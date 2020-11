Come prevenire gli infortuni muscolari in casa e in palestra

Tutti coloro che hanno sempre fatto sport o attività fisica almeno 2 volte la settimana, sa bene quanto sia facile andare incontro ad infortuni muscolari di qualsiasi entità, da una banalissima distorsione alla caviglia fino a guai fisici molto più seri. Una delle cause principali degli infortuni è da far risalire ad un eccessivo sovraccarico o ad un approccio sbagliato al fitness da parte di coloro che iniziano per la prima volta a svolgere attività fisica. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di illustrarvi quelle che sono alcune linee guide da seguire per poter prevenire gli infortuni muscolari sia in casa che in palestra, quando torneranno ad aprire.

Prevenzione infortuni muscolari in casa: cosa fare per evitarli

In questo particolare periodo che stiamo vivendo, dove siamo costretti a restare a lungo a casa e non possiamo andare in palestra – vista la momentanea chiusura da parte del Governo per l’emergenza Covid-19 – è importante continuare a mantenersi in forma e fare attività fisica anche all’interno delle mura casalinghe. Tuttavia è opportuno prestare molta attenzione quando svolgiamo esercizi fisici a casa, in quanto gli infortuni muscolari sono sempre in agguato dietro l’angolo e possono arrivare da un momento all’altro.

Per questo è sempre meglio consultare un personal trainer o un preparatore atletico che possa consigliarvi la giusta attività fisica che potrete svolgere stando a casa e che più si adatta alle vostre esigenze. In questo articolo troverete alcuni suggerimenti da seguire per poter prevenire qualsiasi infortunio muscolare mentre fate sport o fitness. La prima cosa fondamentale da fare prima di iniziare con i vostri esercizi fisici è svolgere un buon riscaldamento, soprattutto adesso che siete costretti ad allenarvi in spazi più ridotti rispetto a quelli della vostra palestra.

Riscaldarsi in modo giusto è importante per evitare infortuni muscolari a freddo come uno stiramento o una contrattura. Se ad esempio avete intenzione di fare un po’ di cardio, magari sul tapis roulant, vi consigliamo di fare 10-15 minuti di esercizi cardiovascolari come skip o brevi salti sul posto. Dopo che vi sarete riscaldati, potrete iniziare il vostro allenamento. Altro consiglio utile è quello di non esagerare con l’attività fisica, soprattutto se siete alle prime armi, in quanto rischiate di sovraccaricare i vostri muscoli.

Inoltre è importante idratarsi prima, durante e dopo ogni seduta di allenamento, così da poter reintegrare i liquidi rilasciati nell’attività fisica. Per prevenire gli infortuni muscolari poi potrete eseguire esercizi finalizzati al rinforzo dei distretti muscolari, come potenziare i pettorali con le flessioni o migliorare gli addominali facendo squat e così via.

Durante qualsiasi tipologia di attività fisica poi vi invitiamo ad indossare scarpe sportive adatte e di buona qualità, in quanto potreste rischiare di scivolare o provocare traumi ai vostri arti. Molto importante poi è lo stretching (anche se i pareri degli esperti in questo caso sono un po’ discordanti) da svolgere al termine di ogni sessione così da allungare la vostra muscolatura facendo esercizi mirati e che possano aiuterà una corretta circolazione del sangue. Infine è molto utile unire all’attività fisica, un’alimentazione sana ed equilibrata

Come prevenire gli infortuni muscolari in palestra

Non importa che voi siate esperti di fitness o dei semplici principianti, se non svolgete correttamente la vostra attività fisica quotidiana o settimanale, rischiate di andare incontro a infortuni muscolari di diversa entità. Dovete sempre prestare molta attenzione, anche quando andate in palestra e non avete un personal trainer, ma decidete di allenarvi in autonomia. Sentirsi troppo sicuri ed esperti, potrebbe spingervi ad avere comportamenti non corretti, ma per evitare conseguenze serie vi basterà seguire dei semplici accorgimenti.

Ecco alcuni consigli utili per prevenire infortuni muscolari in palestra: