera semplice evitando spiacevoli sorprese.

Prestiti personali Unicredit Maggio 2020: le offerte in corso

Quando si parla di ambito finanziario, è impossibile non fare riferimento ad uno dei massimi istituti di credito sul territorio italiano: Unicredit.

Oltre a predisporre importanti servizi bancari, offre anche delle soluzioni relative a prestiti personali da non sottovalutare; uno dei migliori prodotti presenti sul mercato attuale si chiama CreditExpress Dynamic ed è una forma di finanziamento senza obbligo di destinazione, pensato per aiutare i propri clienti a realizzare piccoli progetti.

Gli importi che possono essere richiesti, variano all’interno di un range che va dai 3.000€ fino ai 30.000€, erogabili con una durata che oscilla dai 36 fino agli 84 mesi.

Questa soluzione è davvero flessibile in quanto una volta l’anno e dopo almeno 9 rate pagate, è possibile richiedere anche la modifica della quota da versare che comunque deve rispettare sempre dei minimi e massimi imposti da Unicredit.

Scegliendo l’opzione sopracitata i clienti possono così modificare il piano di ammortamento del finanziamento, valutandolo in relazione al merito creditizio.

Altro benefit sfruttabile, è quello di usufruire della rata tonda da applicare per l’intera durata del prestito, in quanto risulta essere nettamente più facile da ricordare.

Con Credit Express Dynamic i richiedenti possono contare su un TAN fisso a 9,40% e TAEG variabile in base all’importo domandato alla banca.

I correntisti che sono già stati valutati da almeno sei mesi ed aventi l’home banking già attiva, possono richiedere il prestito direttamente online, senza necessariamente doversi recare in una delle tantissime filiali sparse sul territorio; in caso contrario si può fissare un appuntamento direttamente in sede, per avere un confronto diretto con uno dei consulenti del gruppo Unicredit, i quali hanno il compito di redigere dei preventivi personali e studiati sulle esigenze di ognuno.