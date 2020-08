Prestiti Personali Settembre 2020: migliori offerte PostePay, Findomestic, Agos e Compass

Vediamo quindi quali sono le migliori offerte per i prestiti personali di settembre 2020 per PostePay, Findomestic, Agos e Compass.

Prestiti personali PostePay settembre 2020: le migliori offerte di Poste Italiane

Poste Italiane ha sviluppato diversi tipi di prestiti personali che si adattano ad ogni tipo di esigenza del cliente, dai grandi progetti, come l’acquisto di una casa o un matrimonio a quelli più piccoli, come l’acquisto di un elettrodomestico. Ogni prestito personale PostePay può essere concordato direttamente in ufficio postale.

I prestiti personali PostePay vanno da un minimo di 1000 euro fino ad un massimo di 60’000 euro, mentre la durata del rimborso va da un minimo di 22 mesi fino ad un massimo di 120 mesi, con una totale scelta del cliente. Per tutta la durata del prestito, il tasso sarà fisso e la rata non cambierà mai importo.

Vediamo quindi quali sono le migliori offerte per i prestiti personali con PostePay.

PostePay offre diversi prestiti personali ai suoi clienti, come il Prestito BancoPosta Online (per i correntisti BancoPosta), il Prestito BancoPosta Classico (che dà diritto al cliente di avere un libretto di risparmio postale nominativo ordinario o un libretto di risparmio postale smart), il Prestito BancoPosta Consolidamento (un prestito che parte da un minimo di 3000 euro), il Prestito BancoPosta Flessibile e il Mini Prestito Banco Posta (un prestito che parte da un minimo di 1000 euro).

Tra questi, parliamo approfonditamente del Prestito BancoPosta Flessibile, un prestito personale perfetto per i clienti che hanno diverse esigenze, essendo un finanziamento che si adatta a tutte le richieste. I clienti, infatti, potranno modificare l’importo delle rate o spostarle a fine prestito, con la possibilità di scegliere importi e durate diverse, in caso di esigenze.

Questo prestito personale permette al cliente di richiedere da un importo minimo di 3000 euro ad un importo massimo di 30.000 euro; per quanto riguarda la durata del rimborso, il prestito potrà essere restituito da un periodo minimo di 36 mesi ad un periodo massimo di 108 mesi.

Per poterlo richiedere, il cliente dovrà avere residenza in Italia e un reddito sicuro proveniente da lavoro o dalla pensione, che deve essere dimostrabile tramite documentazione richiesta. Inoltre, al momento della stipula del prestito, il cliente dovrà presentare un documento d’identità valido, la tessera sanitaria e, appunto, il documento di reddito.

Se i clienti sono titolari di un Conto BancoPosta potranno richiedere un prestito personale da 3000 euro a 30’000 euro e questo verrà erogato in un’unica soluzione sul conto BancoPosta. Se invece, i clienti sono titolari di un Libretto di Risparmio Postale Nominativo Ordinario, potranno richiedere un prestito da 10’000 euro a 30’000 euro che verrà erogato in un’unica soluzione sul conto corrente dell’utente. Per i titolari del Conto BancoPosta, il rimborso potrà essere effettuato in un periodo che va dai 36 mesi ai 108 mesi, con diverse opzioni per adattarsi alle esigenze del cliente, come il cambio rata o il salto rata; per i titolari del Libretto di Risparmio Postale Nominativo Ordinario, il rimborso potrà essere fatto da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 108 mesi, tramite rate fisse che verranno addebitate direttamente sul conto corrente dell’utente.

Per i clienti che hanno un Conto BancoPosta ci sono tantissime opzioni di cui poter usufruire, tra cui la possibilità di cambiare o saltare una rata e scegliere tre valori per le rate: una rata base (scelta al momento della stipula del prestito), una rata alta (un valore massimo per la rata) e la rata bassa (un valore minimo per la rata, sotto il quale non si può scendere). L’opzione del cambio rata può essere fatto ogni mese, dopo aver rimborsato almeno sei rate e non insieme all’opzione Salto Rata.

