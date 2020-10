Prestiti personali Ottobre-Novembre 2020: offerte Findomestic, Agos, Compass e BancoPosta

Quando abbiamo bisogno di una piccola somma di denaro da impiegare in una spesa non finalizzata (ovvero una spesa di cui non dobbiamo specificare la destinazione) possiamo richiedere un prestito personale presso un istituto finanziario. Si tratta, infatti, di piccole somme da poter prendere per piccoli acquisti, da poter rimborsare dietro un pagamento di rate mensili.

Vediamo quali sono i migliori prestiti personali di Ottobre e Novembre 2020 per Findomestic, Agos, Compass e BancoPosta.

Prestiti personali Ottobre – Novembre 2020: le migliori offerte con Findomestic

Findomestic è un istituto di credito specializzato nell’erogazione di finanziamenti e prestiti personali. La sua offerta è molto varia e tra i vari prestiti finalizzati, troviamo alcune proposte molto interessanti.

Vediamo quali sono le migliori offerte di Ottobre e Novembre 2020 di Findomestic per quanto riguarda i prestiti personali.

L’offerta di Findomestic, come abbiamo già detto, è molto vasta e tra i suoi prodotti finanziari troviamo il prestito personale Rata Unica. Si tratta di una soluzione finanziaria molto interessante, perché Findomestic si occuperà degli altri finanziamenti in corso e permetterà di ottenere un prestito per un progetto o un acquisto e avere la possibilità di rimborsarlo in un’unica rata, con tranquillità e tutto il tempo a disposizione.

Innanzitutto è importante specificare che ogni prestito personale con Findomestic non prevede spese di istruttoria pratica, di incasso e gestione e nessun pagamento di bolla o per le comunicazioni periodiche; il richiedente non si troverà mai di fronte ad alcuna spesa accessoria, mantenendo un rapporto di assoluta trasparenza con Findomestic.

Per poter richiedere il prestito personale Rata Unica, il richiedente dovrà avere alcuni requisiti per procedere alla richiesta: dovrà avere un’età compresa tra i 18 anni e i 75 anni, dovrà poter dimostrare di avere un reddito regolare, dovrà avere la residenza nel territorio italiano e dovrà essere titolare di un conto corrente con Findomestic.

Il prestito personale Rata Unica è un prestito totalmente online, non ha spese accessorie ed è pienamente flessibile. È possibile richiedere un importo da un minimo di 1000 euro fino ad un massimo di 60’000 euro. Il prestito personale verrà erogato direttamente sul proprio conto corrente bancario, sotto forma di bonifico; stesso modus operandi per quanto riguarda il rimborso, che verrà prelevato direttamente dal conto corrente bancario con Findomestic.

Il prestito personale Rata Unica permette ai clienti Findomestic di richiedere più finanziamenti per diversi progetti e farli pagare in un’unica rata, senza avere troppe scadenze in corso, col rischio di perderne una. Inoltre, tutti i prestiti saranno sottoposti ad un TAEG fisso del 6,94% e un TAN fisso del 6,73%.

Per poter fare una prova di questo tipo di prestito personale, basterà andare sul sito ufficiale di Findomestic, nella sezione adibita al Simulatore di prestiti. Qui bisognerà inserire alcuni dati, come il tipo di progetto che si vuole realizzare col prestito (basterà cliccare sulla voce “Altri progetti” per un prestito non finalizzato) e inserire l’importo di cui si ha bisogno; in pochi minuti, si avranno tutti i dettagli del prestito richiesto.

Il prestito personale Rata Unica con questi valori di TAN e TAEG è disponibile fino al 31 ottobre 2020.

Prestiti personali Ottobre – Novembre 2020: le migliori offerte con Agos

Anche Agos, uno dei maggiori istituti di credito in Italia, propone diverse soluzioni finanziarie che si adattano ad ogni tipo di richiesta. Tutti i prestiti personali di Agos sono flessibili e personalizzabili secondo le proprie esigenze, così da poter ottenere piccole e grandi somme di denaro in poco tempo e totalmente online.

Vediamo quali sono le migliori offerte per Ottobre e Novembre 2020da parte di Agos.

