Profumi Autunno 2021: tutte le novità della stagione per donna e uomo

Come ogni stagione, anche l’autunno porta con sé nuovi profumi e aromi. Cambia il clima, cambia la nostra pelle e cambia anche il tipo di profumo che desideriamo indossare. L’autunno porta con sé bisogno di calore e raccoglimento, dolcezza e tepore. Non è freddo come l’inverno, ma neanche torrido come l’estate. Si torna a lavoro, riaprono le scuole ed è subito profumo di caldarroste per le strade, maglioni e giacche non troppo pesanti e foglie arancioni che cadono dagli alberi. Dopo l’estate non si rinuncia alla seduzione e alla leggerezza, semplicemente si cambiano le modalità di approccio all’altro e si ammalia scegliendo altre vie, meno esplicite e più enigmatiche.

Per questo autunno 2021, sono molte le novità in fatto di profumi e fragranze, sia da uomo che da donna. Andiamo a vedere di quali si tratta.

Novità profumi da Donna Autunno 2021

Tra le numerose nuove fragranze da donna dell’autunno 2021 c’è sicuramente Calvin Klein Obsession Eau De Parfum, un profumo che grida “autunno” già solo per il colore torbido ed ambrato del liquido, facilmente visibile dalla boccetta ovale di colore trasparente. È una fragranza calda e seducente, perfetta dopo la freschezza tanto ricercata durante la stagione estiva. Adatto a chi ama gli aromi decisi e forti, alle donne che amano provocare e sedurre senza mezzi termini. Fiori d’arancio, sandalo, coriandolo, ambra e vaniglia conferiscono dolcezza, ma anche calore ed aromaticità. Mandarino, bergamotto e basilico bilanciano la potenza del profumo con note di freschezza che donano giovinezza a chi lo indossa.

Un’altra fragranza autunnale femminile a cui è difficile rinunciare è Yves Saint Laurent Black Opium Eau De Parfum Intense. Qui parliamo di magnetismo vero e proprio, si tratta di una fragranza enigmatica e in grado di far vibrare fortemente l’energia di chi la indossa. Adatta a chi ama vivere la notte in tutte le sue sfumature ed ipnotizzare le persone che incontra. A conferire oscurità ed avvolgenza alla fragranza è sicuramente la nota di caffè che, unita alla liquirizia e all’assenzio blu donano a chi sceglie Black Opium un’aura di mistero e di intensità irresistibili. La confezione ricorda un cielo stellato: uno sfondo blu su cui brillano milioni di glitter d’argento.

Per chi ama i sentori più frizzanti e “giovani” e non è ancora pronto a rinunciare del tutto alla fresca brezza dell’estate c’è Hermes Twilly D’Hermes Eau Ginger Eau De Parfum. Zenzero e cedro donano freschezza e un tocco di piccante, mentre la peonia dona grazia e dolcezza, per un risultato femminile e vivace. Caldo e sensuale, ma senza esagerare. Briosa ed eternamente giovane la donna che sceglie di indossarlo. Il laccio di seta che avvolge la confezione ben rappresenta chi opta per questo profumo: cangiante e brillante, ma pur sempre elegante e chic.

Chi è romantico e sognante lo è tutto l’anno. I fiori ci sono sempre, basta adattarsi a quelli di stagione. L’Occitane En Provence Rose Eau De Toilette è la fragranza perfetta per chi non rinuncia ad un’aura bucolica neanche nel periodo in cui gli alberi si spogliano. La regina del bouquet è la Rosa della Provenza, così delicata ma così affascinante. La Centifolia di Provenza contribuisce a donare grazia ed eleganza, mentre note verdi e fruttate conferiscono freschezza e vivacità alla donna che indossa questa fragranza.

Esiste forse un frutto più dolce della pera? La sua polpa zuccherina e granulosa ben si confà alla stagione dai colodi più caldi e intensi che ci siano. Altrettanto dolce è la donna che sceglie di indossare Guerlain Aqua Allegoria Pera Granita Eau De Toilette. Dolce come il miele e fiabesca come la più incantevole delle fate: così è la graziosa creatura che opta per Pera Granita: agrumi e muschio bianco danzano insieme alla pera per un risultato dolce e soave. Il flacone ricorda vagamente un alveare, come se contenesse un nettare dolce quanto il miele. Ed effettivamente è così.

Non tutti conoscono il frangipane, un particolare tipo di fiore che ricorda molto i fiori d’arancio. Ecco, il frangipane regna sovrano nella nuovissima fragranza firmata Narciso Rodriguez Eau Neroli Ambrée Eau De Toilette. Accostato al neroli, il frangipane esalta la propria essenza: fresca, dolce e leggermente acidula ed agrumata. Irresistibile in una stagione come l’autunno, né eccessivamente calda né eccessivamente fredda. La sensazione di ambrato e fresco è suggerita già dal colore del packaging, di un rosa molto vicino all’arancione.

