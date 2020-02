Prestiti Personali Marzo 2020: offerte Agos Ducato, Compass, Findomestic, Poste Italiane e Unicredit

Spesso le numerose società più famose del settore prestiti riservano ciclicamente ai propri clienti o ai consumatori delle offerte particolari per la richiesta del prestito personale. Vengono messi a disposizione dei richiedenti prestito particolari incentivi che possono variare: da un tasso inferiore o fisso a uno sconto sulla somma da onorare. Oggi analizzeremo quali sono e in cosa consistono le offerte previste per il mese di marzo 2020 sui prestiti personali da Agos Ducato, Compass, Findomestic, Poste Italiane e Unicredit.

Prestiti personali marzo 2020: le offerte di Agos Ducato

Agos Ducato è una delle società italiane leader del settore, ma purtroppo attualmente non prevede offerte di cui usufruire nel corso del mese di marzo.

Nella pagina home del sito si potrà subito entrare in contatto con l’interfaccia della società, chiara e intuitiva, che mostra a sinistra una foto con lo slogan della società “la tua vita con qualcosa in più” e un esempio di prestito che prevede una somma da richiedere di 12000 euro da rimborsare in una durata di 78 rate con TAN di 6, 67 % e TAEG di 6, 88 % con validità fino al 2 marzo 2020.

Sulla destra dello schermo, invece, vedremo il simulatore del prestito in cui, spostando per orizzontale il cursore del mouse, amplificando o accorciando la linea blu, sarà possibile effettuare la propria richiesta basandosi sull’esclusiva simulazione di prestito personale: l’importante è che l’importo scelto sia compreso fra un minimo di 500 euro a un massimo di 30000 euro. Insieme alla somma richiesta e in base al numero di rate con le quali il prestito personale verrà onorato, varieranno anche i tassi di interesse TAN e TAEG in numero percentuale e, accanto ad essi, emergerà il risultato del calcolo finale, cioè l’importo di ogni rata che il cliente Agos Ducato dovrà pagare una volta concluso il contratto per la richiesta prestito. Occorre, però, specificare che la compagnia si riserva comunque di effettuare un margine di differenza rispetto al risultato del calcolo della simulazione in base alla fase di istruttoria.

Agos Ducati, inoltre, a prescindere da questa offerta con scadenza il 2 marzo, offre la possibilità di chiudere la richiesta del proprio prestito personale assicurando il prestito stesso in modo da poter tutelare il finanziamento da onorare anche nel caso in cui si presentasse un qualsiasi imprevisto per il contraente richiedente prestito a patto che non abbia più di 65 anni. Nel caso in cui si volesse attivare la polizza assicurativa sarà, però, necessario pagare un minimo rincaro sulle rate: se, ad esempio, una singola rata avesse un valore pari a 190 euro, con il rincaro dovuto all’assicurazione si dovrà pagare la somma di 198, 55 euro.

Compass: tutte le offerte per il mese di marzo per richiedere un prestito personale

Anche Compass ha messo a disposizione dei propri clienti delle offerte davvero vantaggiose rivolte a coloro i quali sono interessati a richiedere un prestito nel mese di marzo 2020.

Fino a fine mese, precisamente fino al 31 marzo 2020, il tasso TAEG sarà fisso a 16, 42 % e includerà gli interessi al TAN Fisso 14,50%; le spese di istruttoria avranno un costo di 135, 00 euro; le spese di incasso e di gestione pratica una spesa pari a 1, 00 euro a rata; gli oneri fiscali applicati al contratto richiesti con la prima rata di 22, 84 euro; gli oneri fiscali utilizzati per le comunicazioni periodiche di trasparenza saranno gratuite così come la comunicazione periodica che altrimenti, qualora venisse richiesta in formato cartaceo, se richiesta, avrà il costo di 0, 56 euro .

Stando a questa offerta che scadrà il 31 marzo 2020, con questi prezzi e tassi di interesse, il contraente richiedente un prestito personale di 9000 euro per un finanziamento della durata totale di 84 mesi, dovrà restituire un importo totale di 14702, 68 euro.

La somma presa in esame è 9000 euro: l’importo richiesto con il proprio prestito personale dovrà infatti rientrare in un quantitativo di denaro ben preciso. La somma richiesta dovrà essere compresa fra un minimo di 5000 euro e un massimo di 30000 euro da rimborsare necessariamente fra i 24 e gli 84 mesi e subirà le variazione dei tassi di TAN e TAEG che, però, non supereranno mai rispettivamente il 14, 65 % e il 16, 76 %.