Tra le soluzioni finanziarie pensate da Agos, troviamo il Prestito Personale Agos. Questo tipo di prestito permette di ottenere anche somme piuttosto alte (fino a 30’000 euro) in sole 48 ore, da poter rimborsare in piccole rate personalizzabili. Si tratta ovviamente di un prestito non finalizzato, da poter usare, quindi, per qualsiasi acquisto. Il prestito personale di Agos permette di avere una somma, anche importante, da poter impiegare per i propri progetti o per i propri acquisti, il tutto con tassi molto competitivi sul mercato, da poter rimborsare in un numero di rate personalizzabile, a seconda delle proprie esigenze.

Come detto, il prestito è completamente online e può essere richiesto mediante la presentazione di alcuni documenti: la propria carta d’identità in corso di validità, il proprio codice fiscale e un documento che attesti il proprio reddito (l’ultima busta paga se si è un lavoratore dipendente, l’ultima dichiarazione del reddito per quanto riguarda i lavoratori autonomi e l’ultimo cedolino della pensione per quanto riguarda i pensionati).

Si tratta, inoltre, di un prestito estremamente flessibile: Agos, infatti, dà la possibilità di modificare il pagamento della rata, recandosi direttamente in filiale. Andando in una filiale e parlando con un operatore Agos, il richiedente potrà avere la possibilità di saltare la rata, modificare l’importo di una rata oppure cambiare la durata del finanziamento; oltretutto, è bene specificare che tutte queste modifiche non hanno alcun costo aggiuntivo.

Per poter simulare il proprio prestito personale, basterà andare sul sito ufficiale di Agos e accedere alla sezione del Simulatore del prestito online. Qui basterà scegliere l’importo da richiedere (da un minimo di 500 euro fino ad un massimo di 30’000 euro) e il numero di rate per il rimborso (da un minimo di 12 rate fino ad un massimo di 120 rate); in pochi minuti, il richiedente otterrà la simulazione del prestito, con tutte le informazioni essenziali.

I valori di TAN e TAEG variano a seconda delle condizioni economiche ogni mese. Ad esempio, fino al 31 dicembre 2020 avremo un tasso fisso del TAN del 6,19% e un tasso del TAEG del 7,06%. A seconda della somma richiesta e delle rate per il rimborso, avremo delle offerte differenti. Sarà disponibile richiedere anche l’assicurazione sul proprio prestito personale, così da poterlo tutelare il richiedente durante il finanziamento (anche se non è possibile per i richiedenti con un’età superiore ai 75 anni).

Prestiti personali Ottobre – Novembre 2020: le migliori offerte con Compass

I prestiti personali Compass sono rinomati nel campo dei finanziamenti per la loro velocità e la loro facilità di richiesta. Tutti i prestiti personali Compass possono essere richiesti in un giorno recandosi in filiale, dove verranno illustrati tutti i tipi di prodotti finanziari disponibili.I prestiti personali di Compass possono essere personalizzati secondo le proprie esigenze, basterà andare nella filiale più vicina e richiedere la consulenza di un esperto di Compass, che illustrerà tutte le offerte e tutte le personalizzazioni da poter fare sul prestito personale scelto.

Vediamo allora quali sono i migliori prestiti personali di Ottobre e Novembre 2020 di Compass.

Tra i prodotti finanziari di Compass, bisogna tenere conto soprattutto del Prestito Personale Flessibile che permette di accedere ad una somma molto alta, fino a 30’000 euro ed è disponibile per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati. Il prestito personale flessibile di Compass può essere richiesto con modalità online (sia tramite l’app di Compass e sia tramite il loro sito ufficiale, dall’area personale), per poi andarlo a stipulare nella filiale più vicina, grazie anche alla consulenza di un addetto Compass.

Ci sono tre possibili tipologie per il prestito flessibile Compass: il prestito Ottimo, il prestito, il prestito Total Flex e il prestito Jump.

Il prestito Ottimo è praticamente la proposta standard di Compass e si tratta di un prestito non finalizzato, da poter utilizzare per ogni bisogno o spesa e si potrà richiedere una somma fino a 30’000 euro. I richiedenti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 75 anni e dovranno presentare la seguente documentazione al momento della richiesta del prestito: un documento d’identità in corso di validità, il proprio codice fiscale e un documento che attesti il reddito (l’ultima busta paga, l’ultima dichiarazione dei redditi o l’ultimo cedolino della pensione). Nel caso il richiedente sia un cittadino straniero, è richiesta la residenza in Italia da almeno un anno e la presenza di un permesso di soggiorno valido. Il prestito verrà erogato direttamente in giornata, mediante bonifico bancario o assegno, mentre per quanto riguarda il rimborso, ci sono varie modalità, tra cui l’addebito sul proprio conto corrente bancario o postale o tramite il pagamento presso i punti vendita SisalPay. Si tratta di una tipologia di prestito personale totalmente flessibile, poiché il richiedente potrà richiedere l’importo della rata, il numero di rate per il rimborso e la durata del finanziamento.

