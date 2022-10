Prezzo iPhone 14: ecco quanto costerà e come risparmiare

L’inflazione e la tecnologia: un legame che certo non porterà buone notizie verso chi vuole affrettarsi ad acquistare il nuovo iPhone 14, che dopo la presentazione avvenuta ad inizio settembre si appresta a conquistare il mercato degli smartphone di ultima generazione. Sebbene il prezzo sia inevitabilmente lievitato rispetto ai predecessori, c’è uno studio che farà riflettere sul momento in cui converrà acquistare il nuovo gioiellino di casa Apple.

Quanto costa oggi il nuovo iPhone 14 nelle versioni base, Plus, Pro e Pro Max?

Prima di partire con l’interessante studio sull’andamento del prezzo del nuovo iPhone, è bene specificare innanzitutto il prezzo dei dispositivi Apple appena rilasciati sul mercato, così da averne una panoramica completa:

iPhone 14 versione base da 1.029 euro;

iPhone 14 versione Plus da 1.179 euro;

iPhone 14 versione Pro da 1.339 euro;

iPhone 14 versione Pro Max da 1.489 euro.

Insomma, prezzi che non sono affatto accessibili a chiunque e che hanno risentito dell’inflazione, visibile dal fatto che i vecchi iPhone anche in fase di lancio non hanno mai raggiunto queste soglie di prezzo. I preordini hanno visto protagonisti centinaia di migliaia di appassionati Apple sparsi in tutto il mondo, pronti a fare a gara per accaparrarsi l’iPhone 14 nuovo di zecca al primo giorno di uscita. Per chi invece non può permettersi di spendere certe cifre o comunque desidera fare un acquisto ragionato senza rinunciare alle ultime tecnologie Apple, le buone notizie non mancano.

Lo studio su come risparmiare: ecco quando conviene acquistare i nuovi iPhone 14

Ad essere presa in oggetto nel nostro articolo è una ricerca condotta da Idealo Magazine a firma dell’esperto Jass Maria Di Domenico, davvero molto interessante perché va a studiare l’andamento di prezzo di tutti i modelli di iPhone 14 basandosi sugli algoritmi che in passato hanno influenzato le variazioni di prezzo dei precedenti iPhone. Ne sono così scaturiti dei grafici che fanno ragionare riguardo la convenienza nell’acquisto: secondo le previsioni, si potrebbe risparmiare la bellezza del 17% (quasi 200 euro!) aspettando soltanto cinque mesi dopo il lancio. Insomma, è proprio il caso di dire che il gioco ne vale la candela.

L’infografica sull’andamento di prezzo del nuovo iPhone 14

Come intuibile dal grafico statistico previsionale sopra riportato, Idealo sostiene che i cinque mesi siano proprio il tempo di attesa perfetto per effettuare l’acquisto di iPhone 14 nella versione base. Non di meno, ma neppure di più: probabilmente anche a causa dell’inflazione generale che sta caratterizzando l’economia europea e non solo, dal sesto mese dall’uscita in poi è prevista una fase di stabilità del prezzo e perfino una risalita dello stesso a poco meno di un’anno dall’uscita.

iPhone 14 Pro: anche qui il risparmio sfiora i 200 euro

Secondo le stime, i mesi di attesa si innalzano da cinque a sei per la versione Pro del nuovo iPhone 14, per trovare il miglior prezzo dell’anno. Una percentuale leggermente più bassa rispetto al base (-14% contro -17%) che tuttavia equivale più o meno allo stesso risparmio di prezzo, vista la cifra più elevata di 310 euro sul prezzo iniziale.

Conviene attendere un anno per acquistare iPhone 14 Pro Max?

Differente lo studio che vede coinvolto l’attuale top di gamma tra gli smartphone della mela morsicata: un autentico gioiellino chiamato iPhone 14 Pro Max. In questo caso dopo i consueti 6 mesi si risparmia l’11% rispetto al prezzo di lancio, stando sempre alle previsioni condotte da Idealo Magazine, per un risparmio di circa 165 euro. La notizia sta però nella variazione ad un anno dall’uscita, che negli altri casi non vedeva particolari variazioni, mentre per il top di gamma si prevedono discese di prezzo già dopo 10 mesi dall’uscita, fino agli 11 mesi in cui il prezzo potrebbe giungere a circa 1.250 euro che rispetto ai 1.489 iniziali equivarrebbe ad un risparmio di ben 261 euro.

E voi quando acquisterete il nuovo iPhone 14? Fatecelo sapere nei commenti!