Per poter richiedere un prestito di questo genere occorrerà effettuare la richiesta online tramite il calcolo automatico da effettuare nel sito oppure recarsi in una delle filiali presenti i Italia, scegliendo la più vicina a voi grazie ad una cartina apposita consultabile dal sito, l’importante sarà avere come unico requisito il fatto di essere nuovi clienti Compass.

Findomestic: tutte le offerte del mese di marzo sui prestiti personali

Abbiamo visto come le società leader aggiornino la loro proposta di prestito, presentando ciclicamente delle offerte per i propri clienti. Findomestic, per il mese di marzo, non prevede nuove offerte: a partire dal 3 febbraio fino al primo marzo 2020, infatti, è stata attiva la promozione Love Days, in occasione della giornata di San Valentino. Prima di richiedere qualsiasi prestito, comunque, occorre analizzare in maniera attenta e meticolosa le opzioni di cambio rata e salto rata, possibili solo a seguito del rimborso delle prime sei rate. Se, ad esempio, il prestito personale ha un importo pari a 14000 euro da onorare in 96 rate, ognuna della somma di 189, 00 euro con tassi di interesse TAN fisso pari al 6, 73 % e TAEG fisso pari a 6, 94 % con costi accessori relativi all’offerta del tutto azzerati grazie alla perfezione Love Days per un importo totale dovuto di 18144, 00 euro. Nel caso in cui si decidesse di cambiare rata o applicare il salto della rata, la massima percentuale di tasso di interesse TAEG applicabile sarà del 6, 95 %. Non solo: fino al 2 marzo con i Love Days di Findomestic Banca si può partecipare al concorso indetto proprio da Findomestic che permette, ai più fortunati, di vincere una Lambretta. Per partecipare, fino al primo marzo 2020, occorrerà seguire il regolamento del concorso che potete leggere integralmente al sito findo.it/lovedays.

Prestiti Personali Poste Italiane: tutte le offerte del mese di marzo 2020

Anche Poste Italiane, come tutte le società che abbiamo analizzato fino ad ora, ha creato delle offerte ad hoc per i prestiti personali richiesti dai consumatori. Dopo la lunga ondata dei vantaggi e dei benefici delle offerte New Year che hanno accompagnato i clienti fino a metà febbraio, Poste Italiane con Banco Poste mette a disposizione dei consumatori una nuova offerta, già utilizzabile dal primo gennaio, destinata, stavolta, a durare fino al 31 marzo 2020.

Il prestito personale che si può richiedere tramite questa offerta ha, però, la particolarità che dovrà essere richiesto unicamente da casa propria secondo un “finanziamento con un processo 100% online con Firma Digitale”, come viene presentato dal sito. La richiesta, infatti, dovrà essere effettuata tramite il proprio dispositivo, pc o smartphone che sia, dotato di connessione ad internet. Non solo: sempre online sarà possibile controllare lo stato di avanzamento e di gestire la richiesta, modificando l’importo delle rate da onorare o spostandone una a fine finanziamento, qualora fosse necessario, ad esempio, in qualsiasi momento si desideri semplicemente connettendosi online. Se si è in possesso di un conto corrente BancoPosta, inoltre, si potranno attuare tutti questi movimenti direttamente dal servizio di Internet Banking effettuando il login e richiedendo un preventivo online del proprio prestito personale, in base alle proprie esigenze. L’importo, che dovrà essere compreso fra un minimo di 3000 euro e un massimo di 30000, dovrà essere rimborsato in una forbice di tempo a sua volta compresa fra i 24 e gli 84 mesi con rispettive rate mensili con TAN fisso a 7, 90 %.

Se, ad esempio, nel mese di marzo 2020 si volesse richiedere un prestito personale dell’importo di 9000 euro da onorare in 60 rate mensile, tenendo conto del TAN fisso 7, 90 % e TAEG 8, 20 %, ci troveremo davanti al pagamento di 182, 10 euro mensili.

Prestiti personali Unicredit: tutte le migliori offerte per il mese di marzo 2020

Concludiamo con le offerte relative ai prestiti personali proposte da Unicredit nel mese di marzo del 2020. Sebbene questo periodo non sia in realtà troppo proficuo per la ricerca delle offerte e dei benefici sui prestiti personali Unicredit, in quanto non è presente alcuna promozione che preveda particolari vantaggi o scoutistica, è bene ricordare che Unicredit presenta sempre, compreso il mese di marzo 2020, un tipo di offerta davvero molto diversificata in base al target a cui si rivolge: dal prestito personale per i più giovani, talvolta già organizzato in previsione del pagamento di un master o di un ciclo di studi più completo, a quello finalizzato all’acquisto di un veicolo, una automobile o una barca; da quelli che comprendono una somma minore che va dagli appena 1000 euro ai 3000 fino ai 5000, a quelli che toccano i 30000 euro.