Un’altra opzione è il prestito personale Compass Total Flex, un prestito completamente flessibile, poiché il richiedente potrà scegliere tra diverse soluzioni di rate e diverse durate per il finanziamento. Oltretutto, il finanziamento potrà essere modificato anche in corso d’opera e si potrà decidere se diminuire l’importo della rata, allungare il piano per il rimborso o saltare una rata all’anno (fino ad un massimo di cinque volte per tutta la durata del finanziamento). I richiedenti dovranno appartenere sempre alla fascia d’età compresa tra i 18 e i 75 anni e presentare la seguente documentazione: documento d’identità in corso di validità, il proprio codice fiscale e un documento che attesti il proprio reddito.

Infine abbiamo il prestito personale Compass Jump, il quale prevede diversi benefici per il richiedente. Ad esempio, il richiedente potrà saltare il pagamento di una rata, per un massimo di una volta all’anno e di cinque volte durante tutta la durata del prestito. I richiedenti dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 75 anni di età e potranno richiedere una somma massimo di 30’000 euro. Per quanto riguarda la documentazione, i richiedenti dovranno presentare in filiale un documento d’identità in corso di validità, il proprio codice fiscale e un documento che attesti il proprio reddito. Per i cittadini stranieri, è richiesta la permanenza in Italia da almeno un anno e la validità del permesso di soggiorno. Il prestito, se accordato, verrà erogato entro la giornata sotto forma di bonifico bancario o assegno.

Per eventuali informazioni sul tasso di TAEG e TAN, bisognerà rivolgersi ad un addetto Compass, che provvederà ad illustrare i tassi d’interesse al momento della stipula del prestito personale.

Prestiti personali Ottobre – Novembre 2020: le migliori offerte con Banco Posta

BancoPosta, negli ultimi anni, ha provveduto ad offrire ai propri clienti servizi finanziari sempre più convenienti e competitivi.

Vediamo quali sono i migliori prestiti personali di Ottobre e Novembre 2020 per BancoPosta.

Tra i prodotti finanziari offerti da BancoPosta, troviamo il Prestito BancoPosta Classico, che è in promozione dal primo settembre 2020 fino al 13 novembre 2020 per i possessori di conto corrente BancoPosta, per somme comprese tra i 6000 euro e i 30’000 euro e per i titolari di Libretto di Risparmio Postale Nominativo Ordinario o Smart, per somme comprese tra 10’000 euro e 30’000 euro.

Si tratta di un prestito personale totalmente flessibile, che si adatta alle esigenze del richiedente, che potrà scegliere il valore dell’importo e la durata del finanziamento. Questo prestito personale prevede una somma che va da un minimo di 3000 euro fino ad un massimo di 30’000 euro e una durata per il rimborso, con rate mensili, da un minimo di 24 mesi fino ad un massimo di 84 mesi. Per poterlo richiedere, il cliente dovrà risiedere in Italia e dovrà avere un reddito fisso (anche pensione) da poter dimostrare con la relativa documentazione. Per poter richiedere questa tipologia di prestito personale, il richiedente dovrà presentare un documento d’identità in corso di validità, la propria tessera sanitaria e un documento che attesti il reddito. Ovviamente, se si vuole accedere all’offerta per i clienti BancoPosta precedentemente citata, bisognerà presentare anche la documentazione che attesti il possesso di un conto corrente o di un Libretto di Risparmio di BancoPosta.

La somma richiesta verrà accreditata direttamente sul conto corrente BancoPosta, sul conto corrente bancario Postepay Evolution o direttamente in contanti presso lo sportello dell’ufficio postale per gli altri clienti. Per quanto riguarda il rimborso, invece, avviene mediante rate mensili, da un minimo di 24 mesi fino ad un massimo di 84 mesi e può avvenire in modi diversi a seconda dei richiedenti: l’addebito può essere fatto sul Conto Corrente BancoPosta, sulla Carta Postepay Evolution, sul Conto Corrente bancario oppure richiesto mediante bollettini postali.