Prestiti personali Findomestic settembre 2020: le migliori offerte

Anche Findomestic, uno degli istituti finanziari più famosi in Italia, mette a disposizione dei suoi clienti diverse soluzioni finanziarie, tra cui alcuni prestiti personali molto convenienti, con caratteristiche diverse per adattarsi a tutte le esigenze del cliente.

Vediamo allora quali sono le migliori offerte per i prestiti personali con Findomestic in questo settembre 2020.

Findomestic mette a disposizione dei propri clienti diversi tipi di prestiti e finanziamenti, molti indirizzati all’acquisto di una casa o di un’auto, ma esiste anche il prestito Altri Progetti, un prestito che permetterà ai clienti di avere in prestito una somma di denaro, senza dover specificare la destinazione. Si tratta di una speciale offerta valida fino al 31 agosto 2020, ma che potrebbe essere rinnovata anche per il mese di settembre.

Con questo tipo di prestito, il cliente non avrà spese di istruttoria, di bollo, di gestione, etc. Per poter richiedere questo prestito, il cliente dovrà avere un’età compresa fra i 18 anni e i 75 anni, un reddito dimostrabile (ultima busta paga o cedolino della pensione), residenza in Italia e dovrà essere titolare di un conto corrente da Findomestic. Il prestito è totalmente online e non ci sono spese accessorie da dover pagare; la somma richiedibile va da un minimo di 1000 euro fino ad un massimo di 60’000 euro. Sia l’erogazione del prestito che il suo rimborso avverranno mediante bonifico sul proprio conto corrente bancario Findomestic.

Come detto, questo tipo di prestito personale può essere utilizzato per qualsiasi fine che non venga contemplato nella lista dei prestiti finalizzati di Findomestic. Si tratta, inoltre, di un prestito flessibile, poiché il cliente avrà la possibilità di cambiare l’importo della rata o di posticiparla (per un massimo di 3 volte nella durata del prestito) ogni mese, solo dopo aver pagato almeno sei mensilità.

Per poter stipulare un prestito personale con Findomestic, si può operare totalmente online, basta scegliere la finalità del proprio prestito (in questo caso, essendo un prestito personale, inseriremo “Altri Progetti”) e scegliere la somma da richiedere. Poi bisognerà compilare un form coi propri dati anagrafici e firmare mediante la Firma Digitale. Compilato e firmato il tutto, bisognerà solamente inviare la documentazione richiesta ed aspettare che Findomestic confermi il prestito personale.

Offerte per i prestiti personali Agos a settembre 2020

Agos è una delle società finanziarie più importanti in Italia e offre diversi prodotti finanziari, tra cui prestiti personali, pensati per clienti di ogni tipo, adattandosi alle loro esigenze e facendo in modo di trovare il prestito personale perfetto per ogni occasione.

Vediamo allora quali sono le migliori offerte di Findomestic per i prestiti personali in questo settembre 2020.

Come detto, Agos mette a disposizione dei suoi clienti diversi prestiti personali, come i Prestiti veloci, i Prestiti per le giovani coppie, i Prestiti Flessibili e i Piccoli Prestiti.

Tutti i prestiti personali Agos possono essere richiesti via telematica, in modo veloce e facile. Il prestito permette la richiesta di una somma che va da un minimo di 500 euro fino ad un massimo di 30’000 euro e, inoltre, l’importo arriverà sul conto corrente in breve tempo. La documentazione da presentare, per poter richiedere un prestito personale da Agos, è composta da un documento d’identità valido, il proprio codice fiscale e un documento che attesti il proprio reddito (ultima busta paga o cedolino della pensione).

Agos mette a disposizione del cliente anche una serie di opzioni che vengono raccolte sotto la tipologia di prestito flessibile Duttilio. Tra le opzioni disponibili ci sono: l’opzione di saltare una rata, l’opzione di modificare l’importo di una rata e l’opzione di poter variare la durata del prestito. Essendo un prestito flessibile, non ci sarà da pagare alcun costo aggiuntivo nel caso il cliente decida di usufruire di una di queste opzioni.

