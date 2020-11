Prezzo di una borsa Fendi: quanto può costare?

Le borse Fendi sono uno dei simboli più amati del made in Italy a livello internazionale. Il brand – che nel 2025 festeggerà il centesimo anniversario della fondazione – offre una vasta gamma di articoli di pelletteria tra borse a mano, borse a spalla, borse a tracolla, shopping bag, pochette e zaini e naturalmente tutti gli accessori annessi e connessi (guanti, portafogli, portadocumenti, cartelle, ecc.). Il sogno di molte donne è di possedere una borsa Fendi: ma quanto può costare? In questo articolo parleremo proprio del prezzo di queste fantastiche borse, che possono essere acquistate nei negozi Fendi oppure online sul sito fendi.com e sui migliori siti di e-commerce di moda e accessori.

Borse Fendi: quanto costano i modelli più celebri

La maison Fendi nel corso dei decenni ha lanciato numerosi modelli divenuti iconici, che sono poi stati ripensati nel tempo e riproposti in chiave nuova in molte collezioni successive. In particolare, le borse autunnali e invernali del marchio sono le più amate: i pellami esotici e il ricorso alla pelliccia nelle rifiniture le rende irresistibili ma certamente non mancano anche modelli più vintage o dal tocco decisamente preppy style.

L’esclusivo e mitico bauletto By The Way dal gusto raffinato e bon ton tipicamente made in Fendi ha un costo che a seconda della taglia della borsa (piccola, media o grande) oscilla tra i 1.000,00 e i 1.500,00 euro. Queste borse in pelle dai toni caldi, come la tinta cammello, sono impreziosite, nella collezione 2020-’21, dal ciondolo personalizzato FF e dotate di una tracolla removibile con gancetti. Irrinunciabile è anche Peekaboo, tra le più iconiche it-bag, disponibile in pellami esotici (struzzo, lizard sfumato e coccodrillo agatato): l’oggetto è dunque pregiatissimo e i prezzi a seconda della materia prima con cui è realizzato variano da 3.000,00 a 6.000,00 euro. Questo modello da star è disponibili anche nella versione in flanella melange, con ricami che riprendono l’effetto del pizzo macramé o in pelle con frange in nappa in modalità all-over: per dare decisamente nell’occhio!

Tra le borse a spalla più amate del brand troviamo la Baguette che nella nuova collezione è presentata in veste canvas con il motivo Fendi classico, ricamato. Ma il modello è disponibile anche in rafia e nella versione in lana con frange e nelle versioni assolutamente inedite in montone rosa con pattern animalier e nella versione in suede, con la caratteristica struttura a gabbia ottenuta mediante cinturini di pelle. Il prezzo? Anche in questi casi, la qualità non è a buon mercato: la borsa può essere acquistata, a seconda dei modelli, a un prezzo che va da 1.600,00 euro a 2.700,00 euro.

Un altro marchio di fabbrica di Fendi sono le borse a secchiello: elegantissime e pregiate, in karung metalizzato argento oppure in montone con il logo a decorarne la pelle. Questo modello nelle sue varianti, sia vintage che nuove, ha un costo che va da 1.400,00 euro a 1.800,00 euro.

Tra le borse “leggendarie” dell’universo Fendi, infine, spicca la pochette, iconica al pari di quella di Chanel. Il suo formato agile e il gusto retrò e bon ton che la caratterizza la rende un accessorio incantevole: le versioni vintage sono irresistibili e non sono da meno quelle presentate nell’ultima collezione autunno-inverno, caratterizzato da pellame di camoscio in tinte pastello con splendide arricciature all-over. Elegantissime ma anche informali costano tra i 500,00 e i 1000,00 euro a seconda del modello e della versione. Mentre per le occasioni più glamour il tocco di stile inconfondibile è la clutch a bustina, in pelle in tinta unita o con logo della maison, è disponibile sia in versione flat che con manico da polso: un vero oggetto di culto, disponibile ad un costo che varia, a seconda del modello, da 650,00 a 900,00 euro.

Borse a tracolla, shopping bag e zaini Fendi: i prezzi

La maison Fendi è nota anche per i suoi modelli più dinamici e sportivi: tra questi un posto di assoluto rilievo è detenuto dalle borse a tracolla, compatte, piccole, comode ed elegantissime, in particolare la mini camera bag, provviste di tracolla removibile e regolabile, piccoli gioielli per indossare un look informale, giovane e tremendamente chic. Il prezzo varia da circa 900,00 euro dei modelli vintage a 1.300,00 dei modelli di ultima generazione.

Ad esse si sono unite, nella collezione autunno-inverso 202-’21 anche le mini bag piatte arricchite da tre tasche frontali: un sogno che costa circa 1.200,00 euro.

Un altro filone interessante della produzione del brand sono le shopping bag che – analogamente alla collezione autunno-inverno di Prada – pongono quest’anno il focus sulle forme oversize e extralarge. Tra I modelli più cool c’è la shopping bag Fendi XL in spugna di cotone, coloratissima, e le varianti in lana con ricami floreali in 3D: le tote bag sono disponibili a partire da 1.600,00 euro per i modelli più basic e arrivano a superare i 3000,00 euro per i modelli nei pellami più pregiati, come nel caso della shopper “Fendi Roma”, realizzata in pelle con stampo a caldo del logo, oppure I modelli in rafia bi-color, con una palette che va dal beige al bordeaux.

Chiudiamo la rassegna dedicata alle borse da sogno di Fendi parlando degli amatissimi zaini, formato casual ma non per questo meno elegante. Quest’inverno la novità è rappresentata dai modelli con il logo Fondi presentato nelle sfumature inedite di tabacco e tortora; una grande rentrée è quella della pelliccia, che ha contraddistinto molti modelli vintage, e che riappare a fregiare i mini zainetti in stile bonton che costano circa 1.800,00 euro. Tra i modelli ever-green la guitar bag, disponibile in pellame in vari colori pastello a partire da 1.100,00 euro, i modelli in pelle total black, che si aggirano sui 1.500,00 euro, e i modelli dal sapore anni’90 in nylon con linee dinamiche e ipermoderne che vanno da 1.200,00 euro a 1.900,00 euro.

I modelli di borse Fendi non sono sicuramente per tutte le tasche ma la loro qualità è assoluta: potendoselo permettere, almeno una volta nella vita, indossare una borsa Fendi è un’esperienza da vivere e tramandare.