Chi pensa che l’arrivo dell’autunno significhi rispolverare i tacchi a spillo e i collant, dovrebbe scegliere di indossare Elizabeth Arden Red Door Eau De Toilette. Una femminilità irresistibile e seducente, sofisticata e molto intensa. Rosa rossa, fresia, mughetto e violetta selvatica sono fiori tutt’altro che estivi e sono i protagonisti di questa fragranza, resa tanto dolce dal miele quanto esotica dal Ylang-Ylang e dai fiori d’arancio del Marocco.

I profumi da uomo dell’Autunno 2021

In autunno si tirano le somme, e in qualche modo inizia un nuovo anno, nuove sfide e nuove conquiste. È l’inizio di un viaggio verso la scoperta del vero sé, ed è il periodo in cui si distinguono gli eroi dal resto degli uomini. E i veri eroi non possono che optare per Burberry Hero Eau De Toilette il primo profumo Burberry firmato Riccardo Tisci. Maschile, sì, ma anche aperto a nuove possibilità e all’esplorazione del sé. Ricco di contrasti, è una fragranza coraggiosa e forte di una forza tutta interiore. Ginepro e pepe nero regalano decisione e brio; il cedro e il bergamotto una giusta dose di freschezza. Di cedri, qui, ce ne sono ben tre: il cedro della Virginia, il cedro africano e quello asiatico. Esotico, sicuro di sé e in costante cambiamento l’uomo che sceglie di indossare Hero. Un vero e proprio eroe contemporaneo.

In autunno, si sa, si ricomincia seriamente a fare sport. E Laura Biagiotti ha creato un profumo adatto ai cosiddetti “active men”, che necessitano di fragranze fresche ed energizzanti in ogni stagione. Chi fa parte di questa categoria, dunque, non può che optare per Biagiotti Roma Green Swing Eau De Toilette. Difficile da non notare il flacone che, oltre a rappresentare il Colosseo (iconico simbolo della maison Laura Biagiotti) è di un colore verde acceso, quasi acido. Come a simboleggiare un mix di classico e contemporaneo. L’uomo che opta per Roma Green Swing è quello che si allena, per poi indossare di nuovo un completo classico ed elegante.

Forse il marchio più conosciuto nel campo dei profumi da uomo, Hugo Boss è anche per questo autunno 2021 tra i brand più gettonati. Il suo Hugo Boss Bottled United Eau De Parfum è adatto ai vincenti: nello sport, nel lavoro e nella vita in generale. Il fascino avvolgente dell’ambra, unito all’energia dell’arancia rossa e alla freschezza della menta piperita creano una fragranza che rende irresistibile chi la indossa. Un’eleganza calda e a tratti esotica.

Non tutti gli uomini sono fatti per giocare in squadra, correre ed urlare vittoria. Esistono anche uomini e ragazzi gelosi della propria individualità e del proprio tempo, narcisi quanto basta e curiosi di esplorare ciò che non conoscono. Bottega Veneta Pour Homme Eau De Toilette è stato creato appositamente per questo tipo di uomini. Eleganza senza tempo, ma anche tanta contemporaneità e concettualismo. Pino della Siberia, bergamotto della Calabria e ginepro Balcanico donano insieme freschezza e un erotismo velato, unito ai sentori della pelle, che danno un fascino maschile d’altri tempi. L’uomo che sceglie Bottega Veneta Pour Homme è un uomo che preferisce il silenzio al caos cittadino e che necessita di ricaricarsi prima di ributtarsi nella mischia.

Hermès Eau De Rhubarbe Ecarlate Eau De Cologne è sì un profumo da uomo, ma anche potenzialmente unisex. Più che ad un genere, si riferisce infatti ad un modo di vivere la propria vita. È audace proprio come il rabarbaro appena colto, da cui prende il suo nome. Acido e dolce allo stesso tempo, certo non fa passare inosservato chi lo indossa. Se fosse un colore, sarebbe rosso acceso, esattamente come il flacone che lo contiene. Sorprende, ammalia e incoraggia chi lo annusa.

Come dice il nome stesso, Paco Rabanne Invictus Victory Extreme Eau De Parfum è la fragranza ideale per chi non accetta di perdere. La vittoria è senza dubbio in tasca se si indossa Invictus Victory. Freschezza, energia, note aromatiche e sensualità sono date dal mix perfetto di pepe rosa, limone, lavanda, ambra, vaniglia e fava tonka.

Chi ama l’oriente e il fascino esotico dovrebbe optare questo autunno per Versace Oud Noir Eau De Parfum. Si può immaginare già dal packaging, dorato e velatamente dark, che il contenuto sia qualcosa di mistico, enigmatico ed irresistibile. Pregiato ed intenso come pochi, Oud Noir sprizza oriente da tutti i pori grazie alle note di neroli, pepe nero e arancio amaro, maschile e seducente allo stesso tempo. Lo zafferano e il cardamomo catapultano immediatamente in un giardino d’oriente, mentre il patchouli e il leatherwood avvolgono fino quasi a stordire chiunque lo annusi. Ipnotico è dir poco.