Problemi idraulici: quando è necessario un pronto intervento

Trascurare i problemi idraulici è sempre un grave errore, e proprio per questo motivo è fondamentale sapere quando è il momento giusto per contattare e richiedere un servizio di pronto intervento. Nel momento in cui il danno deve essere riparato subito, infatti, non si può prescindere dal ricorso a una prestazione di urgenza.

A chi rivolgersi in caso di necessità

Quando chiamare un idraulico

Ci sono situazioni in cui si può attendere e ci si può accontentare di un intervento ordinario, facendo in modo che il guasto possa essere isolato senza che l’incolumità della casa o dell’impianto rischi di essere messa a rischio. D’altra parte, in alcuni casi non si può proprio optare per il fai da te, visti i pericoli in cui ci si potrebbe imbattere. In particolare, c’è bisogno di un idraulico in maniera urgente tutte le volte che il guasto comporta un serio rischio, dal momento che la rottura potrebbe essere fonte di danni consistenti. Si tratta di prestazioni differenti rispetto ai lavori ordinari, che possono comprendere – per esempio – gli interventi di manutenzione da effettuare sugli impianti. Per quel che riguarda la manutenzione straordinaria, poi, è necessario differenziare le situazioni che consentono di aspettare e quelle che richiedono una riparazione rapida. A volte identificare il livello di gravità del danno è semplice, mentre in altri casi il tutto può risultare alquanto complicato. Ecco perché è fondamentale sapere quali sono le circostanze che rendono inevitabile il ricorso a un servizio idraulico di emergenza.

Le perdite e le otturazioni

Non è detto che le perdite degli impianti idraulici rappresentino per forza un difetto grave; in ogni caso esse determinano un consistente spreco di acqua e, in più, causano un incremento dei costi dovuto a un consumo di acqua più elevato. Si tratta di fattori che è utile tenere in considerazione, fermo restando che oltre alle conseguenze ambientali ed economiche non si può escludere il rischio di allagamenti o fuoriuscite. Per quel che riguarda le otturazioni degli impianti idraulici, si tratta di una situazione che merita di non essere sottovalutata, a maggior ragione nel caso in cui per colpa dell’ostruzione il lavandino o il lavello non possano essere usati. Qualora il deflusso dell’acqua sia lento, può essere che il problema sia di modesta entità; ma il discorso è diverso quando l’acqua non scende.

Caloriferi e impianti rotti

I caloriferi, come si sa, rivestono una funzione di fondamentale importanza dal punto di vista del riscaldamento di casa. In ogni caso, se non viene garantita una manutenzione appropriata si possono verificare dei problemi ai giunti di collegamento o alle valvole. I termosifoni particolarmente datati, invece, sono soggetti al rischio di rottura. Il consiglio è di contattare in tempi rapidi un idraulico affinché il funzionamento corretto dei termosifoni possa essere ripristinato nel più breve tempo possibile e non si corra il rischio di restare al freddo nel bel mezzo della stagione invernale. Se, invece, si è alle prese con lo scoppio di una tubatura, è indispensabile prima di tutto ricordarsi di chiudere il rubinetto generale dell’acqua, in modo che il flusso di acqua possa essere bloccato. Anche in questo caso è essenziale rivolgersi a un servizio di emergenza idraulico che permetta di tornare a utilizzare gli impianti. A nessuno piace restare per ore, o addirittura per giorni, con il bagno o la cucina che non funzionano.

Il boiler e la caldaia

Il boiler e la caldaia servono ad avere acqua calda sanitaria e al riscaldamento. Nel caso in cui si dovessero verificare dei guasti o delle perdite, non si può fare a meno di disattivare gli impianti il prima possibile. Qualora ci fosse una pressione interna anomala, sarebbe in pericolo non solo l’incolumità della casa ma anche quella delle persone, a maggior ragione se il guasto è vicino alla valvola di sicurezza. Bisogna prestare attenzione anche alla risalita delle acque reflue nella vasca da bagno, nel lavandino o nei sanitari: è indice del fatto che esse non vengono smaltite in modo adeguato, e di conseguenza occorre far riferimento a un servizio di pronto intervento idraulico. Da un grave problema che riguarda la rete fognaria la casa potrebbe subire danni importanti, dal momento che una fuoriuscita abbondante potrebbe mettere a rischio i mobili e i pavimenti.