Grazie ad un’offerta di Agos, valida fino al 30 settembre 2020, i clienti potranno usufruire di un prestito personale con un TAN fisso con un valore del 6,20% e un TAEG con un valore del 7,06%. Per poter avere un’idea del costo della rata del proprio prestito personale con Agos, è possibile calcolarlo sul loro sito ufficiale, inserendo l’importo da richiedere e il numero di rate con cui rimborsarlo.

Prestiti personali settembre 2020: le migliori offerte Compass

Anche Compass offre ai suoi clienti diverse soluzioni finanziare per realizzare i propri sogni. Se si vuole richiedere un prestito personale, senza avere quindi l’obbligo di specificare la destinazione del prestito, allora la soluzione migliore è richiedere un prestito personale e Compass offre diverse soluzioni convenienti.

I prestiti personali di Compass sono totalmente flessibili e possono essere richiesti da lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o pensionati; essendo flessibili, possono essere modificati a seconda delle proprie esigenze e possono essere stipulati sia mediante il sito Compass e sia parlando con un membro del personale Compass, nella filiera più vicina.

Vediamo quali sono le migliori offerte per i prestiti personali Compass in questo settembre 2020.

Compass offre tre soluzioni convenienti per i prestiti personali: Ottimo, Total Flex e Jump.

Il Prestito Ottimo è un prestito personale, l’offerta standard di Compass. La somma da poter richiedere arriva fino ad un massimo di 30’000 euro e, per il rimborso, i clienti potranno scegliere tra diverse opzioni e combinare la scelta dell’importo, il costo di ogni rata e la durata del prestito. I richiedenti devono avere un’età compresa tra i 18 anni e i 75 anni e, al momento della stipula, dovranno presentare un documento d’identità, il proprio codice fiscale e un documento che attesti il proprio reddito (busta paga, dichiarazione dei redditi o cedolino della pensione). Il prestito arriverà lo stesso giorno della stipula, mediante bonifico bancario o assegno. Per il rimborso si potrà usufruire del conto corrente bancario, del conto corrente postale, degli Uffici Postali, etc.

Poi c’è il prestito personale Total Flex, un prestito completamente flessibile e personalizzabile dai clienti. Il cliente potrà decidere di modificare sia la data che la durata del prestito, per rendere il piano di rimborso più conveniente e rispondere alle proprie esigenze; le modifiche del piano di rimborso non avranno alcun costo in più. Tra le opzioni tra cui scegliere per modificare il prestito ci sono: la possibilità di saltare la rata una volta all’anno (fino ad un massimo di cinque volte), la possibilità di diminuire l’importo delle rate e la possibilità di estinguere il prestito in tempi più brevi. Ogni cliente potrà decidere di saltare o diminuire l’importo delle rate, rendendo il tempo di rimborso più lungo. I richiedenti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 75 anni e, al momento della stipula, dovranno presentare un documento d’identità, il proprio codice fiscale e un documento che attesti il proprio reddito (busta paga, dichiarazione dei redditi o cedolino della pensione). Per quanto riguarda i cittadini stranieri, verrà richiesta la residenza in Italia da almeno un anno e la presenza di un permesso di soggiorno valido.

Infine, c’è il prestito personale Jump che permette di saltare il pagamento di una rata una volta all’anno (fino ad un massimo di cinque volte per tutta la durata del prestito), senza aver alcun costo in più. Per poter richiedere questo prestito personale, i richiedenti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 75 anni e dovranno presentare un documento d’identità, il proprio codice fiscale e un documento che attesti il proprio reddito (busta paga per i lavoratori dipendenti, dichiarazione dei redditi per i lavoratori autonomi o cedolino della pensione per i pensionati).

Come abbiamo visto, tutti prestiti flessibili di Compass permettono ai clienti di richiedere fino ad una somma massima di 30’000 euro e offrono diverse soluzioni per potersi adattare ad ogni tipo di esigenza da parte dei clienti. I prestiti possono essere stipulati sia attraverso il sito ufficiale di Compass, compilando il form con i propri dati personali e i dati relativi alla richiesta del prestito, oppure andando direttamente in una sede Compass, per avere una consulenza col personale specializzato.